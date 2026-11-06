Jaw, Neck & Headache Connection: सकाळी उठल्यावर जबडा जड पडतो? मान दुखते? चुकूनही करू नका 'या' गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष!

Jaw, Neck, and Headache: सकाळी झोपेतून उठल्यावर अचानक जबडा जड वाटणे, मान आखडणे किंवा डोक्याच्या मागच्या बाजूला तीव्र वेदना होणे, असा त्रास अनेकांना जाणवतो. बऱ्याचदा लोक या समस्येकडे साधा थकवा किंवा झोपण्याची चुकीची पद्धत समजून दुर्लक्ष करतात. पण, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, जबडा, मान आणि डोकेदुखी या तिन्हींचा आपसुकच अतिशय जवळचा संबंध असू शकतो. शरीरातील या भागांची रचना, स्नायूंचे कार्य आणि मज्जासंस्थेतील परस्परसंबंध समजून घेतल्यास वेदनांचे मूळ कारण अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखता येऊ शकते..जबडा आणि डोकेदुखीचे नातेआपण बोलताना, खाताना, जांभई देताना किंवा हसताना आपला खालचा जबडा सतत कार्यरत असतो. कवटी आणि खालचा जबडा यांना जोडणाऱ्या सांध्याला 'टेम्पोरोमँडिब्युलर जॉइंट' (TMJ) म्हटले जाते. या सांध्याच्या हालचालींमध्ये सहभागी होणारे स्नायू तोंड उघडणे-बंद करणे आणि चावण्याचे काम करतात.या सांध्यात किंवा आसपासच्या स्नायूंमध्ये बिघाड झाल्यास जबड्यात वेदना होणे, तोंड पूर्ण उघडताना त्रास होणे किंवा कानाजवळ अस्वस्थता जाणवणे अशी लक्षणे दिसतात.अनेकदा तणावाखाली असताना किंवा नकळत झोपेत दात खाण्याची किंवा घट्ट दाबण्याची सवय असते. यामुळे जबड्याच्या स्नायूंवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे कपाळाच्या किंवा कानाच्या बाजूला डोकेदुखी सुरू होऊ शकते. अशा वेळी दंतवैद्यांचा सल्ला घेणे गरजेचे ठरते..Tailbone Pain: खूप वेळ बसून उठताना माकड हाड ठणकतंय? दुखण्यापासून आराम मिळवण्यासाठी करा 'हे' ३ सोपे व्यायाम! .मानेचा आणि डोकेदुखीचा परस्परसंबंधडोक्याला आधार देणे, त्याची दिशा बदलणे आणि दैनंदिन हालचालींमध्ये डोके स्थिर ठेवण्यासाठी मानेतील स्नायू आणि सांधे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मानेतील ऊती किंवा सांध्यांमधून निर्माण होणाऱ्या वेदना जेव्हा डोक्याच्या दिशेने जातात, तेव्हा त्याला 'सर्व्हिकोजेनिक हेडेक' (Cervicogenic headache) म्हणतात.या प्रकारची डोकेदुखी प्रामुख्याने डोक्याच्या मागील भागातून सुरू होऊन पुढे सरकते. मानेची हालचाल करताना किंवा एकाच स्थितीत दीर्घकाळ बसल्यास वेदना वाढू शकतात.संगणकासमोर किंवा मोबाईलवर सतत काम करताना चुकीच्या पोश्चरमुळे मान आणि डोक्याच्या भागात अस्वस्थता वाढू शकते. मात्र, झोप, तणाव आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यांसारख्या इतर घटकांचाही यात समावेश असतो..मज्जासंस्थेचे जाळे आणि रेफर्ड पेनचेहरा, जबडा, डोके आणि मान यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी मज्जासंस्थेचे कार्य समजून घेणे आवश्यक आहे. चेहरा आणि जबड्याच्या संवेदनांमध्ये 'ट्रायजेमिनल नर्व्ह' (Trigeminal nerve) महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच मानेच्या वरच्या भागातील मज्जातंतू डोके व मानेच्या संवेदनांशी जोडलेले असतात.या मज्जातंतूंमधून येणाऱ्या संवेदनांची प्रक्रिया मेंदूतील परस्परसंबंधित भागांमध्ये होते. त्यामुळे जबड्याच्या किंवा मानेच्या भागातून निर्माण होणाऱ्या वेदनांचा त्रास कधीकधी डोक्यातही जाणवू शकतो, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'रेफर्ड पेन' (Referred pain) म्हणतात.याशिवाय मायग्रेनसारख्या आजारामध्येही मान आखडल्यासारखी वाटू शकते. त्यामुळे मान दुखते म्हणून डोकेदुखीचे कारण फक्त मानेतच आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही..योग्य निदान आणि खबरदारीचे उपायवेदना नेमक्या कुठे जाणवतात, त्या कधी वाढतात आणि दैनंदिन कामांवर त्यांचा कसा परिणाम होतो, हे तपासणे महत्त्वाचे असते. तोंड उघडताना त्रास होतो का, चावताना जबडा दुखतो का किंवा मान हलवल्यास डोकेदुखी वाढते का, या प्रश्नांवरून कारण्याचा अंदाज लावता येतो.गरजेनुसार डॉक्टर, दंतवैद्य आणि फिजिओथेरपिस्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासणी करून घेणे योग्य ठरते. स्वतःहून मानेला झटके देणे किंवा वेदनांवर मलमपट्टी करून दुर्लक्ष करणे टाळावे.'या' गंभीर लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नकाकाही विशेष लक्षणे आढळल्यास वेळीच सतर्क होणे आणि तातडीने वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे-डोकेदुखी अचानक सुरू होऊन अत्यंत तीव्र असणे.चेहरा किंवा हात-पाय अशक्त पडणे.बोलताना अडचण निर्माण होणे.तापासोबत मान आखडणे.जबडा दुखण्यासोबत छातीत दडपण, धाप लागणे किंवा थंड घाम येणे.वेदना कुठेतरी जाणवत असली तरी तिचे मूळ शोधून योग्य वेळी उपचार घेणे हाच आरोग्याच्या दृष्टीने घेतलेला उत्तम निर्णय ठरतो..Eye Protection: दिवाळीत फटाके फोडताना डोळ्यांची काळजी घ्या; ठिणगी उडाल्यास काय करावे? नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.