Kinder Joy: सावधान! किंडर जॉयमध्ये आढळले घातक बॅक्टेरिया; WHO सतर्क, डॉक्टरांनी दिला गंभीर इशारा

Typhoid Bacteria Found in Popular Kids' Treat WHO Issues Warning: किंडर जॉय चॉकलेटमध्ये घातक बॅक्टेरिया आढळून आलेला आहे. त्यामुळे हे चॉकलेट मुलांना देऊ नये, असं आवाहन डॉक्टरांनी केलंय.
Confectionery Product: किंडर जॉय तर सगळ्यांनाच माहिती असेल. हे महागडं टॉय कँडी घेण्यासाठी मुलं पालकांकडे हट्ट धरतात. पालकही आवडीने मुलांसाठी हे चॉकलेट कम खेळणं घेऊन देतात. मात्र याच किंडर जॉयमध्ये टायफॉईडचे बॅक्टेरिया आढळून आलेले आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांनी पालकांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

