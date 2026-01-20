Lower Blood Sugar: फक्त 10 मिनिटांच्या सवयीने ब्लड शुगर होईल कमी; हार्वर्ड डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा

Diabetes Health Tips: आजकाल डायबिटीज (ब्लड शुगर) आणि प्री- डायबिटीज रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भारतासह जगभरात लाखो लोक या स्थितीमुळे त्रस्त आहेत. डायबिटीज म्हणजे अशी अवस्था जिथे शरीरात इन्सुलिन पुरेशी तयार होत नाही किंवा शरीर त्याचा योग्य उपयोग करू शकत नाही..प्री- डायबिटीजमध्ये ब्लड शुगर सामान्यपेक्षा जास्त असतो, पण तो अजून टाइप २ डायबिटीजच्या श्रेणीत नाही. प्री- डायबिटीज ही चेतावणीची घंटा आहे. जर आता योग्य उपाय केला नाही तर भविष्यात टाइप २ डायबिटीज होऊ शकते. परंतु योग्य जीवनशैली आणि काही सोप्या सवयींनी हे उलट करता येऊ शकते..School Holiday Today: आज कोणत्या राज्यांमध्ये शाळा बंद? वेळ बदलली का? येथे तपासा संपूर्ण माहिती.फक्त १० मिनिटांची वॉकहार्वर्डचे डॉक्टर सौरभ सेठी सांगतात की,जेवणानंतर फक्त १० मिनिट चालल्याने ब्लड शुगर कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते. यासाठी विशेष डाएट,, जिम किंवा कठोर व्यायामाची गरज नाही. घराजवळ, कार्यालयाजवळ किंवा रस्त्यावर चालताही तुम्ही हा फायदा मिळवू शकता..वॉक कशी काम करते?पायांच्या स्नायूंचे काम स्पंजसारखे असते. जेव्हा तुम्ही चालता, तेव्हा स्नायू ब्लडमधील ग्लूकोज शोषून घेतात. यामुळेरक्तातील ग्लुकोज कमी होते.इन्सुलिनची गरज कमी होते.यकृतातील चरबी साठ टक्क्यांनी कमी होते, ज्यामुळे फॅटी लिव्हरचा धोका कमी होतो.इतर फायदेजेवणानंतर रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होते.इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित राहते.पोटातील चरबी कमी होते.साखरेचे प्रमाण कमी होते.ऊर्जा अधिक स्थिर राहते..Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीचा खरा आनंद अनुभवायचा आहे? भारतातील 'या' 5 ठिकाणांना आजच भेट द्या .आहार बदलल्याशिवाय प्रभावीरक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी कठोर आहार आवश्यक आहे असे अनेक लोक मानतात. परंतु केवळ आहार बदलूनच तोच परिणाम साध्य करता येतो. हे पेये केवळ मधुमेह किंवा प्री-डायबिटीजसाठीच फायदेशीर नाहीत तर फॅटी लिव्हर, वजन वाढणे, इन्सुलिन रेझिस्टन्स, पोटातील चरबी आणि साखरेची इच्छा यासाठी देखील फायदेशीर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.