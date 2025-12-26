Kinder Joy: सावधान! किंडर जॉयमध्ये आढळले घातक बॅक्टेरिया; WHO सतर्क, डॉक्टरांनी दिला गंभीर इशारा

Confectionery Product: किंडर जॉय तर सगळ्यांनाच माहिती असेल. हे महागडं टॉय कँडी घेण्यासाठी मुलं पालकांकडे हट्ट धरतात. पालकही आवडीने मुलांसाठी हे चॉकलेट कम खेळणं घेऊन देतात. मात्र याच किंडर जॉयमध्ये टायफॉईडचे बॅक्टेरिया आढळून आलेले आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांनी पालकांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे..सुप्रसिद्ध डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. ते सोशल मीडियात सक्रिय असतात. त्यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ते सांगतात, लहान मुलांना आवडणारं किंडर जॉय हे एक इटालियन चॉकलेट आहे. पूर्ण युरोपात हे चॉकलेट विक्री होतं. याशिवाट भारतामध्ये बारातमी येथे याचा प्लांट आहे. या चॉकलेटमध्ये एक खतरनाक बॅक्टेरिया निघाला आहे..Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा टी-२० विश्वचषक संघात समावेश होणार? सर्वात मोठी अपडेट, कुणी केली मागणी?.डॉ. त्यागी पुढे सांगतात, आम्ही डॉक्टर्स मागच्या अनेक दिवसांपासून विचार करत होतो की इतक्या मोठ्या प्रमाणात टायफॉईड का पसरतोय. हे प्रकरण आता WHO पर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळे त्यांनी कंपनीला काही उत्पादनं माघारी घेण्यास सांगितलं आहे..Ichalkaranji Market : लसणाची फोडणी महागली! नवीन आवक रखडल्याने दर दुपटीने वाढले, गृहिणींचा बजेट बिघडला.किंडर जॉयमुळे काय होतं?किंडर जॉय हे अंडाकृती असलेलं चॉकलेट खाल्ल्याने आतकडे कमजोर होतात आणि त्यांना दुखापत होते. याशिवाय एक-दीड महिना ताप येऊ शकतो. यात वेळेवर उपचार केले गेले नाहीत तर अनेक गुंतागुंती वाढू शकतात, असं डॉक्टर त्यागी यांनी सांगितंल. हे चॉकलेट युरोपात काही ठिकाणी बॅन करण्यात आलेलं आहे. कंपनीने उत्पादनाच्या बॅच माघारी बोलावल्या असून तपासणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.