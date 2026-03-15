Summer Kidney Care: आला उन्हाळा.... किडनी रुग्णांनो तब्येत सांभाळा! किडनी प्रत्यारोपित रुग्णांनी काळजी घेण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन

हिंगोली : मराठवाड्यात उन्हाळ्याचा कडाका वाढू लागला असून, येत्या २-३ महिन्यांत तापमान उच्चांकी गाठण्याची शक्यता आहे. सामान्य नागरिकांसाठी हा उन्हाळा त्रासदायक असला, तरी किडनी प्रत्यारोपण झालेल्या रुग्णांसाठी हा काळ अत्यंत सावधगिरीचा आहे. या काळात कोणती काळजी घ्यावी याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले आहे..प्रमुख धोके, आव्हानेउष्माघात, निर्जलीकरण (Dehydration)कडक उन्हामुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन क्रिएटिनिनची पातळी वाढू शकते, किडनी प्रत्यारोपण झालेल्या रुग्णांना त्रास होतो, ज्याचा थेट परिणाम किडनीवर होतो..औषधांचा त्रास (Photosensitivity)प्रत्यारोपणानंतर दिली जाणारी काही औषधे त्वचेला अतिसंवेदनशील बनवतात. यामुळे उन्हाळ्यात थेट सूर्यप्रकाशामुळे त्वचा जळणे किंवा रॅशेस येण्याचा धोका असतो.पाणीटंचाई आणि दूषित पाणीउन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे टँकरचे किंवा दूषित पाणी पिण्यात येण्याची शक्यता असते. यामुळे अतिसार (जुलाब) आणि पोटाचे विकार होऊ शकतात, जे रुग्णांसाठी घातक ठरू शकतात.कूलरचा वापर आणि फुप्फुसांचा संसर्गकूलरमधील साचलेले पाणी जर वेळोवेळी बदलले नाही, तर त्यातून बुरशी किंवा बॅक्टेरिया हवेत पसरून फुप्फुसाचे गंभीर आजार होऊ शकतात..पाण्याचे नियोजनदिवसातून किमान २.५ ते ३ लिटर पाणी प्या (किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार). पाणी नेहमी उकळून आणि गाळूनच प्यावे.उन्हापासून संरक्षणदुपारी १० ते ५ या वेळेत बाहेर पडणे टाळा. बाहेर जाताना छत्री, टोपी, पूर्ण बाह्यांचे सुती कपडे वापरा.कूलरची स्वच्छताएअर कूलरमधील पाणी दर आठवड्याला बदला आणि टाकी निर्जंतुक करा. खोलीत खेळती हवा ठेवा.आहारउघड्यावरील पदार्थ, कापलेली फळे किंवा रसवंतीगृहातील रस टाळा. नेहमी ताजे आणि गरम अन्नच खावे..उन्हाळ्यात वाढतो किडनीच्या आजारांचा धोका; 'ही' लक्षणे दुर्लक्ष करू नका!.जर ताप आला, जुलाब झाले किंवा लघवीचे प्रमाण कमी झाले, तर त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ''प्रिव्हेंशन'' (प्रतिबंध) हाच किडनीच्या आरोग्याचा खरा मंत्र आहे. सतर्क राहा, सुरक्षित राहा!-डॉ. गणेश बर्नेला, बर्नेला किडनी केयर रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर.