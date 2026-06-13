मन-निर्मळ : हिमगौरीचं काय करायचं?

डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञकाही दिवसांपूर्वी पालकत्वावरील एका सत्रात एका आईने थोडं संकोचत हात वर करून विचारलं, ‘‘माझी एक विचित्र अडचण झाली आहे...’’ सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे गेलं. ती म्हणाली, ‘‘माझ्या मुलीला रोज झोपताना गोष्ट हवी असते. सुरुवातीला मी आनंदाने गोष्टी सांगायचे. पण आता गोष्ट सांगायला सुरुवात केली की मनात प्रश्न सुरू होतात. हिमगौरीची गोष्ट सांगू का?... त्यात गोरेपणाचा मुद्दा आहे. राजा-राणीची गोष्ट सांगू का?... त्यात मुलगा हवा म्हणून यज्ञ आहेत. आवडती राणी, नावडती राणी आहे. मग मला वाटतं हे चुकीचं तर नाही ना? मग गोष्ट सांगतानाच मी अडकून जाते!’’.तिच्यासारखाच प्रश्न अनेक पालकांना पडला होता. खरंच, आजच्या पालकांची ही एक वेगळीच पंचाईत आहे! आपण ज्या गोष्टी ऐकत मोठे झालो त्या आजच्या मूल्यांच्या कसोटीवर पाहिल्या तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सुंदर राजकन्या बहुतेक वेळा गोऱ्याच का असतात? वाईट पात्र कुरूपच का असतं? राजाला मुलगाच का हवा असतो? संकटातून सुटका करणारा बहुतांश वेळा पुरुषच का असतो? हे प्रश्न योग्य आहेत. पण त्याच वेळी गोष्टी हे फक्त विचारांचे दस्तऐवज नसतात; त्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा आणि मानवी कल्पनाशक्तीचा भाग असतात. म्हणूनच कदाचित खरी संधी ही गोष्ट टाळण्यात नाही, तर गोष्टीबरोबर संवाद साधण्यात आहे..मुलांना समजून घेण्याची संधीमानसशास्त्रात एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली जाते. मुलं जग समजून घेण्यासाठी ‘मानसिक नकाशे’ तयार करत असतात. कोणावर विश्वास ठेवायचा, सौंदर्य म्हणजे काय, यश म्हणजे काय, न्याय म्हणजे काय, लोक असे का वागतात- याबद्दलच्या त्यांच्या समजुती हळूहळू आकार घेतात. गोष्टी ऐकणे हा त्या प्रक्रियेचा एक भाग असतो.पण गोष्टी ऐकताना प्रत्येक मूल एकसारखा अर्थ लावत नाही. एकाच गोष्टीत एका मुलाला राजकन्येचं धैर्य दिसतं, दुसऱ्याला तिचं सौंदर्य. एका मुलाला चेटकिणीचा राग समजून घ्यावासा वाटतो, तर दुसरं मूल नायकाच्या पराक्रमाने प्रभावित होतं. म्हणूनच गोष्ट सांगून संपत नाही; खरी सुरुवात त्यानंतर होते..‘तुला कोण आवडलं? का आवडलं? तू त्या पात्राच्या जागी असतास तर काय केलं असतंस? राणीला एवढा राग का आला असेल? याच गोष्टीचा उत्तरार्ध बदलून त्याचा काही वेगळा शेवट होऊ शकतो का?’... असे प्रश्न विचारले की गोष्ट हा एकतर्फी संदेश न राहता ती संवादाचं माध्यम बनते. इथेच मानसशास्त्राचा एक सुंदर पैलू दिसतो. मुलांच्या उत्तरांमधून आपल्याला त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीची झलक मिळते. कोणाला न्याय महत्त्वाचा वाटतो, कोणाला धैर्य, कोणाला नियम... काही मुलं पात्रांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही फक्त बक्षीस आणि शिक्षा पाहतात. म्हणजे गोष्ट ही केवळ मुलांना शिकवण्याचं साधन राहत नाही, ती त्यांना समजून घेण्याची संधी बनते..संवाद कसा?...गोष्टींमधील प्रत्येक भाग स्वीकारणं बंधनकारक नसतं. उदा. हिमगौरीची गोष्ट सांगितल्यानंतर विचारता येतं- ‘सुंदर म्हटल्यावर तुझ्या मनात काय चित्र येतं?, ‘वेगवेगळे लोक सुंदरतेचा अर्थ वेगळा काढू शकतात का?’ राजाला मुलगाच हवा असलेल्या प्रसंगानंतर विचारता येतं, ‘त्या काळात लोक असा विचार का करत असतील?’, ‘जर या गोष्टीत मुलगी जन्माला आली असती तर पुढे काय घडलं असतं?’, ‘आजच्या काळात मुलगी राज्य चालवू शकते असं आपण कुठे कुठे पाहतो?’वाईट पात्र काळं दाखवलं असेल तर विचारता येतं, ‘गोष्टीत त्या पात्राला असं का दाखवलं असेल?’, ‘एखादी व्यक्ती कशी दिसते आणि ती कशी असते यांचा काही संबंध असतो का? तुला काय वाटतं?’अशा चर्चा मुलांना काय विचार करायचा हे शिकवत नाहीत; त्या त्यांना कसा विचार करायचा हे शिकवतात. आणि कदाचित आजच्या काळात याची गरज आहे..केवळ गोष्ट ही समस्या नाही!उद्या मुलांसमोर केवळ गोष्टी नसतील, तर जाहिराती, सोशल मीडियावरील संदेश, पूर्वग्रह, कमेंट्स हे सारं असेल. प्रत्येक गोष्टीत काही ना काही गृहितकं, मतं दडलेली असतील. अशा वेळी काय दाखवलं जातंय यापेक्षा ‘मला काय बघायचं आहे’ हे ठरवण्यासाठी मुलं स्वतःला सक्षम आणि स्वतंत्र समजतील.जर गोष्टींच्या माध्यमातून आपण मुलांना प्रश्न विचारायला, विविध बाजूंनी विचार करायला आणि स्वतःचे निष्कर्ष काढायला शिकवलं, तर गोष्ट तिच्या मूळ स्वरूपापेक्षा अधिक उपयुक्त ठरू शकते.मग हिमगौरीचं काय करायचं?... कदाचित तिला बाजूला ठेवायचीही गरज नाही आणि डोळे झाकून स्वीकारायचीही गरज नाही! तिला संवादाची सुरुवात बनवण्याची गरज आहे. कारण मुलांच्या मनात विचारांची दारं उघडणारी गोष्ट हीच खऱ्या अर्थाने चांगली गोष्ट असू शकते..‘आटपाट नगरां’तील गोष्टींत अनेक ‘पूर्वग्रह’ असतात. पालकांनी लहान मुलांना अशा गोष्टी सांगाव्यात का?...की नवीन ‘आधुनिक’ गोष्टीच शोधाव्या लागतील?....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.