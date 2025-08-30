Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी 30 मिनिटांचा व्यायाम पुरेसा आहे का?

Is 30 minutes of exercise enough for weight loss: वजन कमी करण्यासाठी लोक विविध उपाय करत असतात. पण लोकांच्या खाण्याच्या सवयी अशा झाल्या आहेत की घरचे जेवण एक वेळचे असू शकते पण बाहेरचे जंक फूड दिवसातून ५ वेळा झाले आहे. जर आपल्याला वजन कमी करायचे असेल तर आपण आपल्या जिभेवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि योग्य आहाराची मदत घेतली पाहिजे ही आपली जबाबदारी आहे. कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे आणि वेळेअभावी, बरेच लोक विचारत आहेत की वजन कमी करण्यासाठी दररोज 30 मिनिटे व्यायाम करणे पुरेसे आहे का? याबाबत डॉक्टर काय सांगतात हे आज जाणून घेऊया. .डॉक्टर म्हणाले की 'वजन कमी होणे तेव्हाच होते जेव्हा तुमच्या शरीरात कॅलरीजची कमतरता असते, म्हणजेच तुम्ही घेत असलेल्या कॅलरीजपेक्षा जास्त कॅलरीज बर्न करता. व्यायामामुळे कॅलरीज बर्न होण्यास आणि चयापचय वाढण्यास मदत होते. 30 मिनिटांत बर्न होणाऱ्या कॅलरीजचे प्रमाण बरेच बदलू शकते.' उदाहरणार्थ- .वेगाने चालल्याने 30 मिनिटांत 120-150 कॅलरीज बर्न होतात.मध्यम गतीने धावणे किंवा जॉगिंग केल्याने 300-400 कॅलरीज बर्न होतात.उच्च-तीव्रतेचे मध्यांतर प्रशिक्षण (HIIT) आणखी जास्त कॅलरीज बर्न करू शकते.यावरून असे दिसून येते की 30 मिनिटांचा व्यायाम प्रभावी आहे, परंतु फरक पाहण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या कॅलरीजचे सेवन आणि आहारावर देखील नियंत्रण ठेवावे लागेल..वेळेपेक्षा तीव्रता जास्त महत्त्वाची ?वजन कमी करण्याचा विचार करताना, व्यायामाची तीव्रता कालावधीपेक्षा जास्त महत्त्वाची असते. HIIT, एरोबिक्स किंवा सायकलिंग सारख्या ३० मिनिटांच्या उच्च-तीव्रतेच्या व्यायामामुळे कमी वेळेत जास्त कॅलरीज बर्न होतात आणि आफ्टरबर्न इफेक्ट देखील सुरू होतो, जिथे तुमचे शरीर कसरत संपल्यानंतरही बराच काळ कॅलरीज बर्न करत राहते. याउलट, 30 मिनिटांचा मध्यम व्यायाम, जरी एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर असला तरी, जर तुमचा आहार अनियंत्रित असेल तर पुरेशा कॅलरीज कमी होणार नाहीत.सातत्य ठेवावजन कमी करण्यासाठी व्यायाम करण्यात सातत्य पाहिजे. दिवसातून ३० मिनिटे व्यायाम करणे जरी कमी वाटत असले तरी, नियमित सरावामुळे चयापचय सुधारतो, स्नायूंचे प्रमाण वाढते आणि सहनशक्ती वाढते. हे सर्व दीर्घकाळ वजन कमी ठेवण्यास मदत करते..जागतिक आरोग्य संघटनेने आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे मध्यम किंवा 75 मिनिटे जोरदार शारीरिक हालचाल म्हणजे व्यायाम करण्याचा सल्ला दिला आहे. दररोज 30 मिनिटे व्यायाम करणे हे त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये चांगलेच आहे.व्यायामापेक्षा आहार का महत्त्वाचा आहे?जर तुम्ही तुमच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष केले तर फक्त व्यायाम तुमचे वजन कमी करण्यास मदत करू शकत नाही. उच्च-कॅलरीयुक्त आहार व्यायामादरम्यान बर्न झालेल्या कॅलरीज सहजपणे भरून काढू शकतो. उदाहरणार्थ, पिझ्झाचा एक तुकडा किंवा साखरेचे पेय 30 मिनिटांच्या व्यायामात बर्न झालेल्या कॅलरीज त्वरित पुनर्संचयित करू शकते.प्रथिने, फायबर, संपूर्ण धान्य, फळे, भाज्या आणि निरोगी चरबीयुक्त आहार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आहाराचे प्रमाण नियंत्रित करणे, योग्य आहार घेणे आणि हायड्रेटेड राहणे हे सर्व व्यायामाच्या प्रभावीतेत भर घालतात. खरं तर, बहुतेक तज्ञ सहमत आहेत की वजन कमी करण्यात आहाराचा वाटा 70% आणि व्यायामाचा वाटा 30% आहे.३० मिनिटांचा व्यायाम दररोज करणे वजन कमी करण्यासाठी खरोखरच पुरेसे आहे का? उत्तर: होय, जर तुम्ही तीव्र व्यायाम (जसे की HIIT किंवा कार्डिओ) करता आणि संतुलित आहार घेत असाल, तर ३० मिनिटे पुरेसे असू शकतात..वजन कमी करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा व्यायाम ३० मिनिटांत प्रभावी आहे? उत्तर: कार्डिओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि हाय-इंटेन्सिटी इंटरвал ट्रेनिंग (HIIT) यासारखे व्यायाम प्रभावी ठरतात..३० मिनिटांच्या व्यायामाशिवाय आहारात बदल करणे आवश्यक आहे का? उत्तर: होय, वजन कमी करण्यासाठी व्यायामासोबत कॅलरी-नियंत्रित आणि पौष्टिक आहार आवश्यक आहे..३० मिनिटांचा व्यायाम किती वेळात परिणाम दाखवतो?उत्तर: सातत्य आणि आहारावर अवलंबून, ४-८ आठवड्यांत वजन कमी होण्याचे परिणाम दिसू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.