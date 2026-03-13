मूत्रपिंड व मूतखडा

मूतखडा ही सध्या मोठ्या प्रमाणावर आढळणारी समस्या आहे. स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये मूतखडा होण्याचे प्रमाण अधिक असते. पुरुषांमध्ये सहसा विशी-तिशीच्या आसपास मूतखडा होताना दिसतो. किडनी स्टोन हा शब्द सर्वपरिचित असला तरी मूत्रसंस्थेमध्ये नेमका कोणत्या ठिकाणी मूतखडा झाला आहे हेही पाहणे आवश्यक असते..किडनी अर्थात मूत्रपिंडामध्ये असणाऱ्या मूतखड्यामुळे वेदना होत नाहीत, मात्र जर खडे मूत्रवाहिनीमध्ये आले तर वेदना होऊ शकतात. मूत्राशयामध्ये सुद्धा खडे होऊ शकतात. फार लहान मुलांना मूतखडा असेल तर तो लघवीबरोबर सहजपणे निघूनही जाऊ शकतो. मात्र आकाराने मोठा (सहसा ३ मिलिमीटरपेक्षा मोठा) असणारा मूतखडा मूत्रवाहिनीमध्ये अडकून वेदनेस कारणीभूत ठरतो..मूत्रद्वारापाशी अडकून राहिलेला मूतखडा सुद्धा त्रासदायक ठरू शकतो. मूतखड्यामुळे होणाऱ्या वेदना सहसा थोड्या थोड्या वेळाने जाणवणाऱ्या असतात. यात ओटीपोटापासून ते बरगड्यांपर्यंत तीव्र वेदना होऊ शकतात. अनेकदा वेदनेबरोबर मळमळणे, उलटी होणे, ताप येणे, लघवी करताना दुखणे, लघवीतून रक्त जाणे या प्रकारचे त्रासही होऊ शकतात.किडनी हा शरीरातील महत्त्वाचा अवयव रस, रक्त, पाणी यांच्याशी संबंधित असतो. पाणी अगदी कमी प्यायले गेले तरी मूत्रपिंडात दोष उत्पन्न होतो. पाण्यामध्ये असलेले क्षार मूत्रपिंडात साठू शकतात. एकूण अन्नात असलेले सर्व दोष मूत्रपिंडात पण साठलेले दिसतात. यामुळे मूत्रपिंडात खडे होतात, मूत्रपिंडाच्या कार्यात बाधा येते, मूत्रपिंडाला सूज येते. मूत्रपिंडाचे विकार बरे करणे खूप अवघड असते..मूत्रपिंड आरोग्यवान ठेवायचे असेल तर पाणी व आहार व्यवस्थित असणे आवश्यक असते. तसेच प्रकृतीनुसार आहार, विहार, झोप वगैरे गोष्टी आवश्यक असतात. मूत्रपिंड बिघडले तर त्यासाठी आयुर्वेदात उपचार आहेत, पण ते अनेक महिन्यांपर्यंत चालू राहू शकतात.संपूर्ण मूत्रपिंड बदलणे वगैरे इलाजही केले जातात, पण ते सर्वांना शक्य होण्यासारखे नसतात. डायलिसिस या उपचारासाठी पण खूप पैसे खर्च होतात व या उपचारांसाठी अनेकदा रोग्याला घर, दार, शेती वगैरे विकावे लागते..तेव्हा मूत्रपिंडाची काळजी घेणे म्हणजेच अन्न-पाण्याबाबत काळजी घेणे खूप आवश्यक असते. स्वस्त दरात सर्वांना भरपूर अन्न पुरविण्याच्या कल्पनेमुळे वापर केलेल्या रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा परिणाम अन्नावर होतो.अशा तऱ्हेने उत्पादित केलेल्या अन्नात शरीराला अनावश्यक असणारे असे पाण्यात न विरघळणारे, पर्यायाने शरीराला अपाय करणारे घटक साठायला सुरुवात होते. असे अन्न सेवन केल्यावर साहजिकच मूत्रपिंडाला इजा होते. बऱ्याच वेळा ही कीटकनाशके यकृत, आतडी या महत्त्वाच्या अवयवांनाही त्रासाची ठरतात..