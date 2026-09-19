मन-निर्मळ : ‘किती बोअर होतंय!’

डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञएक निवांत सकाळ. ‘आज छान आराम करायचा,’ असा विचार करून ‘ती’ सोफ्यावर बसते. मोबाईल हातात घेते. दहा मिनिटं ‘इन्स्टाग्राम’, मग ‘व्हॉट्सॲप’, मग ‘यूट्यूब’. एक व्हिडिओ आवडत नाही. मग दुसरा सुरू. तिसराही अर्धवट. ती उठून फ्रिज उघडते. काही खावंसं वाटतं. मग पुन्हा सोफ्यावर. टीव्ही लावते, पाच मिनिटांनी बंद. शेवटी स्वतःशीच म्हणते, ‘काय करू मी? किती बोरिंग!’ .आजचा माणूस कंटाळा येऊ नये यासाठी जणू सतत तयारीत असतो. एक मिनिट रिकामा मिळाला की मोबाईल. दोन मिनिटं थांबावं लागलं की रील. जेवताना व्हिडिओ. प्रवासात पॉडकास्ट. रात्री झोपण्यापूर्वी सोशल मीडिया. कदाचित प्रश्न असा नाही, की आपल्याकडे करण्यासाठी काही नाही. प्रश्न असा आहे, की आपल्याला स्वतःच्या रिकाम्या वेळेबरोबर राहता येत नाहीये!.कंटाळ्याची भावनाकंटाळा हीसुद्धा एक भावना आहे. जसं दुःख वाटतं, तसंच कंटाळवाणं वाटतं. प्रत्येक दुःखाचा अर्थ ‘माझं आयुष्य वाईट आहे’ असा नसतो, तसाच प्रत्येक कंटाळ्याचा अर्थ ‘माझं आयुष्य बोरिंग आहे’ असा नसतो. कधी आपण करत असलेली गोष्ट मनाला गुंतवत नसते. कधी रोज तेच-तेच केल्यामुळे नाविन्य संपतं. कधी काम आपल्या क्षमतेपेक्षा खूप सोपं असतं. कधी आपल्याला आव्हान हवं असतं, कधी विश्रांती. आणि कधी आपल्याला नेमकं काय हवं आहे, हेच समजत नसतं.म्हणून ‘मला कंटाळा आला आहे’ हे निदान नाही; ती एक सूचना आहे.त्या सूचनेनंतर आपण काय करतो, इथे खरी गोष्ट सुरू होते. कंटाळा आला, मोबाईल उघडला, दहा रील्स पाहिल्या. काही वेळ मन गुंतलं- पुन्हा कंटाळा. मग काहीतरी खाल्लं- पुन्हा कंटाळा. मग ऑनलाइन शॉपिंग... कारण आपण कंटाळ्याची गरज समजून घेतलेली नसते. आपण फक्त त्यावर ‘स्टिम्युलेशन’चा (उत्तेजना) थर चढवत असतो..कंटाळा कधी सांगत असतो- ‘मला काहीतरी नवीन हवंय’- आपण त्याला रील देतो. ‘मला थोडं आव्हान हवंय’- आपण त्याला आणखी मनोरंजन देतो. मला कोणाशी तरी जोडलेलं वाटायला हवंय’- आपण समाजमाध्यमं उघडतो. ‘मी थकलोय; मला काहीही नको’- तरीही आपण स्वतःला आणखी उत्तेजना देत राहतो..हे लक्ष दुसरीकडे वळवणं आहे; कंटाळ्याचा सामना करणं नाही.समजा, संध्याकाळी काम संपल्यावर दोन व्यक्तींना कंटाळा आला. पहिली व्यक्ती तीन तास फोनवर राहते. मध्ये काही खाते. पुन्हा फोन. रात्री झोपताना तिला वाटतं, ‘आजचा दिवस वाया गेला.’ दुसरी व्यक्ती दहा मिनिटं तशीच बसते. मग तिला जाणवतं, ‘मला खरंतर बाहेर पडायचं आहे.’ ती चालायला जाते, कुणाला तरी भेटते, पुस्तक उघडते, गिटार हातात घेते किंवा स्वयंपाकात काही नवीन करून पाहते. कंटाळा दोघांनाही आला होता. फरक कंटाळ्यात नव्हता, फरक त्यानंतरच्या निवडीत होता.कंटाळा आला आणि ‘काय करू?’ म्हटलं की आपल्या डोक्यात लगेच मनोरंजनाची यादी येते. त्याऐवजी एक प्रश्न विचारून पाहा- ‘मला आता ‘एंटरटेनमेंट’ हवीय, की अर्थपूर्ण गोष्टींमध्ये गुंतवणूक (मीनिंगफुल एंगेजमेंट)?’ ‘एंटरटेनमेंट’ म्हणजे काही तरी मला गुंतवेल. ‘एंगेजमेंट’ म्हणजे मी स्वतः एखाद्या गोष्टीत गुंतणार. पहिल्यात आपण ग्रहण करतो, दुसऱ्यात सहभागी होतो..काय करायचं?सगळ्यात आधी, कंटाळ्याचा प्रकार ओळखा. जर तुम्ही सतत एकच काम करत असाल, तर नाविन्य आणा. नवीन पदार्थ करणं, काही तरी नवीन शिकणं, नेहमीच्या कामाची वेगळी पद्धत. जर तुमचं काम खूपच सोपं झालं असेल, तर आव्हान वाढवा. ‘हे मला येतं’ इथे थांबण्याऐवजी, ‘हे आणखी चांगलं कसं करता येईल?’ असा प्रश्न विचारा. जर दिवसभरात माणसांशी अर्थपूर्ण संपर्क कमी झाला असेल, तर लोकांकडे वळा. जर शरीर-मन थकलेलं असेल, तर कंटाळा घालवण्याऐवजी विश्रांती घ्या. कारण प्रत्येक कंटाळ्याला ‘ॲक्टिव्हिटी’ची गरज नसते. कधी कधी त्याला थांबा घेण्याची गरज असते..थोडा वेळ काहीही न करता राहिल्यावर मन हळूहळू स्वतःच काही शोधू लागतं. एखादी जुनी वस्तू हातात येते, एखादी आठवण जागी होते, काही तरी लिहावंसं वाटतं, एखादी कल्पना सुचते. कंटाळ्याच्या पोकळीत कल्पकतेसाठी जागा तयार होऊ शकते. म्हणून प्रत्येक रिकामा क्षण भरून काढण्याची गरज नसते.पण एक सावध करणारा फरक लक्षात घेऊया. ‘मला काहीच आवडत नाही’, ‘कशातच मन लागत नाही’, ‘काहीही केलं तरी आनंद मिळत नाही’, हा अनुभव वारंवार येत असेल आणि त्याबरोबर ऊर्जा, झोप, भूक किंवा रोजच्या जीवनातला रस कमी होत असेल, तर त्याला फक्त ‘बोअरडम’ म्हणून दुर्लक्षित करू नये. कधी कधी ‘कंटाळा’ या शब्दामागे मनाचा खोल थकवा किंवा उदासीनता लपलेली असू शकते..तेव्हा पुढच्या वेळी कंटाळा आला तर मोबाईल उघडण्याआधी दहा सेकंद थांबा. कंटाळा आलाय, याची फक्त दखल घ्या आणि स्वतःला विचारा, ‘मला आता काय करायला हवंय- जे केल्यानंतर मला स्वतःबाबत बरं वाटेल?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण ‘मला कंटाळा आला आहे’ यानंतरची कोणतीही कृती आपल्याला क्षणिक आनंद देऊ शकते. पण योग्य कृती आपल्याला स्वतःशी जोडू शकते.आयुष्य प्रत्येक क्षणी रोमांचक असणार नाही. काही दिवस उत्साहाचे असतील, काही दुःखाचे, काही तणावाचे, काही अगदी साधे... आणि काही फक्त कंटाळवाणे! तेही आयुष्याचाच भाग आहे.कंटाळा म्हणजे आयुष्य नीरस झाल्याचा पुरावा नाही. तो आपल्या मनाने दिलेला एक छोटासा इशारा आहे- मनाला हवी असलेली गुंतवणूक सापडत नसल्याचा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.