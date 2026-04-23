तुमचे पिण्याचे पाणी सुरक्षित आहे का? पावसाळ्यापूर्वी पाण्याचा ‘हेल्थ चेकअप’ करण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

पावसाळा जवळ आला की सर्वसामान्य नागरिकांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो आपण पित असलेले पाणी सुरक्षित आहे का? या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने मान्सूनपूर्व जलस्रोत तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. यात जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ६४१ पाणी स्रोतांची टप्प्याटप्प्याने तपासणी केली जात आहे. ग्रामपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे..दरवर्षी पावसाळ्यात दुषित पाण्यामुळे अतिसार, टायफॉईड, गॅस्ट्रो यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढते. ग्रामीण भागात तर हँडपंप, विहिरी व बोअरवेलवरच नागरिकांची तहान भागविते. त्यामुळे या स्रोतांची वेळोवेळी तपासणी होणे गरजेचे आहे. या पाश्वर्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने ७५८ ग्रामपंचायतीमध्ये पाणी तपासणी सर्वेक्षण सुरू आहे. ३१ एप्रिलपर्यंत हे सर्वेक्षण चालणार आहे..या मोहिमेत प्रत्येक जलस्रोताची स्वच्छता, पाण्याची गुणवत्ता, इकोला आणि क्लोरिनेशनची स्थिती तपासली जाणार आहे. जेथे पाणी दूषित आढळून येणार तेथे लाल, पीवळे, हिरवे कार्ड वितरित करून तातडीने दुरुस्ती व निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रीया राबविली जाणार आहे.मान्सूनपूर्व सुरू झालेली ही तपासणी मोहीम म्हणजे केवळ प्रशासनाचा उपक्रम नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी थेट जोडलेली गरज ठरत आहे..गतवर्षी मिळाले होते १६ अस्वच्छ जलस्रोतसर्वेक्षणात नळ योजना, नळ योजनेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहीरी, बोरवेल, अंगणवाडी, गरघुती कनेक्शन, नळ योजनेत एका कनेक्शन वरील पहिले आणि शेवटचे असे दोन नमुने घेतले जात आहे. गत वर्षी पिण्याच्या पाण्याचे १६ जलस्रोत अस्वच्छ, तसेच त्रुट्या आढळून आल्या होत्या. त्या दुरुस्ती करून त्यांना हिरवे कार्ड देण्यात आले.