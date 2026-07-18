मन-निर्मळ : नात्यांचे हरवलेले कोपरे

डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञडॉक्टर, आमच्यात काही मोठी समस्या नाही. भांडणंही होत नाहीत. पण कधी कधी वाटतं, आम्ही एका घरात राहतो पण एकमेकांसोबत जगत नाही.’’ स्वाती बोलत होती. तिचं लग्न पंधरा वर्षांपूर्वी झालं होतं. नवरा जबाबदार आणि मुलं व्यवस्थित होती. आर्थिक अडचणी नव्हत्या. वरवर पाहिलं तर वाईट काही नव्हतं. पण ‘वाईट काही नाही’ आणि ‘सगळं जिवंत आहे’ यांतला फरक तिला जाणवत होता..नात्यांमध्ये हा अनुभव दुर्मीळ नाही. अनेकदा लोक ‘प्रेम वाटत नाही’ अशी तक्रार घेऊन समुपदेशनासाठी येतात. संभाषण पुढे सरकलं की लक्षात येतं, प्रेम अचानक नाहीसं झालेलं नसतं. ते एखाद्या जुन्या घरासारखं असतं. घर अजून उभं असतं, पण काही खिडक्या बंद झालेल्या असतात, काचांवर धूळ साचलेली असते आणि घरात येणारा प्रकाश कमी झालेला असतो. त्याला निगा राखण्याची गरज असते.मानसशास्त्रज्ञ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग यांनी प्रेम समजून घेण्यासाठी एक प्रभावी पद्धत दिली आहे. त्यांच्या मते प्रेमाचे तीन महत्त्वाचे घटक असतात- भावनिक जवळीक (इंटिमसी), ओढ व एकमेकांबद्दलचं कुतूहल (पॅशन) आणि बांधिलकी (कमिटमेंट). हे तीन घटक त्रिकोणाच्या तीन बाजूंप्रमाणे आहेत. एक बाजू कमकुवत झाली की संपूर्ण आकार बदलतो..भावनिक जवळीक (इंटिमसी)‘लंचबॉक्स’ या चित्रपटातील साजन आणि इला यांचं नातं याचं सुंदर उदाहरण आहे! ते एकमेकांना फारसं ओळखत नाहीत, पण हळूहळू एकमेकांच्या भावविश्वात प्रवेश करतात. जवळीक म्हणजे ‘माहिती’ नव्हे. ती मन मोकळं करण्याची जागा असते. अशी जागा जिथे आपण स्वतःला लपवून न ठेवता मोकळेपणाने व्यक्त करू शकतो. मैत्री असते.समुपदेशनात अनेक जोडपी दिवसात तासन्तास बोलतात. पण ‘सध्या तुम्हाला कोणत्या गोष्टी अतिशय त्रासदायक आहेत हे तुमच्या जोडीदाराला माहीत आहे का?’ या प्रश्नाचं उत्तर अनेकदा नकारार्थी असतं. नातं दूर जाऊ लागलं की लोक बोलणं नेहमीच कमी करत नाहीत, ते ‘स्वतःबद्दल’ बोलणं कमी करतात. घरखर्च, मुलं, ऑफिस, नातेवाईक या विषयांवर चर्चा सुरू असते, पण मनातील गोष्टी संभाषणातून हळूहळू गायब होतात आणि भावनिक दुरावा वाढतो. काही जोडपी अभिमानाने सांगतात, ‘आमच्यात भांडणं होत नाहीत.’ पण कधी कधी त्यामागे जवळीक नसते, तर ती टाळणं असतं. काही विषयांवर बोलायचंच नाही, अशा वेळी शांतता दिसते, पण जवळीक निर्माण होत नाही..ओढ (पॅशन)‘जब वुई मेट’ चित्रपटात गीत आणि आदित्य आठवा. उत्कटतेचा अर्थ थोडा स्पष्ट होतो. ते फक्त एकमेकांकडे आकर्षित होत नाहीत, तर एकमेकांमध्ये रस घेतात. ‘पॅशन’ म्हणजे केवळ शारीरिक आकर्षण नाही, ती दुसऱ्या व्यक्तीबद्दलची जिवंत उत्सुकता आहे.दीर्घकालीन नात्यांमध्ये एक मनोरंजक गोष्ट दिसते. लोक समोरच्या व्यक्तीला इतकं गृहीत धरू लागतात, की तिच्याबद्दलचं कुतूहलच हरवून बसतात. ‘तो असाच आहे’ किंवा ‘ती कधी बदलणार नाही’ अशा वाक्यांमधून अनेकदा उत्कटतेचा अंत सुरू झालेला असतो. तो शारीरिक दुरावा निर्माण करू लागतो. समुपदेशनात अनेकदा अशी वाक्यं ऐकायला मिळतात- ‘तो खूप चांगला माणूस आहे, पण...’ किंवा ‘ती उत्तम पत्नी आहे, पण...’ त्या ‘पण’मध्ये अनेक न बोललेल्या गरजा असतात.विशेषतः काही स्त्रिया अपराधी भावनेने सांगतात, ‘माझ्या अशा अपेक्षा असणं चुकीचं आहे का? पुरुषांचं ठीक आहे पण मी स्त्री आहे ना; मग असं कसं चालेल?’ मग त्या नात्याचा विचार करण्याऐवजी स्वतःच्याच गरजांवर संशय घ्यायला लागतात. भावनिक आणि शारीरिक जवळीक हवी असणं हा स्वार्थ नाही. समाजाने स्त्री-पुरुषांसाठी वेगवेगळे निकष ठरवलेले असतात पण निसर्गाने नाही. हे स्वीकारणंसुद्धा कधी कधी मोठं काम असतं..बांधिलकी (कमिटमेंट)‘रब ने बना दी जोडी’ चित्रपटातील सुरिंदर हे बांधिलकीचं उदाहरण आहे. त्याच्या प्रेमात नाट्यमयता कमी असेल, पण सातत्य आहे. ‘बांधिलकी’ म्हणजे कधीही न डगमगणं नव्हे. तर नातं डगमगलं तरी त्याच्याकडे परत वळण्याची तयारी. ती एखाद्या जुन्या झाडाच्या मुळांसारखी असते. ऋतूनुसार फांद्यांमध्ये बदल होत राहतात, पण मुळं जमिनीत टिकून असतात म्हणून झाड उभं राहतं.पण समुपदेशनात हे तीन घटक अशा नावांनी कधीच समोर येत नाहीत. ते लोक त्यांच्या नात्याबद्दल जी कथा सांगतात त्यातून दिसतात. जेव्हा बांधिलकी उरते, पण भावनिक जवळीक आणि ओढ हरवते, तेव्हा लोक म्हणतात, ‘आम्ही मुलांसाठी एकत्र आहोत’, ‘आता एवढ्या वर्षांनी वेगळं होऊन काय उपयोग?’ किंवा ‘आई-वडिलांना त्रास नको म्हणून नातं टिकवत आहे’. ही वाक्यं ऐकताना जाणवतं की नातं संपलेलं नसतं, पण त्यातला उबदारपणा हरवलेला असतो. लोक एकत्र राहतात, पण एकमेकांच्या आयुष्यात उरलेले नसतात.जेव्हा भावनिक जवळीक आणि बांधिलकी असतात, पण ओढ हरवते, तेव्हा नातं सुरक्षित असतं, मात्र त्यात चैतन्य कमी होतं. त्याला कधी कधी ‘परिपक्वता’ असेही म्हणाले जाते. अशी जोडपी अनेकदा एकमेकांची चांगली काळजी घेतात, पण एकमेकांबद्दल ओढ वाटत नाही. ते उत्तम सहकारी असतात, पण प्रियकर-प्रेयसी राहिलेले नसतात..जेव्हा ओढ आणि बांधिलकी असते, पण भावनिक जवळीक हरवते, तेव्हा लोक म्हणतात, ‘पूर्वी आम्ही सगळं शेअर करायचो’ किंवा ‘तो माझ्यासोबत राहतो, पण त्याच्या मनात काय चाललं आहे हे मला माहीत नाही.’ नातं एक देवाण-घेवाणीचा व्यवहार असतो. संभाषण सुरू असतं, पण संवाद हरवलेला असतो त्याची जागा भावनिक दुराव्याने घेतलेली असते.आणि जेव्हा ओढ आणि भावनिक जवळीक असतात, पण बांधिलकी नसते, तेव्हा प्रेम असतं, जवळीक असते, पण सुरक्षितता नसते. प्रत्येक भांडणानंतर मनात एक प्रश्न डोकावतो- ‘हे नातं टिकेल का?’स्टर्नबर्ग यांच्या सिद्धांताची सुंदर गोष्ट म्हणजे तो सिद्धांत प्रेमाला फक्त भावना म्हणून नव्हे, तर जिवंत प्रणाली म्हणून पाहतो. एखाद्या तबल्याच्या तीन पट्ट्यांपैकी एक जरी सैल झाला, तरी संपूर्ण सूर बदलतो. तसंच नात्याचंही असतं.अनेक जोडपी समुपदेशकाकडे प्रेम शोधायला येतात. पण चर्चा पुढे सरकल्यावर अनेकदा लक्षात येतं की प्रेम हरवलेलं नसतं. हरवलेली असते एकमेकांबद्दलची उत्सुकता, मन मोकळं करण्याची जागा किंवा कठीण काळातही हात न सोडण्याची तयारी. नातं हे एखाद्या बागेसारखं असतं. ती एकदा तयार केली म्हणजे कायम हिरवीगार राहत नाही. तिला वेळोवेळी पाणी, खत, प्रकाश आणि काळजी लागते. दुर्लक्ष केलं तर तण आपोआप उगवतं, पण फुलं आपोआप उमलत नाहीत. प्रेम नातं सुरू करू शकतं, पण ते जिवंत ठेवण्यासाठी जवळीक, ओढ आणि बांधिलकीचं नियमित पोषण आवश्यक असतं. अन्यथा एकेकाळचे सर्वस्व, आधार हळूहळू ओझं वाटू लागतो.प्रेमाचं प्रतीक म्हणून आपण नेहमी हृदयाचं चित्र काढतो. पण स्टर्नबर्ग वाचल्यानंतर कधी कधी वाटतं, प्रेमाचं खरं चिन्ह हृदयापेक्षा त्रिकोणच असायला हवं का?... कारण हृदय प्रेमाची जाणीव करून देतं खरं, पण स्टर्नबर्गचा त्रिकोण त्याची काळजी कशी घ्यायची याची आठवण करून देतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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