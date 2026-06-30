आरोग्य

जीवनमान-जीवनभान : दुसरं कुटुंब

रक्ताच्या नात्यांइतकीच मनाच्या नात्यांचीही किमया; मित्र, सहकारी आणि मार्गदर्शकांनी विणलेलं ‘दुसरं कुटुंब’ आपली ओळख, मानसिक आरोग्य आणि आनंद समृद्ध करतं
Importance of cultivating 'the second family' consisting of friends and mentors for emotional well-being

Importance of cultivating 'the second family' consisting of friends and mentors for emotional well-being

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोच

मागच्या आठवड्यात माझ्या एका विद्यार्थिनीला मी विचारलं, ‘‘तुझे मित्र-मैत्रिणी आहेत ना ज्यांच्याशी तू मनमोकळं बोलू शकतेस?’’ ती म्हणाली, ‘‘हो, म्हणजे आहेत.. काही हवं असेल तर फोन करते.’’ तिचं उत्तर ऐकून मी क्षणभर थांबले. मित्र म्हणजे गरज पडली की आठवण काढायची माणसं? आणि बाकीच्या वेळी प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात बिझी! किती सहजपणे आपण मैत्रीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
help for corona death
health
Health benefits of fruits
Health advice for asthma
health benefits of cheese
help for abused women
heat action plans