शेतीत सेंद्रिय अन्न पिकविल्यास त्याचे उत्पादन कमी येत असल्यामुळे तसेच सेंद्रिय शेती थोडी अधिक कष्टाची असल्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांचे भाव अधिक असणे साहजिक असते. सेंद्रिय उत्पादने परवडणार नाहीत या नावाखाली रासायनिक खते, कीटकनाशके वापरून केलेले अन्नधान्य खाल्ले जाते. यातून उद्भवणाऱ्या त्रासाच्या उपाययोजनेसाठी अफाट खर्च झाल्यावर लक्षात येते की अन्नावर थोडे अधिक पैसे खर्च करणे अधिक हिताचे ठरले असते.नेहमी उकळलेले पाणी प्यावे असे आयुर्वेदात सांगितलेले आहे. मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी तर उकळलेले पाणी पिणे खूपच उपयोगी ठरते. पाण्याला वाळा, चंदन, सुंठ, वावडिंग, मंजिष्ठा, अनंत अशा वनस्पतींचा संस्कार झाला तर ते आरोग्याला तसेच मूत्रपिंडांच्या कार्याला अधिक हितावह ठरते..तसे पाहता एकूणच सर्व किडनीच्या विकारांवर व मूत्रविकारांवर आयुर्वेदात औषधे सांगितलेली आहेत व त्यांचा गुणही चांगला येतो. मूत्ररोगामुळे कमी झालेले हिमोग्लोबिन वाढवून त्वचेवर आलेला काळपटपणा दूर होऊ शकतो. डायलिसिस या अवस्थेपर्यंत गेलेला मूत्ररोग बरा झाल्याचा अनेक उदाहरणे आहेत.शरीराला ताकद मिळण्यासाठी प्रथिने आवश्यक असतात, पण ती पचायला अवघड असतात व मूत्रपिंडांना अधिक त्रासदायक ठरतात. मूत्रपिंडांचे कार्य व्यवस्थित चालले नाही की शरीरावर सूज येणे, शरीरावर काळपटपणा येणे, शरीरातील लोह कमी होणे वगैरे त्रास होऊ शकतात. अधिक मैथुनामुळे शरीरशक्तीचा ऱ्हास झाला तरी मूत्रपिंडांना त्रास होण्याची शक्यता असते..मूतखडा झाला असता पथ्यकर व अपथ्यकर गोष्टी खालीलप्रमाणे होत.पथ्य : साळीच्या लाह्या, जुने तांदूळ, गहू, दुधी, कोहळा, पडवळ, मुळा, तांदुळजा, माठ, मूग, कुळीथ, नाचणी, धणे, जिरे, वेलदोडे, सुंठ, गूळ, काकडी, द्राक्षे, नारळ, ऊस, दूध, ताक, तूप, गोमूत्र, कोमट उकळलेले पाणी, ज्येष्ठमध, शतावरी, दूर्वा, चंदन वगैरे.अपथ्य : मका, वरी वगैरे रुक्ष धान्ये, तांबडा भोपळा, सिमला मिरची, अति प्रमाणात टोमॅटो, वाल, पावटा, चवळी, वाटाणा, उडीद, मांसाहार, अंडी, जांभूळ, अननस, तेलकट व चमचमीत पदार्थ, न उकळलेले पाणी, थंड फ्रीजमधील पाणी वगैरे..मूतखडा हा प्रकार आजकाल मोठ्या प्रमाणावर आढळणारा रोग आहे. तसेच हा रोग योग्य उपचारांच्या अभावी दुर्लक्षित राहणाराही आहे. मात्र मूतखडा हा मूत्रपिंड, मूत्राशयाशी संबंधित असल्याने त्यावर लवकरात लवकर योग्य उपचार करावेत अन्यथा मूत्रपिंड निकामी होण्यापर्यंत रोगाची तीव्रता वाढू शकते. वाग्भटाचार्य मूतखड्याच्या गंभीरतेबद्दल स्पष्ट सांगतात,अश्मरीदारुणोव्याधीरन्तकप्रतिमोमतः।तरुणोभैषज्यैःसाध्यःप्रवृद्धश्र्चेदमर्हति॥.....वाग्भट चिकित्सास्थान.मूतखडा हा अतिशय अवघड व क्लिष्ट रोग आहे, जो नवीन असताना (सुरुवातीच्या काळात) औषधोपचारांनी बरा होऊ शकतो परंतु वाढला असता शस्त्रकर्मानीच काढावा लागतो.मात्र शस्त्रकर्म झाल्यावर सुद्धा 'मूतखड्याची प्रवृत्ती' योग्य उपचार व पथ्यपालनाने थांबवणे अत्यावश्यक आहे.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून 'संतुलन आयुर्वेद'द्वारा संकलित). 