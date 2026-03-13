आरोग्य

मूत्रपिंड व मूतखडा

मूतखडा ही सध्या मोठ्या प्रमाणावर आढळणारी समस्या आहे. स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये मूतखडा होण्याचे प्रमाण अधिक असते.
kidney stones

kidney stones

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मूतखडा ही सध्या मोठ्या प्रमाणावर आढळणारी समस्या आहे. स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये मूतखडा होण्याचे प्रमाण अधिक असते. पुरुषांमध्ये सहसा विशी-तिशीच्या आसपास मूतखडा होताना दिसतो. किडनी स्टोन हा शब्द सर्वपरिचित असला तरी मूत्रसंस्थेमध्ये नेमका कोणत्या ठिकाणी मूतखडा झाला आहे हेही पाहणे आवश्‍यक असते.

Loading content, please wait...
health
Symptoms
Kidney Stone

Related Stories

No stories found.