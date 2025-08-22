Health Insurance: 'हेल्थ इन्शुरन्श'बाबत मोठी बातमी! कंपन्यांना मनमानीपणे पैसे उकळता येणार नाहीत; IRDAI कडून हालचाली

नवी दिल्लीः हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. CNBC च्या अहवालानुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आता हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियम वाढीस मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. IRDAI लवकरच एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करू शकतो, ज्यात कंपन्या मनमानीपणे प्रीमियम वाढवू शकणार नाहीत, असा नियम असू शकतो. .सध्या अनेक हेल्थ पॉलिसी सुरुवातीला कमी प्रीमियमसह येतात, पण नंतर त्यांचे दर खूप वाढतात. यामुळे पॉलिसीधारकांसाठी पॉलिसी सुरू ठेवणे कठीण होते, विशेषतः तरुणांसाठी. IRDAI ने आधीच 60 वर्षांवरील वृद्धांसाठी प्रीमियम वाढ 10% पेक्षा जास्त न करता मर्यादित केली आहे, पण तरुण पॉलिसीधारकांवर प्रीमियम वाढीचा जास्त परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता IRDAI संपूर्ण पोर्टफोलियोसाठी प्रीमियम वाढ मेडिकल महागाईच्या आधारावर मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून सर्वांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स फायदेशीर राहील..Ganesh Festival 2025 : सराईत गुन्हेगारांवर राहणार करडी नजर; पोलिस आयुक्तांकडून विविध उपाययोजना.कोविडनंतर रुग्णालयांचे खर्च आणि क्लेम्स खूप वाढल्यामुळे कंपन्या प्रीमियम वाढवत आहेत. IRDAI म्हणते की कंपन्यांनी खर्च कमी करण्याकडे लक्ष द्यावे, त्यामुळे प्रीमियम वाढवण्याची गरज कमी होईल. काही कंपन्यांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे, पण त्यांच्या अवलंबित्वात फरक आहे..Ring Road: गोल्डन रिंगरोडमुळे नागपूर होणार नवे आर्थिक केंद्र; चार ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट प्लाझा, १४८ किमी लांबी.याचबरोबर IRDAI ने या वर्षी जानेवारीत ज्येष्ठांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वाढीवर मर्यादा ठरवली होती. 60 वर्षांवरील लोकांसाठी प्रीमियम एका वर्षात 10% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही आणि त्यासाठी खास परवानगी लागेल. तसेच, आधीच्या आजारांसाठी वेटिंग पिरियड 4 वर्षांऐवजी 3 वर्षांपर्यंत कमी केला गेला आहे. रुग्णालयांसोबत मानक दर ठरवून प्रीमियम वाढ मर्यादित करण्याचे आदेश देखील दिले गेले आहेत.हा निर्णय हेल्थ इन्शुरन्स अधिक पारदर्शक आणि सर्वांसाठी किफायती बनवण्याच्या दिशेने मोठा पाऊल ठरेल. जो कोणी नवीन पॉलिसी घेणार आहे किंवा पॉलिसी रिन्यू करणार आहे, त्याच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.