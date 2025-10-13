Japan Flu Outbreak 2025: जपानमध्ये महामारीची शक्यता! ४ हजारहून अधिक रुग्ण; भारतासाठी कितपत आहे धोका?

Flu Outbreak in Japan 2025: जपानमध्ये सध्या कोरोना महामारीसारखीच परिस्थिती उद्भवली आहे. १३५ पेक्षा जास्त शाळा, किंडरगार्टन, आणि डेकेअर सेंटर काही काळासाठी बंद करण्यात आले आहेत. कारण जपानमध्ये तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अनेक रुग्णालयेही भरली आहेत. ४ हजारांहून अधिक रुग्ण आढळल्यामुळे जपान सरकारने फ्लूची साथ पसरल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. तसेच आरोग्य विभागाने लोकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.परंतु यामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच ही परिस्थिती कोरोना महामारीसारखी होईल का याची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीयांनीही सतर्क राहावे का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..जपानमधील महामारी कशाची?कोरोनानंतर सर्वांमध्येच संसर्गजन्य रोगांची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जपानमध्ये सध्या कोरोनाची महामारी आली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार जपानमध्ये कोरोना नाही, तर इन्फ्लुएंजा फ्लूची साथ पसरली आहे. फ्लू दरवर्षी येतो, परंतु यावर्षी काही नवीन म्यूटेशनमुळे हा विषाणू अधिक तीव्र झाल्याचे दिसत आहे. हा फ्लू सहसा हळूहळू पसरतो, पण या वर्षी हे सामान्य वेळेपेक्षा पाच आठवडे आधी सुरू झाल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे..तज्ज्ञ काय सांगतात?आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, गेल्या २० वर्षांत हवामानात अचानक बदल होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. त्यामुळे लोक लगेच प्रभावित झाले आहेत. आरोग्य तज्ञांच्या मते, फ्लूचा प्रादुर्भाव नेहमीपेक्षा अधिक गंभीर आणि धोकादायक ठरत आहे. देशातील जवळपास ३ हजार रुग्णालयांमध्ये फ्लूने ग्रस्त रुग्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. तर ओकिनावा, टोकियो आणि कागोशिमा प्रांतात रुग्णांची संख्या अधिक आहे..आरोग्य विशेषज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, विषाणूच्या बदलत्या स्वरूपामुळे हे संकट उद्भवले आहे. जपानमध्ये फ्लूचा हंगाम साधारणपणे डिसेंबर ते मार्च दरम्यान असतो. होक्काइडोच्या हेल्थ सायन्स युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक योको त्सुकामोटो म्हणतात की, यावर्षी फ्लूचा हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर सुरू झाला आहे, आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत असे होणे सामान्य असू शकते.विशेषज्ञांच्या मते, आशियातील इतर देशांनी जपानमधील परिस्थितीपासून शिकणे आवश्यक आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय प्रवास चालू असल्यामुळे, जागतिक स्तरावर संसर्ग पसरू शकतो..भारतीयांनी कितपत सतर्क राहिले पाहिजे?सध्या भारतीय नागरिकांनी या संसर्गाबद्दल घाबरण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, हिवाळा सुरू होताच हवामानातील बदलांमुळे फ्लू वाढू शकतो. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये H3N2 म्यूटेटेड फ्लूचा प्रादुर्भाव दिसून आला होता. एका सर्वेक्षणानुसार, दिल्ली-एनसीआरमधील सुमारे 70% घरांमध्ये फ्लू किंवा वायरल तापाची लक्षणे दिसली. मात्र, परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.