राज्यात अवयव प्रत्यारोपण झाले दुप्पट; राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी

राज्यात अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढत असून, गेल्या तीन वर्षांत अवयव प्रत्यारोपणाची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. २०२३ मध्ये २ हजार ७९२ असलेली अवयव प्रत्यारोपणांची संख्या २०२५ मध्ये ५ हजार २२ वर पोचली आहे. विशेषतः मूत्रपिंड आणि यकृत प्रत्यारोपणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे राज्य सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे..उपचारांसाठी अवयव काढणे, जतन करणे व प्रत्यारोपण करणे तसेच अवयवांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९४ मध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात जिवंत तसेच 'ब्रेन डेड' झालेल्या अवयव दात्यांकडून प्रत्यारोपण करण्यात येते. .तसेच या प्रत्यारोपणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचेही आकडेवारीतून दिसते. मूत्रपिंड व यकृत प्रत्यारोपणाचे प्रमाण सर्वाधिक असून, 'ब्रेन डेड' दात्यांकडून होणाऱ्या प्रत्यारोपणातही सातत्याने वाढ होत आहे. याशिवाय डोळ्यांच्या बुबुळ प्रत्यारोपणाचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात आहे..राज्यात २८० अवयव प्रत्यारोपण केंद्रराज्यात डिसेंबर २०२५ अखेर २८० अवयव प्रत्यारोपण केंद्रांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १३३ केंद्रे विशिष्ट अवयव प्रत्यारोपणासाठी तर १४७ केंद्रे बहुविध अवयव प्रत्यारोपणासाठी कार्यरत आहेत. तसेच ४९ केंद्रांना प्रत्यारोपणाविना अवयव काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय नेत्रदान, नेत्रपेढी व त्वचा प्रत्यारोपणासाठी सुमारे ३०० केंद्रे कार्यरत आहेत..केंद्र व राज्य सरकारकडून अवयवदान वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अवयव प्रत्यारोपण केद्रांची संख्या वाढवणे, जनजागृती करणे, महाअवयवदान दिन उपक्रम आर्दीबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती, रिबर्थ, रोटरी या स्वयंसेवी संस्थाही योगदान देत आहेत. त्यामध्ये डॉक्टरांचे प्रशिक्षण, अवयव प्रत्यारोपण समन्वयकांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यामुळे अवयवदानाचे प्रमाण वाढत आहे.- डॉ. अतुल मुळे, उपाध्यक्ष, विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.