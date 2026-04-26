Malaria Risk in Summer: पावसाळ्यातच नाही, उन्हाळ्यातही वाढतोय मलेरियाचा धोका; डॉक्टरांनी सांगितली महत्त्वाची कारणं

पूर्वी मलेरिया हा प्रामुख्याने पावसाळ्यात होणारा आजार मानला जात होता. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उन्हाळ्यातही मलेरियाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. पावसाळ्याइतके प्रमाण नसले तरी ही वाढ चिंताजनक असून बदलत्या ट्रेंडकडे निर्देश करते.या बदलामागे पर्यावरणातील बदल, जैविक अनुकूलता (adaptation) आणि झपाट्याने होणारे शहरीकरण ही प्रमुख कारणे आहेत..तापमानातील वाढ हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे मलेरियाचा परजीवी आणि अॅनोफिलीस डास आता गरम हवामानातही टिकून राहू शकतात. पूर्वी उष्ण तापमान त्यांच्या वाढीस मर्यादा घालते असे मानले जात होते, मात्र आता हे दोन्ही घटक त्या परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत.शहरांमधील "अर्बन हीट आयलंड" हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. मुंबईसारख्या दाट वस्तीच्या शहरांमध्ये काँक्रीटचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे उष्णता साठून राहते आणि स्थानिक पातळीवर उष्ण वातावरण तयार होते. हे वातावरण डासांच्या प्रजननासाठी अनुकूल ठरते आणि त्यामुळे उन्हाळ्यातही मलेरियाचा प्रसार वाढतो..पाण्याचे साठवण करण्याच्या पद्धतीदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक घरांमध्ये पाणी ड्रम, टाक्या किंवा इतर उघड्या भांड्यांमध्ये साठवले जाते. ही ठिकाणे डासांच्या प्रजननासाठी आदर्श ठरतात. याशिवाय बांधकामस्थळे, टेरेस आणि मोकळ्या जागांमध्ये साचलेले पाणीही डासांची वाढ वाढवते. परिणामी मलेरियाचा धोका वाढतो.डास नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमध्ये असलेली कमतरता ही देखील एक गंभीर समस्या आहे. परंपरेने डास नियंत्रणावर अधिक भर पावसाळ्यात दिला जातो. मात्र आता मलेरिया वर्षभर आढळत असल्याने केवळ हंगामी उपाय पुरेसे ठरत नाहीत. यासाठी वर्षभर सातत्याने नियंत्रण उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे..स्थलांतर (migration) हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. मोठ्या शहरांमध्ये मलेरिया जास्त प्रमाणात असलेल्या भागांमधून लोक येतात. अशा व्यक्तींमुळे संक्रमण शहरांमध्ये येऊ शकते आणि स्थानिक डासांद्वारे ते पुढे पसरू शकते. त्यामुळे ऑफ-सीझनमध्येही मलेरिया टिकून राहतो.याशिवाय, कीटकनाशकांविरुद्ध (insecticide resistance) डासांमध्ये वाढत असलेला प्रतिकारही चिंतेचा विषय आहे. काही भागांमध्ये डासांनी वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांविरुद्ध प्रतिकार विकसित केला आहे. स्थलांतरामुळे हे प्रतिरोधक प्रकार शहरांमध्येही येत आहेत, ज्यामुळे नियंत्रण अधिक कठीण होते..या समस्येवर उपाय म्हणून काही प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक आहेत. घराजवळ पाणी साचू देऊ नये आणि पाण्याच्या टाक्या व भांडी झाकून ठेवावीत. यामुळे डासांची पैदास कमी होऊ शकते. तसेच, धोरणात्मक पातळीवर वर्षभर सातत्याने डास नियंत्रण कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे.वैयक्तिक पातळीवरही संरक्षण महत्त्वाचे आहे. बाहेर जाताना पूर्ण बाह्यांचे कपडे परिधान करावेत आणि त्वचा उघडी राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. डासांपासून संरक्षणासाठी रिपेलंट्सचा वापर करणेही उपयुक्त ठरते. - डॉ. गौरव गुप्ता, consultant in internal medicine at Saifee Hospital, Mumbai.शेवटी, मलेरिया हा आता केवळ पावसाळ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हवामान बदल, शहरी उष्णता, पाण्याच्या साठवण पद्धती, स्थलांतर आणि कीटकनाशकांविरुद्ध वाढलेला प्रतिकार यामुळे तो वर्षभराचा धोका बनला आहे. त्यामुळे या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ हंगामी उपाय नव्हे, तर सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि जनजागृती आवश्यक आहे.