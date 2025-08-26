शून्यतेच्या कुशीत

सद्गुरू: जेव्हा तुम्ही रात्री आकाशाकडे पाहता, तेव्हा तुम्हाला अनेक तारे दिसतील; पण तुम्हाला दिसणारे तारे हे तिथल्या संपूर्ण शक्यतेचा एक लहानसा भाग आहेत. या विशाल रिक्तपणामध्ये हे ताऱ्यांचे काही ठिपके आहेत. तिथे सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे रिक्त जागा. या शून्यपणाच्या कुशीत बाकी सर्व काही घडले आहे..तुम्हाला नेहमी सांगितले गेले आहे, की ‘देव सर्वत्र आहे.’ कोणतीही गोष्ट कधीच सर्वत्र असू शकत नाही. ती केवळ एकतर इथे किंवा तिथे असू शकते. केवळ ‘काहीच नाही’ हेच सर्वत्र असू शकते. म्हणूनच तुम्ही ज्याला देव म्हणता त्याला आपण शिव म्हणतो.अर्थाच्या दृष्टीने ‘शिव’ हे सर्वात योग्य नाव आहे, कारण याचा अर्थ आहे ‘जे नाही ते.’ सामान्यपणे, तुम्ही विचार करता, की देव म्हणजे कुणीतरी वर बसलेला आहे. जर तो इथे किंवा तिथे बसला असेल, तर तो एक मर्यादित शक्यता असेल, मग तो सर्वत्र असू शकत नाही. म्हणून देव सर्वत्र असेल, तर तो शून्यपणाच असला पाहिजे..आज विज्ञान तुम्हाला सांगते, की सर्व काही शून्यातून येते आणि शून्यातच परत जाते. उदाहरणार्थ, तुम्ही जागे असता तेव्हा तुम्ही ‘काहीतरी’ असता. जेव्हा तुम्ही झोपता, तेव्हा तुम्ही ‘काहीच नाही’ होता. तसे पहिले तर तुम्ही अजूनही काहीतरी असता, पण तुमच्या अनुभवात तुम्ही ‘काहीच नाही’ असता.समजा आज रात्री तुम्हाला तुमच्या शून्यतेकडे परत जाऊ दिले नाही - तुम्हाला झोपू दिले नाही. उद्या सकाळी तुमचे ‘काहीतरी’ असणे डळमळीत होईल. जर आणखी एक रात्र तुम्हाला तुमच्या शून्यतेकडे परत जाऊ दिले नाही, तर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही खरोखर अस्थिर व्हाल..तिसऱ्या रात्री जर तुम्हाला तुमच्या शून्यतेकडे परत जाऊ दिले नाही, तर पुढच्या दिवशी तुम्ही कोसळाल आणि विखरून जाल. जर तुम्ही परत गेलात आणि त्या शून्यतेच्या संपर्कात राहिलात, तरच तुमच्या ‘काहीतरी’ असण्याला काही स्थैर्य येईल. तुमचे कल्याण, तुम्ही आज जे काही आहात त्याचा मूळ आधार, हा नेहमी शून्यतेतून येत असतो आणि शून्यतेत परत जात असतो, हे केवळ दिवस आणि रात्र या आधारावर नाही, तर ते दर सेकंदाला अनेक वेगवेगळ्या मार्गांनी घडत असते..आज, आधुनिक विज्ञान आपल्याला सांगते, की हे सतत खूप वेगाने घडत असते. जर तुम्ही जाणीवपूर्वक त्या शून्यतेकडे परत जाऊ शकलात आणि परत आलात, तर अचानक तुमच्याबद्दल सर्व काही वेगळे होते. तुमच्यात एक नवीन प्रकारचे स्थैर्य आणि संतुलन येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.