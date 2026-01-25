Women Health: रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं महिलांसाठी धोकादायक? संशोधनातून समोर आले कॅन्सरबाबत नवे निष्कर्ष

Breast Cancer Awareness: दिवसभर घरातलं काम, ऑफिसमधलं काम, मुलं आणि कुटुंबाला सांभाळणं, हे सगळं करून आलेला थकवा घालवण्यासाठी अनेक स्त्रिया रात्री उशीरा पर्यंत मोबाईलवर वेळ घालवतात. त्यामुळे रात्री उशीरा झोपलं जातं. पण, सकाळी कामांची लगबग असल्याने पुन्हा लवकर उठावंही लागतं. यामध्ये मात्र पुरेशी झोप मिळत नाही आणि त्याचा आरोग्यावर परिणाम नक्की होतो. .भारतामध्ये महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग वेगाने वाढत आहे. दरवर्षी रुग्णसंख्या सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढत असल्याचे संशोधन दर्शवते. कमी झोप, सततचा ताण आणि वजन वाढणे यासारख्या जीवनशैलीशी संबंधित घटक या वाढीमागील मुख्य कारणे आहेत. यामुळे आता तरुण वयाच्या महिलांमध्येही हा धोका अधिक जाणवू लागला आहे.आयसीएमआरच्या अभ्यासानुसार, स्तनाचा कर्करोग वाढण्यामागे जीवनशैलीत आलेले बदल महत्त्वाचे आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, फक्त मॅमोग्राफीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, धोका लक्षात घेऊन वेळोवेळी तपासणी करणे आणि जनजागृती वाढवणे गरजेचे आहे. विशेषतः ३०–५० वयोगटातील तरुण महिलांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..झोपेची कमतरता हा धोका घटक म्हणून लक्षात घेतला जात आहे. नीट झोप न झाल्यास शरीराच्या जैविक घड्याळावर परिणाम होतो, ज्यामुळे मेलाटोनिन आणि इस्ट्रोजेन हार्मोन्सच्या संतुलनात गडबड होते, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि डीएनए दुरुस्ती प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. या सर्व घटकांमुळे स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता वाढते..लठ्ठपणा, विशेषतः पोटाभोवती जमा झालेली चरबी, कर्करोगासाठी धोकादायक ठरते. ही चरबी शरीरात सूज निर्माण करणारे घटक तयार करते, इन्सुलिनची कार्यक्षमता कमी करते आणि इस्ट्रोजेन हार्मोनची पातळी वाढवते. मेनोपॉज नंतर, या चरबीमुळे इस्ट्रोजेनचा मुख्य स्रोत बनतो, ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका अधिक वाढतो..तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीवनशैलीत सुधारणा केल्यास हा धोका कमी होऊ शकतो. नियमित आणि पुरेशी झोप घेणे, मानसिक ताणावर नियंत्रण ठेवणे, आणि वजन संतुलित ठेवणे यामुळे हार्मोन्सचे संतुलन सुधारते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि कर्करोगाची शक्यता कमी होते.सध्याच्या काळात भारतातील ३५ ते ५० वर्षे वयाच्या महिलांमध्ये हा आजार अधिक प्रमाणात आढळतो. उशिरा विवाह होणे, उशिरा मातृत्व, कमी काळासाठी स्तनपान करणे, जास्त वेळ बसून काम करणे आणि सततचा ताण ही या वाढीची कारणे आहेत. तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, केवळ तपासणीच नाही तर जीवनशैलीत सुधारणा, झोपेच्या सवयी आणि ताणतणाव नियंत्रणाकडेही लक्ष द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.