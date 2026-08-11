जीवनमान-जीवनभान : प्रश्न सोडविण्याची घाई नको

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचमी गेल्या काही वर्षांत दिलेल्या अनेक परीक्षांमध्ये एक गोष्ट प्रत्येक पेपरच्या वेळी केली आहे. पेपर समोर आला, की ना मी सगळ्यांसारखा तो अख्खा पटापट वाचून काढायचे, ना लगेच सोडवायला सुरू करायचे. प्रश्नपत्रिका मिळाली, की ती मी आधी उलटी करून ठेवून द्यायचे आणि दोन मिनिटं डोळे मिटून हळू आवाजात भ्रामरी प्राणायाम करायचे. ते झालं, की मग प्रश्नपत्रिका सुलटी करून फक्त पहिला प्रश्न शांतपणे वाचून त्याचं उत्तर लिहायचे. असं एकएक करत शेवटपर्यंत....हे सांगायचं कारण, आपल्या आयुष्यात परीक्षा घेणारे क्षण खूप येतात. कौटुंबिक, व्यावसायिक, आर्थिक किंवा इतर काही. कठीण काळाची एक गंमत आहे. त्या काळात समस्या जितकी मोठी असते, त्याहून मोठं तिचं सावट वाटतं. एखादी गोष्ट आज बिघडलेली असते; पण मन लगेच उद्याची, पुढच्या महिन्याची, अगदी पुढच्या अनेक वर्षांची काळजी करायला लागतं. ‘हे आता कसं ठीक होणार?’, ‘हे असंच चालत राहिलं तर?’ असे प्रश्न डोक्यात गर्दी करू लागतात. मग कधी कधी लक्षात येतं, की आपण समस्या सोडवण्याआधीच तिच्या कल्पनेने थकून गेलो आहोत.कठीण काळात आपल्याला एक विचित्र सवय लागते. आपण वर्तमानातल्या समस्येचं उत्तर भविष्यकाळात शोधायला लागतो. नोकरीचा प्रश्न असेल तर करिअरचं काय होणार? पैशांचा प्रश्न असेल तर आता सगळं कसं निभावणार? नात्यात अडचण असेल तर हे नातं टिकणार तरी आहे का? आज काहीतरी बिनसलं आहे, की लगेच प्रश्न पडतो, ‘आता पुढे काय?’ आयुष्यात काही प्रसंग असे असतात, की त्यावेळी काहीही सुचत नाही. प्रश्न एक असतो; पण त्याच्या मागे आणखी दहा प्रश्न आपलंच मन उभे करतं. परिस्थिती गुंतत जाते, मन थकत जातं आणि सगळ्यात जास्त त्रास होतो तो एका विचाराचा- ‘हे सगळं असंच किती दिवस चालणार?’ अशा वेळी मी फक्त दोनच गोष्टी करते..१. हे कायमचं नाहीपहिलं म्हणजे मी स्वतःला सांगते की ही आजची परिस्थिती आहे, हे कायमचं नाही. कठीण प्रसंगात वर्तमान खूप मोठा वाटतो. इतका मोठा, की तोच आपलं भविष्य आहे असं वाटायला लागतं. आज मन अस्वस्थ आहे, म्हणजे उद्याही असंच असेल. आज व्यवसाय अडचणीत आहे, म्हणजे पुढेही काही सुधारणार नाही. आज नातं तणावात आहे, म्हणजे हे नातं आता असंच राहणार. आज आपण एका अडचणीत आहोत, म्हणजे आपण अडकूनच राहणार. पण ‘आज’ आणि ‘कायम’ यांच्यात खूप अंतर आहे. म्हणून मी स्वतःला आठवण करून देते की ही माझ्या आयुष्यातली एक फेज आहे; माझं संपूर्ण आयुष्य नाही.याचा अर्थ ‘सगळं लवकर ठीक होईल’ असा नाही. काही गोष्टी लवकर ठीक होतात. काहींना बराच काळ लागतो. काही गोष्टी पूर्वीसारख्या कधीच होत नाहीत. मात्र, त्यांच्याबरोबर आपणही बदलतो, सक्षम होतो, संसाधनं सापडतात. काळ बदलतो आणि परिस्थितीही बदलते..२. आत्ता काय करता येईल?कठीण काळात सर्वांत पहिलं काय होतं, तर अडकून पडल्याची भावना असते, डोकं बधिर होतं आणि कसा गुंता सोडवावा ते कळत नाही. अशा वेळी सुरुवातीला प्रसंग सांगितला तसं अख्खा प्रश्न सोडवायला जायचंच नाही. मोठ्या प्रश्नाचे छोटे भाग करायचे आणि ‘आत्ता’, ‘या क्षणी’ सर्वांत निकडीचा प्रश्न ज्याने परिस्थिती थोडी सोपी होईल, जरा श्वास घ्यायला स्पेस मिळणार आहे, जरा विचार करायला मोकळीक मिळणार आहे तोच आणि तितकाच छोटा अडकलेला भाग सुट्टा करायचा. अशानं थोडा रिलीफ मिळतो, अस्वस्थता कमी होते, जरा बरं वाटू लागतं, पुढच्या विचारांना वाट मिळते. आपल्यात क्षमता खूप असते; पण त्या क्षमतेला योग्य वातावरण मिळावं लागतं. दर वेळी ते बाहेरून मिळेलच असं नाही. अशा वेळी ते वातावरण आपल्याला मिळेल अशी मनस्थिती तयार करायची. मनःस्थिती योग्य असली, की परिस्थिती बदलण्याचं बळ येतं. पुढचं फक्त एक पाऊल टाकलं, की त्याक्षणी तेवढं पुरेसं असतं..या दोन विचारांचा मला कठीण प्रसंगांमध्ये खूप आधार मिळतो. अनेकदा संपूर्ण समस्या लगेच सोडवण्याचा आग्रह न धरता, तिची गुंतागुंत एका पायरीने कमी करण्याची गरज असते. मला वाटतं, या दोन विचारांची खरी ताकद ते एकत्र वापरल्यावर दिसते. पहिला विचार मनाला वेळ देतो. दुसरा विचार मनाला दिशा देतो. खरा उसासा समस्या लगेच नाहीशी होण्यात नव्हे, तर पुढचं पाऊल थोडं स्पष्ट दिसण्यात आहे आणि ते पुढचं पाऊल फार मोठं असण्याची गरज नाही. एक फोन, एक छोटा निर्णय, एक प्रामाणिक संभाषण, मदत मागणं, काही काळ शांत राहणं, किंवा काहीही न करता आजचा दिवस नीट पार पाडणं. तितकंही कधी कधी गरजेचं आणि पुरेसं असतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.