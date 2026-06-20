आरोग्य

मन-निर्मळ : स्तुती की समाधान?

दूरच्या मुलाच्या दुर्मिळ भेटींचे गोडवे, रोजची सेवा करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष; ‘अव्हेलेबिलिटी बायस’मुळे नात्यांमध्ये वाढणारी नाराजी आणि हिशेब
Interpersonal Dynamics & Psychological Resilience Frameworks

Interpersonal Dynamics & Psychological Resilience Frameworks

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ

क्टर, मला एक गोष्ट समजत नाही... माझे सासू-सासरे आता वयस्कर आहेत. त्यांची डॉक्टरकडे ने-आण, औषधे, तपासण्या, घरातील कामे, अचानक तब्येत बिघडली तर धावपळ- हे सगळं आम्ही दोघं करतो. त्यांचा दुसरा मुलगा परदेशात आहे. वर्षातून एकदा येतो, अधूनमधून फोन करतो. पण कौतुक मात्र त्याचेच! ‘आमचा मुलगा किती मोठ्या पदावर आहे’, ‘तो आमच्यासाठी किती करतो’... आणि आम्ही जे रोज करतोय त्याची दखलही नाही. असे का वागतात ते?’’ समुपदेशनासाठी आलेली स्त्री अस्वस्थपणे बोलत होती.

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