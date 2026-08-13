World Organ Donation Day: किडनी प्रत्यारोपणातील तफावत; एका अवयवदानाने कसे बदलू शकते आयुष्य...

आरोग्य

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Over 73,000 Waiting for Kidney Transplants: Why Organ Donation Awareness Matters

Over 73,000 Waiting for Kidney Transplants: Why Organ Donation Awareness Matters

esakal 

रुपेश कदम :
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Kidney Transplant vs Dialysis: किडनी (मूत्रपिंड) निकामी होऊन जगणाऱ्या रुग्णांसाठी दीर्घकालीन डायलिसिस आणि किडनी प्रत्यारोपण यातील निवड त्यांच्या आयुष्याचा दर्जा, स्वातंत्र्य आणि दीर्घकालीन आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकते. डायलिसिस महत्त्वपूर्ण, जीवन-संरक्षक उपचार असला तरी वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असल्यास यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण नियमित डायलिसिसपासून अधिक स्वातंत्र्य आणि चांगले दीर्घकालीन परिणाम देऊ शकते. पण, अवयव दात्यांच्या कमतरतेमुळे भारतातील हजारो रुग्ण अजूनही प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

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