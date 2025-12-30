सद्गुरू ( ईशा फाउंडेशन)इनर इंजिनिअरिंगसद्गुरू : ज्ञानाचा अर्थ तत्त्वज्ञान असा नाही, ज्ञान म्हणजे ‘जाणून घेणे.’ दुर्दैवाने, तत्त्वज्ञान हेच आजकाल ज्ञानयोग म्हणून ओळखले जात आहे. मुळात, जर तुम्हाला ज्ञानाचा पाठपुरावा करायचा असेल, तर तुम्हाला अतिशय जागृत, धारदार बुद्धी हवी आहे. प्रत्येक दिवशी आणि प्रत्येक क्षणी तुम्ही हळूहळू तुमची बुद्धी अशा बिंदूपर्यंत धारदार केली पाहिजे, की जिथे ती अतिशय तीक्ष्ण झाली आहे. मग ती काहीही चुकवत नाही. ती कशाच्याही आरपार जाऊ शकते, पण तिला काहीही चिकटून राहत नाही, आजूबाजूला जे काही घडत आहे त्याचा तिच्यावर प्रभाव पडत नाही, हेच ज्ञान आहे..जर तुम्ही तुमची बुद्धी अशा प्रकारे ठेवू शकलात, तर स्वाभाविकपणे ती जीवनाच्या प्रक्रियेतून पार होईल आणि तुम्हाला काय खरे आहे आणि काय खरे नाही, काय सत्य आहे आणि काय सत्य नाही ते दाखवेल. मात्र, सध्या लोकांनी फक्त निष्कर्षापर्यंतच उडी मारली आहे. त्यांनी तत्त्वज्ञान बनवले आहे. लोक उघडपणे बोलतात, ‘सर्वकाही माया आहे. हे सर्व भ्रम आहे, मग काळजी का करावी?’ ते केवळ स्वतःचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण जेव्हा माया त्यांच्यावर योग्य प्रकारे पकड घेईल, तेव्हा त्यांचे सर्व तत्त्वज्ञान उडून जाईल..एका तत्त्वज्ञानी व्यक्तीबाबत असे घडले : तो खूप जोरदारपणे हे सांगत फिरत होता की, ‘सर्वकाही माया आहे, कशाचीही चिंता करू नका.’ एकदा, तो चालत जात असताना एका पिसाळलेल्या माकडाने त्याचा पाठलाग करायला सुरुवात केली. तत्त्वज्ञानी किंचाळला आणि पळू लागला. थोड्या वेळाने, माकडाचे लक्ष विचलित झाले आणि ते निघून गेले. त्याला समजले की, ही सारी ‘माया शिकवण’ धुळीस मिळाली आहे. ‘माकड माया आहे, माकडाचे पिसाळलेपण माया आहे, माकड मला चावणे हेदेखील माया आहे. मग मी का पळालो?’ हे त्याला इतक्या प्रकर्षाने जाणवले. तो पुन्हा कधीही पूर्वीसारखा माणूस राहिला नाही..तर जगाच्या भ्रामक स्वरूपाबद्दल बोलणे किंवा सृष्टी आणि निर्माणकर्त्याबद्दल बोलणे किंवा जग असे किंवा तसे आहे असा विश्वास ठेवणे, हे ज्ञान नाही. ज्ञानयोग्यांना कशावरही विश्वास ठेवणे किंवा स्वतःची ओळख एखाद्या गोष्टीसोबत जोडणे परवडणारे नसते. ज्या क्षणी ते असे करतात, त्या क्षणी बुद्धीचा धारदारपणा आणि परिणामकारकता संपते. दुर्दैवाने, आज ज्ञानाच्या नावाखाली, लोक इतक्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतात- ‘मी आत्मा आहे, मी परमात्मा आहे.’ ते ब्रह्मांडाची रचना कशी आहे, आत्म्याचा आकार आणि आकामान कसे आहे, तो पैलतीरी कसा जाईल यावर विश्वास ठेवतात; ते हे सर्व पुस्तकांमध्ये वाचतात. .हा ज्ञानयोग नाही, कारण तुम्ही केवळ कशावरतरी विश्वास ठेवत आहात. जे लोक ज्ञानाच्या मार्गावर चालतात, ते असे लोक असतात ज्यांची बुद्धी अशा प्रकारची असते की, ते कशावरही विश्वास ठेवण्यास तयार नसतात किंवा ते कशावरही अविश्वास दाखवत नाहीत. ‘मला जे माहीत आहे, ते माहीत आहे. मला जे माहीत नाही, ते माहीत नाही.’... हेच ज्ञान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.