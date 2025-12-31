Coconut Water In Winter: हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणं योग्य आहे का? पोषणतज्ञांनी सांगितलं धक्कादायक सत्य

coconut water winter health tips: अनेक लोक हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे टाळतात. कारण त्याचा नैसर्गिक थंडावा शरीराला त्रास देऊ शकतो किंवा सर्दी होऊ शकते असे गृहित धरतात. प्रत्यक्षात हा एक सामान्य गैरसमज आहे. अनेकांना थंडीच्या महिन्यांत योग्य प्रमाणात पाणी मिळत नाही. हिवाळा अनेकदा आपल्याला डिहायड्रेशनसारखे होते. ज्यामुळे चयापचय, ऊर्जा पातळी आणि एकूणच आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो..नारळ पाणी पिण्याचे फायदेनारळाचे पाणी इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध असते आणि ते नैसर्गिकरित्या शरीराला हाडड्रेट होते. ज्यामुळे तहान कमी असतानाही शरीराला आधार देण्याचा हा एक सोपा आणि पौष्टिक मार्ग बनतो. पोषणतज्ञ डॉ. रोहिणी पाटील हेल्थ शॉट्सना सांगतात की हिवाळ्यात नारळाचे पाणी पिणे केवळ सुरक्षितच नाही तर ऊर्जा आणि एकूण आरोग्य राखण्यासाठी "स्मार्ट, ताजेतवाने पर्याय" देखील आहे..Sugar Level Control: शुगर 200 च्या वर गेली? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर धोका वाढू शकतो.हायड्रेशनथंड, कोरडी हिवाळ्यातील हवा, घरात गरम हवा असल्याने, तुमचा घसा आणि नाकपुड्या कोरड्या होऊ शकतात. नारळ पाणी नैसर्गिकरित्या हायड्रेट ठेवते. चयापचयला आधार देते आणि तापमान कमी झाले तरीही स्थिर ऊर्जा पातळी राखते.चमकदार त्वचाहिवाळ्यात त्वचा कोरडी होणे सामान्य आहे. नारळाच्या पाण्यातील अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म त्वचेची लवचिकता टिकवून ठेवण्यास आणि आतून निरोगी चमक निर्माण करण्यास मदत करतात, असे पोषणतज्ञ डॉ. रोहिणी म्हणतात..हृदयाचे आरोग्य आणि सोडियम संतुलनहिवाळ्यातील लोकांना खारट आणि आरामदायी पदार्थांची खूप गरज असते. नारळाच्या पाण्यात असलेले पोटॅशियम सोडियमचे सेवन संतुलित करण्यास मदत करते. ज्यामुळे रक्तदाब आणि हृदयाचे एकूण आरोग्य निरोगी राहते, असे नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने अहवाल दिला आहे.आळस दूर करणेनारळाच्या पाण्यात असलेले नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स आणि कार्बोहायड्रेट्स स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत म्हणून काम करतात. यामुळे हिवाळ्यातील आळशीपणाशी लढण्यास मदत करतात आणि थंडीच्या महिन्यांत तुम्हाला सक्रिय ठेवतात..हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे स्मार्ट पर्यायतापमान नियंत्रणथेट फ्रीजमधून आणण्याऐवजी खोलीच्या तपमानावर नारळ पाणी प्यावे. यामुळे शरीराला त्रास होणार नाही. तसेच पचन सुलभ राहील. वेळ महत्त्वाचीसकाळी किंवा व्यायामानंतर सकाळी पिण्याची सर्वोत्तम वेळ असते. यामुळे नैसर्गिक ऊर्जा वाढ आणि हायड्रेशन फायदे जास्तीत जास्त होण्यास मदत होते.कोणी काळजी घ्यावीमूत्रपिंडाचे आरोग्यजर्नल ऑफ न्यूट्रिएंट्सच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की नारळ पाण्यात पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते. मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींनी नियमित सेवन करण्यापूर्वी त्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.मधुमेह जरी नैसर्गिकरित्या साखरेचे प्रमाण कमी असले तरी, नारळ पाण्यात कार्बोहायड्रेट्स असतात. जर्नल ऑफ स्टुडंट रिसर्चने अहवाल दिल्याप्रमाणे, रक्तातील साखरेचे नियंत्रण करणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या आहारात याचा समावेश करावा.डॉक्टरांच्या मते हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे केवळ फायदेशीरच नाही तर योग्य पद्धतीने प्यायल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.