World Organ Donation Day: किडनी प्रत्यारोपणातील तफावत; एका अवयवदानाने कसे बदलू शकते आयुष्य...

Kidney Transplant vs Dialysis: किडनी (मूत्रपिंड) निकामी होऊन जगणाऱ्या रुग्णांसाठी दीर्घकालीन डायलिसिस आणि किडनी प्रत्यारोपण यातील निवड त्यांच्या आयुष्याचा दर्जा, स्वातंत्र्य आणि दीर्घकालीन आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकते. डायलिसिस महत्त्वपूर्ण, जीवन-संरक्षक उपचार असला तरी वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असल्यास यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण नियमित डायलिसिसपासून अधिक स्वातंत्र्य आणि चांगले दीर्घकालीन परिणाम देऊ शकते. पण, अवयव दात्यांच्या कमतरतेमुळे भारतातील हजारो रुग्ण अजूनही प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत..आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे येथील नेफ्रॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. गिरीश वासुदेव कुमठेकर म्हणाले, “भारतात किडनी निकामी होणे आरोग्य क्षेत्रातील मोठे व वाढते आव्हान आहे आणि सध्या प्रत्यारोपणाची प्रतिक्षा यादी ही गरज आणि उपलब्धतेमधील तफावतीचे प्रमाण निदर्शनास आणते. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ पर्यंत भारतात ७३,००० हून अधिक रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेत होते. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, २०२५ मध्ये किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेत असताना २०० हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला, यावरून अधोरेखित होते की, अनेक रुग्णांसाठी अवयव दात्यांची कमतरता ही केवळ उपचारांना उशीर होण्यापुरती मर्यादित नसून जीवन आणि मृत्यूचा प्रश्न बनू शकतो..World Organ Donation Day 2026: कॅन्सर झाला असेल तर अवयवदान करता येतं का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात .डायलिसिस हा किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक आणि जीवन-संरक्षक उपचार आहे, पण यासाठी नियमित व सतत सत्रांची आवश्यकता असते, ज्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबावर मोठा शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक भार पडू शकतो. वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असल्यास, किडनी प्रत्यारोपण डायलिसिसपासून मुक्ती, अधिक स्वातंत्र्य आणि आयुष्याचा सुधारित दर्जा देऊ शकते, तसेच अनेक पात्र रुग्णांना चांगले दीर्घकालीन परिणाम प्रदान करू शकते.भारताने प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. पण, मृत-दाता अवयवांचा वाटा एकूण प्रत्यारोपणांमध्ये केवळ १८ टक्क्यांच्या आसपास आहे, ज्यावरून जिवंत दात्यांवरील सतत अवलंबित्व आणि मृत अवयवदानाचा विस्तार करण्याची मोठी क्षमता अधोरेखित होते. स्वॅप किडनी प्रत्यारोपण, ज्यामध्ये जुळत नसलेल्या दोन दाता-रुग्ण जोड्या दात्यांची अदलाबदल करतात, ज्यामुळे प्रत्येक रुग्णाला जुळणारी किडनी मिळू शकेल, हे देखील जिवंत दात्यांचा समूह वाढवण्यास आणि अधिक रुग्णांना प्रत्यारोपणाची संधी देण्यास मदत करू शकते..अवयवदानाबद्दल जागरूकता पसरवणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. अवयवदान हे केवळ प्रत्यारोपणाची संख्या वाढवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांना आयुष्यभराच्या डायलिसिसच्या पलीकडे जाण्याची आणि आयुष्याचा अधिक चांगला दर्जा परत मिळवण्याची वास्तववादी संधी मिळेल याची खात्री करणे हे याचे ध्येय आहे. दान करण्याचा प्रत्येक निर्णय सखोल प्रभाव पाडू शकतो. अधिक जागरूकता, वेळेवर नोंदणी, स्वॅप प्रत्यारोपणासारख्या पर्यायांची समज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबांमध्ये होणारा संवाद या महत्त्वपूर्ण तफावतीला भरून काढण्यास मदत करू शकतो."अनेक रुग्णांसाठी डायलिसिस हा रोजच्या आयुष्याचा दीर्घकालीन भाग बनतो. ते निकामी झालेल्या किडनीचे काही कार्य करत असले, तरी नियमित सत्रांमुळे काम, प्रवास आणि दैनंदिन दिनचर्येवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच रुग्ण आणि केअरगिव्हर्सवर आर्थिक व भावनिक ताण निर्माण होऊ शकतो..वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य रुग्णांसाठी डायलिसिसवरील अवलंबित्व कमी करून किंवा पूर्णपणे संपवून किडनी प्रत्यारोपण अधिक स्वातंत्र्य प्रदान करू शकते. पण, यासाठी काळजीपूर्वक वैद्यकीय मूल्यमापन, अवयव दाता व रुग्णाची सुसंगतता, आयुष्यभराची औषधे आणि नियमित फॉलो-अप आवश्यक असते.स्वॅप प्रत्यारोपण, ज्याला पेअर्ड किडनी एक्सचेंज असेही म्हणतात, इच्छुक दाता इच्छित रुग्णासाठी जुळत नसेल तेव्हा विशेष मूल्यवान ठरू शकते. दोन अयोग्य दाता-रुग्ण जोड्यांची अदलाबदल करून प्राप्तकर्त्यांना सुसंगत किडन्या मिळू शकतात, ज्यामुळे जिवंत-दाता प्रत्यारोपणाची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता असते.मृत व्यक्तीच्या अवयवदानाचा विस्तार करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अधिक जनजागृती, वेळेवर नोंदणी आणि कुटुंबांमधील खुल्या मनाने झालेला संवाद अवयवदान करण्यास तयार होण्यास मदत करू शकतो. किडनीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांसाठी, प्रत्येक अवयव दाता हा केवळ एका प्रत्यारोपणापेक्षा अधिक असतो, आयुष्यभराच्या डायलिसिसच्या पलीकडे जाण्याची आणि अधिक स्वतंत्र आयुष्याकडे परतण्याची एक संधी ठरू शकतो.- डॉ. गिरीश वासुदेव कुमठेकर, नेफ्रॉलॉजी विभाग प्रमुख, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे.Amravati Kidney Donation: सासूने किडनी दान करून जावयाला दिले नवजीवन; शहरातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ७५ वे यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.