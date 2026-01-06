डॉ. जयदेव पंचवाघ (मेंदू आणि स्पाईन सर्जन)आरोग्य‘चेतना’‘‘डॉक्टर, गेली पाच वर्षे मी कशी काढली हे माझं मलाच समजत नाही.’’ निर्मलाताई मला सांगत होत्या. अत्यंत कर्तव्यदक्ष व कार्यक्षम शिक्षिका म्हणून निर्मलाताई नावाजलेल्या होत्या.त्यांचा बराच कार्यकाळ मुंबईत गेलेला. गेल्या पाच-सहा वर्षापासून त्यांच्या कार्यक्षमतेला एक अत्यंत वेदनादायक अडथळा सुरू झाला होता. तो म्हणजे तीव्र कंबरदुखीचा. .अवघड विषय सोपा करून शिकवताना तास-न्-तास उभं राहणं तर त्यांना नित्याचं होतं; पण पाच-एक वर्षापासून, खूप वेळ उभं राहिलं, चालावं लागलं किंवा एका ठिकाणी बसावं लागलं, की कमरेतून वेदना सुरू व्हायच्या. हळूहळू पायसुद्धा भरून यायचे, त्यांच्याच भाषेत सांगायचं, तर ‘सुरुवातीला अर्धा किलोमीटर चालल्यावर कंबर भरून यायची. आणखी तसंच चाललं, तर दोन्ही मांड्यांच्या मागच्या भागातून कळा व मुंग्या सुरू व्हायच्या. दोन्ही पोटऱ्या ‘भरून’ यायच्या व चालणं थांबवावंच लागायचं. हळूहळू हे ‘चालण्याचं’ अंतर कमी होत गेलं. हल्ली-हल्ली तर पाच मिनिटं चालल्यावरच हा त्रास व्हायचा. .निर्मलाताईंच्या कंबरेतल्या नसांवर गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून दाब होता. वैद्यकीय भाषेत आम्ही त्याला कॅनॉल ‘स्टेनोसिस’ म्हणतो. थोडक्यात म्हणजे, यात कंबरेच्या मणक्यातील जो ‘कॅनॉल’ असतो, तो चिंचोळा होत जातो. त्यांतल्या उतींमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण वाढत जातं आणि पायाकडे जाणाऱ्या नसांवर दाब येत जातो. याचबरोबर दोन मणक्यांमधील सांधे झिजून ते काही प्रमाणात निखळून हे मणके एकमेकांवर घसरूसुद्धा शकतात..या लक्षण समूहाला ‘न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन’ असं नाव आहे. या लक्षणाचं गांभीर्य समजून त्याचं निदान योग्य वेळेत व्हायचं असेल, तर सर्वसामान्य जनतेला हे लक्षण कळायला हवं. कंबरेच्या मणक्यातील कॅनॉलमध्ये मज्जारज्जूतून निघून मांडी व खुब्यातील विविध स्नायूंना पुरवठा करणाऱ्या नसा असतात. शिवाय लैंगिक नाजूक भागांच्या व मलविसर्जनाच्या जागेभोवतीच्या संवेदना वाहून नेणाऱ्या नसांचा पुंजकासुद्धा असतो. अशा विविध नसांनी हा कॅनॉल खचाखच भरलेला असतो..हा मणक्याचा कॅनॉल काही कारणामुळे चिंचोळा झाला, तर या नसांच्या समूहावर साहजिकच दाब येतो. काही व्यक्तींमध्ये जन्मतःच हा कॅनॉल चिंचोळा असतो आणि इतर व्यक्तींमध्ये वयपरत्वे या कॅनॉलमधल्या उतीबंधांमध्ये कॅल्शियम साचत गेल्यामुळे आणि ते जाड झाल्यामुळे कॅनॉल चिंचोळा होऊन नसांवर दाब वाढत जातो..