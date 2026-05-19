जीवनमान-जीवनभान : नात्यांचं ‘सॉफ्टवेअर अपडेट’

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचकाही दिवसांपूर्वी रात्री उशिरा मोबाईल वाजला. स्क्रीनवर माझ्या एका जुन्या मैत्रिणीचं नाव होतं. फोन उचलला तर पलीकडून फक्त हुंदके ऐकू येत होते. ती प्रचंड मानसिक तणावात होती, तिला तिचं मन मोकळं करायचं होतं. नवऱ्यासोबत झालेल्या कुठल्यातरी वादामुळे ती अस्वस्थ होती. मी त्या दोघांनाही गेली अनेक वर्षं ओळखत असल्यामुळे, त्यांच्यातले मतभेद आणि त्यामागची कारणं मला ठाऊक होती. तिचा सगळा राग, तिचा सगळा संताप मी शांतपणे ऐकून घेतला. ती थोडी शांत झाली, तेव्हा मी तिला एक साधाच प्रश्न विचारला, ‘‘तू त्याच्याशी लग्न का केलंस? काय कारण होतं त्यामागे?’’.तिने क्षणभर विचार केला आणि लग्नाचा निर्णय घेतला तेव्हाची काही कारणं मला सांगितली. मी पुढचा प्रश्न विचारला, ‘‘तू जी कारणं सांगितलीस, ती पूर्ण झाली आहेत का?’’ तिने काही वेळ घेतला आणि म्हणाली, ‘‘हो, ती कारणं तर कधीच पूर्ण झाली आहेत...’’.आयुष्याच्या प्रवाहात आपण विसरतो, की जे कारण दोन माणसांना एकत्र आणण्यासाठी पुरेसं असतं, तेच कारण त्यांना आयुष्यभर एकत्र ठेवण्यासाठी पुरेसं असेलच असं नाही! विशीतलं प्रेम आणि गरजा, तिशीतली स्थिरता, चाळिशीतली समज आणि पन्नाशीनंतरची सोबत... यात खूप मोठा फरक असतो. आपण अनेकदा गल्लत इथेच करतो, की विसाव्या वर्षी ज्या गरजा किंवा ज्या ‘थ्रिल’साठी एखाद्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडतो, ती मानसिकता कायम नसणार आहे..जर तुमचं वय बदलत असेल; पण नात्याकडून असणाऱ्या तुमच्या अपेक्षा जुन्याच असतील, तर नात्यात गुदमरल्यासारखं होणारच. काळ सरकतो आणि हळूहळू संवाद कमी होऊ लागतो आणि मग आपण एकमेकांना गृहीत धरू लागतो.‘री-इन्व्हेंशन’ आणि ‘री-डेफिनेशन’जसं आपण आपल्या मोबाईलचं सॉफ्टवेअर वेळोवेळी अपडेट करतो, तसंच आपल्याला आपल्या नात्यांचं, ध्येयांचं आणि आयुष्याचं सॉफ्टवेअरसुद्धा अपडेट करावं लागतं. यालाच म्हणतात नात्याची पुनर्रचना करणं. दोन व्यक्ती एकमेकांना कितीही वर्षांपासून ओळखत असल्या, तरी काळानुरूप त्यांच्यात बदल होणार. त्यांची आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टी सारखी असेलच असं नाही. दोघंही वेगवेगळ्या गतीनं विकसित होणार..प्रत्येक माणसाची वैयक्तिक प्रगती आणि वैचारिक उत्क्रांती ही पूर्णपणे त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, लहानपणापासून झालेले संस्कार आणि त्याचे अनुभव यावर अवलंबून असते. दोन वेगवेगळ्या वातावरणात वाढलेल्या व्यक्तींच्या विचारसरणीत फरक असणं स्वाभाविक आहे. या सगळ्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावते ती म्हणजे ‘जागरूकता’ (self-awareness). स्वतःच्या चुकांमधून शिकण्याची आणि स्वतःला बदलण्याची क्षमता प्रत्येकामध्ये सारखी नसते. म्हणूनच, भूतकाळात कितीही घट्ट नातं असलं, तरी प्रत्येक जण आपापल्या गतीनं आणि परिपक्वतेनं आयुष्यात पुढे जात असतो. नात्यांची गणितं बदलत असतात, संवाद आणि संवेदनशीलता आणि समजूतदारपणाच योग्य मार्ग दाखवू शकतो..अपेक्षांची स्पष्टता असावी, ओझं नको!तुमच्या जोडीदाराला हे माहीत असायला हवं, की आज, या वयाच्या टप्प्यावर तुम्हाला त्याच्याकडून एक ‘युनिट’ म्हणून काय हवं आहे. ‘त्याला/तिला माझं मन न सांगता कळायला हवे’ हा अट्टाहास नको. लग्नाच्या सुरुवातीला ‘घर घेणं’ हे ध्येय असू शकतं; पण घर घेतल्यावर पुढचं ध्येय काय? जर जोडीदारांसोबत नवीन सामायिक ध्येय (Common Goals) नसतील, तर दोघंही एकाच घरात दोन वेगळी बेटं बनून राहतात. अपेक्षांची स्पष्टता असावी; अपेक्षांचं ओझं नको. अनेकदा नातं टिकवण्याच्या नादात आपण स्वतःला हरवून बसतो. दर काही वर्षांनी स्वतःच्या आवडीनिवडी, छंद आणि स्वतःचं अस्तित्व नव्यानं शोधणं गरजेचं आहे. तुम्ही स्वतः आनंदी असाल, तरच नात्यात आनंद देऊ शकाल..एकत्र येणं हा एक प्रसंग असू शकतो; पण एकत्र राहणं हा एक प्रवास आहे. हा प्रवास सुकर करायचा असेल, तर दर काही वर्षांनी एकमेकांना विचारायला हवं, ‘आता या टप्प्यावर, आपण एकमेकांसाठी काय करू शकतो?’ बदल हा सृष्टीचा नियम आहे, आणि जो बदल नात्यात स्वीकारला जातो, तेच नातं काळाच्या कसोटीवर टिकून राहतं! आयुष्यात पती-पत्नी हे एकच नातं नाही. अनेक नाती आहेत. कुठल्याच नात्यात गृहीत धरू नये. प्रत्येक नात्याचं सॉफ्टवेअर अपडेट करायलाच हवं. प्रत्येकानं एकमेकाला न्याय द्यायला हवा- तरंच कुटुंब ही संस्था टिकून राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.