Health Insurance: 'हेल्थ इन्शुरन्श'बाबत मोठी बातमी! कंपन्यांना मनमानीपणे पैसे उकळता येणार नाहीत; IRDAI कडून हालचाली

IRDAI to Cap Health Insurance Premiums Across India: 60 वर्षांवरील लोकांसाठी प्रीमियम एका वर्षात 10% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही आणि त्यासाठी खास परवानगी लागेल. तसेच, आधीच्या आजारांसाठी वेटिंग पिरियड 4 वर्षांऐवजी 3 वर्षांपर्यंत कमी केला गेला आहे.
नवी दिल्लीः हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. CNBC च्या अहवालानुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आता हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियम वाढीस मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. IRDAI लवकरच एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करू शकतो, ज्यात कंपन्या मनमानीपणे प्रीमियम वाढवू शकणार नाहीत, असा नियम असू शकतो.

