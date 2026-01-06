आरोग्य

न दिसणारी ‘साथ’

आजकालच्या जीवनशैलीमुळे असंक्रमित रोग वाढले आहेत. नियमित व्यायाम आणि निरोगी सवयी अंगिकारल्यास हृदयरोग, मधुमेह, संधिवात यांसारख्या आजारांपासून प्रतिबंध करता येतो.
The Hidden Epidemic of Non-Communicable Diseases

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (प्राध्यापक आणि सल्लागार कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी)

जीवनमान-जीवनभान

आजचे युग हे असंक्रमित रोगांचे (नॉन कम्युनिकेबल डीसिजेस) आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कॅन्सर, हृदयरोग, संधिवात यासारखे आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित होत नाहीत; पण तरीही या रोगांची जणू काही साथच आलेली आहे.

