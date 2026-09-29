जीवनमान-जीवनभान : अनुकूल वातावरणाची गरज

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी जीवनाची गुणवत्ता ही केवळ व्यक्तीच्या शारीरिक आरोग्यावर अवलंबून नसते. दैनंदिन कामे शक्य तितकी स्वतः करता येणे, निर्णय घेता येणे, इतरांमध्ये सहभागी होता येणे आणि स्वावलंबीपणे जगता येणे यालाही तितकेच महत्त्व आहे. व्यक्तीची स्वावलंबिता तिचे शारीरिक आरोग्य, फिटनेस आणि इच्छाशक्ती यांबरोबरच तिच्या सभोवतालच्या वातावरणावरही अवलंबून असते. त्यामुळे रुग्ण असो किंवा निरोगी व्यक्ती, चांगल्या जीवनमानासाठी अनुकूल वातावरण ही महत्त्वाची गरज आहे..आवश्यक सुविधा आणि तंत्रज्ञानएखाद्या आजारामुळे शारीरिक क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात. अशा वेळी योग्य तंत्रज्ञान आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास व्यक्तीचा दैनंदिन कामांमधील सहभाग वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, दमा असलेल्या व्यक्तीला जिना उतरून खाली जाण्यामुळे दम लागू शकतो आणि त्यामुळे ती मित्रांच्या गप्पांमध्ये सहभागी होणे टाळू शकते. अशा वेळी लिफ्टसारखी सुविधा तिला घराबाहेर पडून सामाजिक जीवनात सहभागी होण्यास मदत करू शकते. त्याचप्रमाणे इनहेलरसारखे आवश्यक औषध रुग्णाला उपचार देण्याबरोबरच मानसिक सुरक्षितता आणि आत्मविश्वासही देते..नैसर्गिक वातावरणहवा, पाणी आणि परिसरातील प्रदूषणाचा आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. मात्र, काही आजारांमध्ये वातावरणातील बदलांचा परिणाम अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. धूळ, प्रदूषण, हवामानातील बदल किंवा परागकणांमुळे काही श्वसनविकारांची लक्षणे वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, अनेक दमा रुग्णांना पावसाळा संपल्यानंतर हवेत वाढणाऱ्या परागकणांमुळे त्रास होतो. त्यामुळे उपचारांबरोबरच रुग्णाच्या सभोवतालच्या नैसर्गिक वातावरणाचाही विचार करणे आवश्यक आहे..आधार आणि संबंधकुटुंबीय, मित्र, सहकारी आणि समाज ही रुग्णाची महत्त्वाची आधारव्यवस्था असते. घरात किंवा कामाच्या ठिकाणी अडचणी आल्यास योग्य मदत मिळाल्याने व्यक्तीचा आत्मविश्वास आणि काम करण्याची क्षमता वाढू शकते. मात्र, हा आधार पूरक असावा; व्यक्तीच्या जागी सर्व कामे करून देणारा नसावा. अति मदतीमुळे स्वावलंबनाऐवजी परावलंबित्व वाढू शकते. त्यामुळे मदतीचा उद्देश व्यक्तीला सक्षम करणे हा असावा..समाजाचा दृष्टिकोनसभोवतालचे सामाजिक वातावरणही जीवनमानावर मोठा परिणाम करते. पक्षाघात झालेल्या व्यक्तीकडे कायमस्वरूपी अपंग किंवा परावलंबी म्हणून पाहण्याऐवजी योग्य उपचार, पुनर्वसन आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्यास ती अनेक कामे पुन्हा करू शकते, असा सकारात्मक दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे. स्वीकार, प्रोत्साहन आणि समान संधी यामुळे व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढतो आणि सहभाग टिकून राहतो..सेवा, प्रणाली आणि धोरणेआरोग्यसेवा ही मूलभूत गरज आहे. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवा सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. आरोग्यविम्यामुळे उपचारांचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. दीर्घकालीन आजार किंवा शारीरिक मर्यादा असलेल्या व्यक्तींना प्रवास, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात आवश्यक सुविधा व सवलती मिळाल्यास त्यांना समाजात समान संधी मिळू शकतात..शेवटी, जीवनाची गुणवत्ता केवळ आजार बरा झाला आहे की नाही यावर ठरत नाही. व्यक्तीला तिच्या क्षमतेनुसार स्वतःचे आयुष्य जगता येते का, यावरही ती ठरते. योग्य उपचारांइतकेच अनुकूल भौतिक, नैसर्गिक आणि सामाजिक वातावरण महत्त्वाचे आहे. व्यक्तीला आधार देताना तिचे स्वावलंबन वाढेल, तिचे स्वातंत्र्य टिकेल आणि ती समाजाचा सक्रिय भाग राहील, असे वातावरण निर्माण करणे हीच खऱ्या अर्थाने निरोगी समाजाची ओळख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.