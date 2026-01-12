आरोग्य

Maharashtra Health Campaign : राज्याच्या आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय; ३१ मार्चपर्यंत राबविणार ९ विशेष आरोग्य मोहिमा!

Sickle Cell Awareness : राज्यातील आरोग्य विभागातर्फे ३१ मार्चपर्यंत ९ विशेष आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यात सिकलसेल, रक्तक्षय, कुष्ठरोग आणि मलेरिया निर्मूलनासह ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्था कार्यान्वित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
Special State-Wide Health Campaign Until March 31

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि वेळेवर आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष अभियान राबविण्यात येणार असून आरोग्य सेवा संचालक (पुणे) यांनी या बाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

pune
maharashtra
awareness
Medical Scheme
public health scheme
health

