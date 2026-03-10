आरोग्य

राज्यात अवयव प्रत्यारोपण झाले दुप्पट; राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी

Organ Transplants Double in Maharashtra: राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार महाराष्ट्रात अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियांची संख्या गेल्या काही वर्षांत दुप्पट वाढल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढत असून, गेल्या तीन वर्षांत अवयव प्रत्यारोपणाची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. २०२३ मध्ये २ हजार ७९२ असलेली अवयव प्रत्यारोपणांची संख्या २०२५ मध्ये ५ हजार २२ वर पोचली आहे. विशेषतः मूत्रपिंड आणि यकृत प्रत्यारोपणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे राज्य सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

