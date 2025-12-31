आरोग्य

Coconut Water In Winter: हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणं योग्य आहे का? पोषणतज्ञांनी सांगितलं धक्कादायक सत्य

coconut water side effects in winter: अनेक लोक हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे टाळतात. कारण त्याचा नैसर्गिक थंडावा शरीराला त्रास देऊ शकतो किंवा सर्दी होऊ शकते असे गृहित धरतात.
coconut water side effects in winter:

coconut water side effects in winter:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

coconut water winter health tips: अनेक लोक हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे टाळतात. कारण त्याचा नैसर्गिक थंडावा शरीराला त्रास देऊ शकतो किंवा सर्दी होऊ शकते असे गृहित धरतात. प्रत्यक्षात हा एक सामान्य गैरसमज आहे. अनेकांना थंडीच्या महिन्यांत योग्य प्रमाणात पाणी मिळत नाही. हिवाळा अनेकदा आपल्याला डिहायड्रेशनसारखे होते. ज्यामुळे चयापचय, ऊर्जा पातळी आणि एकूणच आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
Nutrition Diet
coconut
Winter
Coconut water
health
Healthcare
Winter Care
Winter Health Care
Winter Health Risks
Winter Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com