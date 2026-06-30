जीवनमान-जीवनभान : दुसरं कुटुंब

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचमागच्या आठवड्यात माझ्या एका विद्यार्थिनीला मी विचारलं, ‘‘तुझे मित्र-मैत्रिणी आहेत ना ज्यांच्याशी तू मनमोकळं बोलू शकतेस?’’ ती म्हणाली, ‘‘हो, म्हणजे आहेत.. काही हवं असेल तर फोन करते.’’ तिचं उत्तर ऐकून मी क्षणभर थांबले. मित्र म्हणजे गरज पडली की आठवण काढायची माणसं? आणि बाकीच्या वेळी प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात बिझी! किती सहजपणे आपण मैत्रीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे..आपण आयुष्यात दोन कुटुंबांमध्ये जगत असतो. ‘कुटुंब’ म्हटलं की जोडीदार, आई-वडील, मुलं एवढ्यापुरताच विचार येतो. आयुष्यात हे कुटुंब जन्माने मिळतं. पण एक ‘दुसरं कुटुंब’ असतं जे आपण स्वतः निर्माण करतो. ते म्हणजे मित्रमैत्रिणी, सहकारी आणि मार्गदर्शक. हे नातेसंबंध मानसिक आरोग्य, वैयक्तिक विकास आणि भावनिक आधार यासाठी तितकेच महत्त्वाचे असतात. पहिली असतात रक्ताची नाती आणि दुसरी मनाची नाती. पहिल्या कुटुंबासाठी आपण वेळ, प्रेम आणि ऊर्जा देतो; पण दुसऱ्या कुटुंबाला दुर्दैवाने आपण तितकं जपत नाही आणि त्याची किंमत अनेकदा खूप उशिरा कळते..शाळा-कॉलेजमध्ये जे मित्रमैत्रिणी जीवापाड जपले जातात, ते पुढे आयुष्याच्या गर्दीत कुठेतरी मागे पडतात. फोन तेव्हाच होतो जेव्हा एखादं काम असतं. भेटणं तेव्हाच होतं जेव्हा काही निमित्त असतं. हळूहळू मैत्रीही गरजेपुरती उरते. मात्र, खरी मैत्री ही कधीच गरजेवर आधारित नसते. काम झालं, की पुन्हा संपर्क नाही ही मैत्री नाही. खरी मैत्री अजेंडाविरहित असते. कोणतंही कारण नसताना केलेला फोन, आठवण आली म्हणून केलेला मेसेज, किंवा वर्षानुवर्षांनी भेटूनही न बदललेली सहजता. हीच नाती मनाला आधार देतात आणि हीच तर मैत्रीची खरी श्रीमंती आहे..ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांनाही आपण ‘कामापुरती माणसं’ म्हणून पाहतो; पण दिवसातला सर्वाधिक वेळ आपण याच लोकांसोबत घालवत असतो. त्यांच्यातही काही जण असे असतात ज्यांच्याशी विचार जुळतात, विश्वास निर्माण होतो, हसणं जुळतं, कधी दुःखही वाटून घेता येतं आणि नकळत एक सुंदर मैत्री तयार होऊ शकते. ऑफिस म्हणजे फक्त पगार मिळवण्याचं ठिकाण नसतं; प्रत्येक सहकारी मित्र होईल असंही नाही. मात्र, प्रत्येक ऑफिसमध्ये एक-दोन अशी माणसं नक्की भेटतात जी पुढे आयुष्यभराची सोबत बनू शकतात. मात्र त्यासाठी फक्त कामाचं नातं न ठेवता माणसांमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. प्रश्न एवढाच असतो की आपण त्या नात्यांना संधी देतो का?.मग येतात मार्गदर्शक. आपलं शाळा-कॉलेज संपलं आणि नोकरी लागली, की नकळत असं समजायला लागतो, की आता शिकण्यासारखं काही उरलं नाही; पण खरं शिक्षण तेव्हाच सुरू होतं, जेव्हा आयुष्य आपल्याला प्रश्न विचारायला लागतं. आयुष्य पुस्तकातले प्रश्न विचारत नाही; ते नात्यांबद्दल, अपयशाबद्दल आणि स्वतःबद्दल प्रश्न विचारतं. अशा वेळी आपल्यापेक्षा जास्त अनुभव असलेली व्यक्ती एखादा सल्ला, एक वेगळा दृष्टिकोन देऊन जातात किंवा फक्त त्यांची सोबतही खूप काही शिकवून जाते. मात्र, त्यासाठी आधी हे मान्य करावं लागतं, की अजूनही शिकण्यासारखं खूप आहे. समस्या अशी, की मोठं झाल्यावर आपण शिकणंच थांबवतो त्यामुळे आपला विकासही थांबतो..आयुष्य पुढे सरकतं तसं या दुसऱ्या कुटुंबासाठी वेळच उरत नाही. भेटी पुढे ढकलल्या जातात, मार्गदर्शकांशी संवाद थांबतो. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर नवे मार्गदर्शक मिळवावेही लागतात. आपल्याला वाटतं, हे सगळं नंतरही करता येईल. पण नाती एका दिवसात तयार होत नाहीत. त्यांच्यात वेळ, बांधिलकी आणि सातत्याची गुंतवणूक करावी लागते..घरच्यांच्या नजरेत आपण मुलगा, मुलगी, जोडीदार किंवा आई-वडील असतो. त्या भूमिका महत्त्वाच्या आहेतच; पण तो आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण आयाम नसतो. मित्र आपल्या वेड्या कल्पनांना ओळखतात, सहकारी आपल्या क्षमतांवर विश्वास ठेवतात, तर एखादा मार्गदर्शक आपल्यातलं अजून न सापडलेलं सामर्थ्य दाखवून देतो. ही सगळी माणसं आपल्या आयुष्यात वेगवेगळे आरसे घेऊन येतात. प्रत्येक आरशात आपलं वेगळं रूप दिसतं. या सगळ्या प्रतिबिंबांमधूनच आपली खरी, अधिक व्यापक ओळख तयार होत जाते. त्यामुळेच स्वतःला ओळखण्याचा प्रवासही अधिक समृद्ध होतो. जेव्हा आपलं संपूर्ण भावविश्व फक्त घरापुरतं मर्यादित राहतं तेव्हा नकळत आपली ओळखही काही मोजक्या भूमिकांमध्ये अडकून पडते. मात्र, जेव्हा मित्र, सहकारी, मार्गदर्शक, विद्यार्थी, शेजारी, छंदातून भेटलेली माणसं आपल्या आयुष्यात असतात, तेव्हा ती आपल्याला सतत नव्यानं शोधायला मदत करतात. ‘दुसरं कुटुंब’ हे आपण कोण आहोत आणि अजून काय होऊ शकतो, याची जाणीव करून देणारी माणसं असतात..आपण आयुष्यभर कुटुंबासाठी जगतो. पण आयुष्य समृद्ध करणारी माणसं अनेकदा कुटुंबाबाहेरही भेटतात. ती आपल्या कुटुंबाची जागा घेत नाहीत; ती आपल्या आयुष्यात अजून रंग भरतात. आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी, आनंदासाठी आणि वैयक्तिक विकासासाठी हे ‘दुसरं कुटुंब’ तितकंच गरजेचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.