Women Health: रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं महिलांसाठी धोकादायक? संशोधनातून समोर आले कॅन्सरबाबत नवे निष्कर्ष

रात्री उशिरापर्यंत जागं राहण्यामुळे महिलांमध्ये हार्मोन्सचे संतुलन बिघडून कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा नव्या संशोधनातून देण्यात आला आहे.
Women Cancer Risks

Sleep Deprivation in Women May Disrupt Hormones, Raise Cancer Risk

Anushka Tapshalkar
Breast Cancer Awareness: दिवसभर घरातलं काम, ऑफिसमधलं काम, मुलं आणि कुटुंबाला सांभाळणं, हे सगळं करून आलेला थकवा घालवण्यासाठी अनेक स्त्रिया रात्री उशीरा पर्यंत मोबाईलवर वेळ घालवतात. त्यामुळे रात्री उशीरा झोपलं जातं. पण, सकाळी कामांची लगबग असल्याने पुन्हा लवकर उठावंही लागतं. यामध्ये मात्र पुरेशी झोप मिळत नाही आणि त्याचा आरोग्यावर परिणाम नक्की होतो.

