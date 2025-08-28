Ischemic Heart Disease: इस्केमिक हृदयरोग म्हणजे काय? जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे

हृदयाच्या धमन्यांमध्ये प्लेक जमा झाल्यामुळे इस्केमिक हृदयरोग होतो, ज्यामुळे हृदयाला ऑक्सिजन आणि रक्ताचा पुरवठा कमी होतो. याची लक्षणे छातीत दुखणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे आहेत. उच्च रक्तदाब, धूम्रपान आणि मधुमेह यामुळे या आजाराचा धोका वाढतो..Ischemic Heart Disease: चुकीची जीवनशैली किंवा आहार यामुळे हृदयासंबंधित समस्या निर्माण होतात. इस्केमिक हृदयरोगाला कोरोनरी आर्टरी डिसीज असेही म्हणतात. हा सर्वात सामान्य हृदयरोग आहे. जेव्हा हृदयाच्या धमन्या म्हणजेच कोरोनरी धमन्या ब्लॉक होतात किंवा अरुंद होतात तेव्हा हा आजार होतो, ज्यामुळे हृदयाकडे ऑक्सिजन आणि रक्ताचा प्रवाह कमी होतो. ही एक अतिशय गंभीर स्थिती आहे. इस्केमिक हृदयरोगाचे मुख्य कारण म्हणजे रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी, कोलेस्टेरॉल आणि इतर पदार्थ जमा होणे, ज्यामुळे रक्त प्रवाह योग्यरित्या होऊ शकत नाही. .इस्केमिक हृदयरोग म्हणजे काय?डॉक्टरांच्या मते इस्केमिक हृदयरोग ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये हृदयाला रक्त आणि ऑक्सिजन योग्यरित्या मिळत नाही. हृदयाच्या स्नायूंना अयोग्य रक्तपुरवठा आणि कोरोनरी धमन्यांमध्ये अरुंद किंवा अडथळा यामुळे इस्केमिक हृदयरोग होऊ शकतो. हे बहुतेकदा प्लेक जमा झाल्यामुळे होते. या स्थितीमुळे ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना छातीत दुखणे आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असतो..इस्केमिक हृदयरोग कशामुळे होतो?उच्च कोलेस्ट्रॉल जर रक्तातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी जास्त असेल तर ते रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होते..उच्च रक्तदाब यामुळे रक्तवाहिन्या अरुंद आणि कमकुवत होऊ शकतात.जास्त धूम्रपानयामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका वाढतो.मधुमेहाची समस्याया स्थितीत रक्तवाहिन्या कमकुवत होऊ शकतात, ज्यामुळे इस्केमिक हृदयरोगाचा धोका असतो..वाईट जीवनशैलीजास्त तळलेले आणि जास्त चरबीयुक्त पदार्थ खाल्याने इस्केमिक हृदयरोगाचा धोका वाढतो.इस्केमिक हृदयरोगाची लक्षणे कोणती?छातीत दुखणे सर्वात सामान्य लक्षण, ज्यामध्ये वेदना किंवा जळजळ होण्याची भावना असते. जर कोणतेही काम करतांना छातीत वेदना होणे हे एक लक्षण आहे. श्वास घेण्यास त्रास होणे हृदयाला रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही..मळमळ आणि उलट्याहृदय योग्यरित्या कार्य करत नसल्यामुळे ही लक्षणे दिसू शकतात.घाम येणेकोणत्याही कारणाशिवाय जास्त घाम येऊ शकतो.बेशुद्ध होणेजेव्हा हृदयाचा पुरवठा कमी असतो तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला चक्कर येऊ शकते..इस्केमिक हृदयरोग कसा रोखायचा?जर तुम्हाला ही गंभीर स्थिती टाळायची असेल, तर नियमितपणे स्वतःची तपासणी करा. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य आहार निवडा आणि नियमित व्यायाम करा. तणावमुक्त जीवन जगा. तसेच डॉक्टरांनी दिलेले औषधे वेळेवर घ्यावे..स्केमिक हृदयरोग म्हणजे नेमके काय आहे?उत्तर: इस्केमिक हृदयरोग हा हृदयाच्या स्नायूंना रक्त आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी झाल्याने होणारा आजार आहे, जो मुख्यतः रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळ्यामुळे उद्भवतो. .इस्केमिक हृदयरोगाची लक्षणे कोणती आहेत?उत्तर: छातीत दुखणे (अँजायना), श्वास लागणे, थकवा, चक्कर येणे आणि कधीकधी हात किंवा जबड्यात दुखणे ही याची प्रमुख लक्षणे आहेत. .इस्केमिक हृदयरोगाची कारणे काय आहेत?उत्तर: धूम्रपान, उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि तणाव ही याची मुख्य कारणे आहेत. .इस्केमिक हृदयरोग टाळण्यासाठी काय करावे?उत्तर: निरोगी आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान टाळणे, रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवणे आणि तणाव कमी करणे यामुळे हा आजार टाळता येऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.