त्यामुळे अशी व्यक्ती चालायला लागली, की सुरुवातीला फारसा त्रास जाणवत नाही... पण काही अंतरानंतर कमरेपासून मांड्यांचा मागचा भाग, कुल्यांचा भाग आणि विशेषतः पोटऱ्या जड पडू लागतात. हे भाग ‘भरून’ येतात. या भागांमध्ये आणि कधी कधी मल-मूत्रविसर्जनाच्या नाजूक भागांमध्ये मुंग्या आणि बधिरपणा येतो. आणखी काही पावलं तसंच रेटून चाललं, तर पुढे जाणं अक्षरशः ‘अशक्य’ होतं आणि व्यक्तीला जागच्या जागी थांबावं लागतं. आजाराच्या अधिक प्रगत अवस्थेत खूप वेळ एका ठिकाणी उभं राहिल्याससुद्धा पाठ, मांड्या व पोटऱ्या भरून येऊन बसावं लागतं. चालताना, हे लक्षण सुरू झाल्यावर जर व्यक्ती कमरेत पुढे वाकून म्हणजेच पोक काढून चालली, तर थोड्या प्रमाणात आणि काही काळ हे लक्षण कमी होतं. चालणं थांबवल्यानंतर आणि बसून विश्रांती घेतली असता ‘काही वेळानंतर’ ही लक्षणं कमी होतात.... आणि परत काही पावलं पुढे चालता येतं. या लक्षणांचं वर्णन करताना.... पोटऱ्या जड पडणं, बधिर होणं, पायातली शक्ती निघून गेल्यासारखी वाटणं, पाय लटपटायला लागणं, मांड्या, पाय आणि नाजूक भागांमध्ये मुंग्या व बधिरपणा येणं... अशा प्रकारच्या शब्दांचा लोक उपयोग करतात..या आजाराचं योग्य पद्धतीनं जर वेळेतच निदान झालं, तर शस्त्रक्रियेनं हा आजार बरा होतो. मात्र नेमक्या ‘कोणत्या’ रुग्णांना शस्त्रक्रियेची गरज आहे व कुठली विशिष्ट शस्त्रक्रिया त्या केसमध्ये लागू पडेल, हे ठरवणं हे कौशल्याचं काम आहे. मणक्यांच्या कोणत्या आजारात शस्त्रक्रियेची गरज आहे आणि कोणत्या प्रकारची शस्त्रक्रिया त्या आजारावर केल्यास तो आजार दूर होईल व ती शस्त्रक्रिया किती तातडीनं करणं गरजेचं आहे, हे ठरवणं हेच खरं कौशल्य आहे. निर्मलाताईंच्या बाबतीत त्यांच्या मणक्यातील दाब दूर करणं, झिजलेली चकती बदलून त्या जागी उत्कृष्ट प्रतीची ‘केज’ घालणं व एकमेकांवर घसरलेले मणके ‘फिक्स’ करणं गरजेचं होतं. या शस्त्रक्रियेनंतर एकाच दिवसात त्या चालायला लागल्या.. .आणि पंधरा दिवसातच एक किलोमीटर रपेट मारू लागल्या. जी गोष्ट चार वर्षांपूर्वी केली असती, तर त्यांचा बहुमूल्य वेळ वाचला असता, वेदना टळल्या असत्या व रोजच्या चालण्यानं मधुमेह व रक्तदाब आटोक्यात राहिला असता, ती शस्त्रक्रिया अखेर त्यांना उशिरा का होईना; पण उपयुक्त ठरली. मणक्याचा स्पॉंडिलिसिस हा प्रत्येकालाच वयोमानानुसार कमी-जास्त प्रमाणात होतो. काही व्यक्तींमध्ये तो लवकर व अधिक प्रमाणात होतो. या रुग्णापैकी काहींनाच शस्त्रक्रियेची गरज असते; पण ज्यांना अशी गरज असते अशा रुग्णांनी योग्य वेळेत व योग्य प्रकारे ही शस्त्रक्रिया केल्यास आयुष्याची अनेक वर्षे व्यवस्थित घालवता येतात, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. .या आजारावरची शस्त्रक्रिया ही फक्त वेदना घालवण्यासाठी नाही; तर ही वेदना गेल्यानं व्यक्तीची हालचाल व चालण्याची क्षमता वाढून मधुमेह, हृदयविकार, लठ्ठपणा व मानसिक ताण दूर ठेवण्यास मदत होते. यामुळे सर्वांगीण जीवनावर चांगला परिणाम होतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 