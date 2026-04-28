इनर इंजिनिअरिंग : घरातही शरीरासाठी योग्य स्थितीचे महत्त्व

सद्गुरू, ईशा फाऊंडेशनसद्गुरू : तुम्ही दैनंदिन जीवनात स्वतःचे निरीक्षण केले असेल, तर तुमच्या लक्षात आले असेल, की तुम्ही अनुभवत असलेल्या मानसिक आणि भावनिक परिस्थितीच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांनुसार, तुमच्या चेतनेच्या वेगवेगळ्या अवस्थांनुसार, तुमचे शरीर नैसर्गिकरीत्या एक विशिष्ट मुद्रा धारण करते. जेव्हा तुम्ही आनंदी असता, तेव्हा एका विशिष्ट प्रकारे बसता, आणि तुम्ही दुःखी असता, तेव्हा दुसऱ्या प्रकारे बसता. तुम्ही शांत असता, तेव्हा एका प्रकारे बसता, आणि तुम्ही रागावलेले असता, तेव्हा बसण्याची पद्धत दुसऱ्या प्रकारची असते. आता समजा तुम्ही घरी गेलात आणि तिथे कोणीतरी आहे; तुम्ही फक्त त्यांच्या बसण्याच्या पद्धतीचे निरीक्षण केले, तर त्यांच्यासोबत काय घडत असेल याचा अंदाज तुम्हाला लावता येतो. याचे कारण हेच आहे की, चेतनेच्या पातळीनुसार तुमचे शरीर एक विशिष्ट मुद्रा धारण करते. यावरच आधारित, आसनांचे (योगिक मुद्रांचे) शास्त्र आहे - म्हणजेच, जाणीवपूर्वक आपल्या शरीराला एका विशिष्ट मुद्रेत आणून, तुम्ही तुमच्या चेतनेची पातळीदेखील उंचावू शकता. केवळ एका विशिष्ट प्रकारे बसून तुम्ही तुमच्या भावना, विचार, आकलन आणि जीवन जगण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलू शकता..याचे इतरही अनेक पैलू आहेत. एक गोष्ट आहे, जिला 'अवयवांची आरामदायी स्थिती' म्हणतात. शरीरातील बहुतेक महत्त्वाचे अवयव छातीच्या आणि पोटाच्या भागात असतात. हे अवयव कडक नसतात; ते बोल्ट आणि चिमट्यांनी घट्ट केलेले नसतात. ते सैल असतात, जणू काही जाळ्यांमध्ये लटकलेले आहेत. तुम्ही पाठीचा कणा ताठ ठेवून बसलात, तरच तुमचे अवयव सर्वाधिक आरामदायी स्थितीत राहतील..आजकाल आरामाची आधुनिक संकल्पना म्हणजे मागे झुकून वेड्यावाकड्या अवस्थेत बसणे. जर तुम्ही अशा अवस्थेत बसलात, तर तुमच्या शरीरातील अवयवांना कधीही आराम मिळणार नाही. ते ज्या प्रकारे कार्य करायला हवेत, त्याप्रमाणे करणार नाहीत. विशेषतः जर तुम्ही पोटभर जेवण करून आरामखुर्चीत बसलात, तर हे अधिकच खरे ठरते. प्रवासाचा बराचसा वेळ आरामदायी खुर्च्यांमध्येच जातो. मी म्हणेन, की तुम्ही गाडीत आरामदायी खुर्चीत बसून हजार किलोमीटरचा प्रवास केला, तर तुमचे आयुष्य किमान तीन ते पाच वर्षांनी कमी होईल. याचे कारण असे की, अवयवांना खूप त्रास होतो- त्यांची कार्य करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होते किंवा किमान तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे शारीरिक दुर्बलता येते..शरीर ताठ ठेवणे हे आपल्याला आरामाची आवड नाहीये म्हणून नाही; तर आपण आरामाचा अनुभव पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने घेतो आणि तो समजून घेतो, म्हणून आहे. तुम्ही तुमच्या स्नायूंना पाठीचा कणा ताठ ठेवून आरामदायी स्थितीत राहण्यासाठी प्रशिक्षित करू शकता, परंतु तुम्ही वाकून बसल्यावर तुमच्या अंतर्गत अवयवांना आरामदायी स्थितीत राहण्यासाठी प्रशिक्षित करू शकत नाही. तसा कोणताही मार्ग नाही. म्हणून, आपण शरीराला ट्रेनिंग करणे निवडतो, जेणेकरून आपली अस्थिपंजर प्रणाली आणि स्नायू प्रणाली अशा प्रकारे बसताना आरामदायी स्थितीत राहतील.