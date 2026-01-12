Maharashtra Health Campaign : राज्याच्या आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय; ३१ मार्चपर्यंत राबविणार ९ विशेष आरोग्य मोहिमा!

पुणे : राज्यातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि वेळेवर आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष अभियान राबविण्यात येणार असून आरोग्य सेवा संचालक (पुणे) यांनी या बाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. .सिकलसेल अॅनिमिया कार्यक्रमात २१ जिल्ह्यांमध्ये शून्य ते ४० वर्षे वयोगटातील सर्व व्यक्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे. चाचणी करून गावनिहाय सिकलसेल आजार व वाहकांची यादी तयार केली जाईल. आजारी रुग्णांना आवश्यक औषधोपचार, रक्तपुरवठा आणि समुपदेशन सेवा पुरविण्यात येतील. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या दोन वर्षांमध्ये तपासणी झालेल्या अंगणवाडी व शाळेतील ज्या बालकांना गंभीर आजार आढळले आहेत, त्यांना आवश्यक औषधोपचार व शस्त्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. .Pune Voter Awareness : मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडमध्ये; हडपसर परिसरात 'स्विप'चा जागर!.तर तीव्र रक्तक्षय असलेल्या राज्यातील एकूण गरोदर मातांपैकी साधारणपणे ५ टक्के माता तीव्र रक्तक्षयाने ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास येते. मातामृत्यूच्या प्रमुख कारणांपैकी एक असलेला हा आजार कमी करण्यासाठी तालुका व संस्थानिहाय नियोजन करण्यात येईल. नोंदणी झालेल्या १०० टक्के तीव्र रक्तक्षय असलेल्या गरोदर मातांना आयव्ही आयर्न, सुक्रोज इंजेक्शन देऊन त्यांची सुखरूप प्रसूती करण्यात येईल..त्याचबरोबर हत्तीरोग बाधित रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. क्षयरोग रुग्णांसाठी फूड बास्केटसाठी संमती दिलेली आहे, त्या सर्व रुग्णांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे फूड बास्केट पुरविले जातील. तर, राज्यात दरवर्षी सुमारे २० हजार कुष्ठरोग रुग्णांची नोंद होते. या सर्व रुग्णांच्या सहवासितांची यादी तयार करून त्यांना औषधांचा चा एक डोस देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये मलेरिया निर्मूलन अभियान राबविण्यात येणार असून घरात आशा, आरोग्य कर्मचारी यांच्यामार्फत भेटी देऊन डास अळ्या नष्ट करणे, तापाच्या रुग्णांचे रक्त नमुने घेणे, उपचार करणे आणि डासोत्पत्ती स्थान नष्ट करणे यासारखे उपक्रम राबविले जातील..आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये नियुक्त केलेल्या डॉक्टर व पात्रता असलेल्या उमेदवारांमार्फत प्रत्येक गावात शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या स्त्री-पुरुषांची मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांची तपासणी करण्यासाठी ही शिबिरे १५ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. शेवटचा उद्देश हा राज्यात ज्या आरोग्य संस्थांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, त्या संस्थांचे हस्तांतरण करून कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया ३१ मार्च पूर्वी पूर्ण करावयाची आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार हे कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.