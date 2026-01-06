न दिसणारी ‘साथ’

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (प्राध्यापक आणि सल्लागार कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी)जीवनमान-जीवनभानआजचे युग हे असंक्रमित रोगांचे (नॉन कम्युनिकेबल डीसिजेस) आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कॅन्सर, हृदयरोग, संधिवात यासारखे आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे संक्रमित होत नाहीत; पण तरीही या रोगांची जणू काही साथच आलेली आहे. .‘पूर्वी आजार दुर्मीळ होते आणि हालचाल रोजची होती; आज हालचाल दुर्मीळ झाली आहे आणि आजार रोजचे झाले आहेत!’... माझ्या पणजीला कधी ‘व्यायाम’ हा शब्द माहीत नव्हता; पण रोज विहिरीवरून पाणी आणणं, अंगण झाडणं, स्वयंपाकघरात उभं राहणं - हे सगळं म्हणजे तिच्यासाठी नैसर्गिक व्यायामच होता. तिला ना मधुमेह होता, ना रक्तदाब. आज मात्र ‘जिम’ असूनही शरीर आजारी आहे - असं का? आजकालची बदलेली जीवनशैली याला कारणीभूत आहे. हालचाल ही सवय राहिली नाही, तर पर्याय बनली आहे.अगदी लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत नगण्य शारीरिक हालचाल, हानिकारक खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि व्यायामाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे छोटी छोटी मुले स्थूलता आणि त्याच्याशी संबंधित विकारांचे बळी ठरतात. अंतःस्रावी ग्रंथींचे (एंडोक्राइन) विकार, शारीरिक वाढ आणि विकासातील दोष, प्रजननसंस्थेशी निगडित आजार आजकाल लहानपणीच दिसून येतात. मुलींमध्ये पीसीओडी, वेळेपूर्वी येणारी पौगंडावस्था हे आज सामान्य झाले आहे..बैठी जीवनशैली हे जवळपास सगळ्याच असंक्रमित रोगांचं मूळ कारण आहे. वाढते शहरीकरण आणि सुबत्ता यामुळे शारीरिक हालचाल करणं ऐच्छिक आहे. यामुळे पूर्वीच्या काळी पन्नाशीच्या जवळपास दिसून येणारे मधुमेह, हृदयरोगासारखे विकार हल्ली तिशीतच दिसून येतात. जरी या रोगांबरोबर जगणे कठीण असले, तरीही त्याला प्रतिबंध हा प्रभावी मार्ग आहे. प्रतिबंध हा प्राथमिक अथवा दुय्यम असू शकतो. प्राथमिक प्रतिबंधात आजार होऊच नये यासाठी प्रयत्न केला जातो. निरोगी अन्नसेवन, नियमित व्यायाम इतका सहज सोपा उपाय रक्तदाब, रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतो, हृदयरोगास अटकाव घालतो, पक्षाघाताचा धोका टाळतो..मात्र, बऱ्याचदा व्यायाम किती आणि कशा प्रमाणात करावा याविषयी लोकांच्या मनात समज-गैरसमज असतात. व्यायाम हा औषधाच्या गोळीसारखा असतो त्यामुळे तो योग्य प्रमाणात आणि योग्य प्रकारे करणे आवश्यक असते. या लेखमालिकेत वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील व्यायामाची गरज, त्याचे आरोग्यविषयक फायदे, त्यातील खोचा अथवा धोके लक्षात घेऊन वेळापत्रकाची आखणी कशी करावी यावर आपण चर्चा करणार आहोत. ‘व्यायाम हा केवळ शरीरासाठी घेतलेला निर्णय नाही, तो पुढील पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.