डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञमॅडम, मला फक्त एवढंच सांगा... मी घेतलेला निर्णय बरोबर ठरेल ना?’’ माझ्यासमोर बसलेली तरुणी चांगल्या नोकरीत होती. पण दुसरी संधी स्वीकारायची का, यावरून ती महिनाभर झोप गमावून बसली होती. प्रत्येक पर्यायासाठी तिने ‘एक्सेल शीट’ तयार केली होती. ‘जर तिकडे गेले आणि ती कंपनीच बंद पडली तर?’, ‘इथेच राहिले आणि ग्रोथ थांबली तर?’... ती निर्णयापेक्षा ‘निर्णय १०० टक्के योग्यच निघाला पाहिजे’ या विचाराने जास्त त्रस्त झाली होती. कधी कधी समस्या निर्णयात नसते, तर ‘व्हॉट इफ चुकलं तर?’ या विचाराच्या अखंड आवाजात असते. .आपल्यापैकी अनेकांची हीच कथा असते. आपण नियोजन करतो, पण इतकं नियोजन करतो की प्रत्यक्ष कृतीची भीती वाटायला लागते. मग आपण फक्त नियोजन आणि पुनर्नियोजनच करत राहतो. उदा. सहलीला जायचं असलं तरी हवामानाची स्थिती दाखवणारं ॲप पाच वेळा, जिथे उतरणार त्या हॉटेलचे ‘रिव्ह्युज’ दहा वेळा बघायचं, गुगल मॅप्सवरील तीन पर्यायी मार्ग बघायचे. शेवटी ‘काही गडबड झाली तर?’ हा बोनस विचार आहेच.आपण अनेकदा अनिश्चिततेला धोका समजतो. पण खरं पाहिलं तर अनिश्चितता हीच जीवनाचे ‘डिफॉल्ट सेटिंग’ आहे. अनिश्चितता हीच केवळ निश्चित आहे!.जुळवून घेणेलग्न करताना कुणाला खात्री असते का की नातं आयुष्यभर तसंच राहील? मुलं वाढवताना कुणाला माहिती असतं का की ती नेमकी कशी घडतील? व्यवसाय सुरू करताना कोण खात्री देतं? अगदी, उद्या आपला मूड कसा असेल किंवा उद्या शरीराला काय होईल, याचीही खात्री नसते! तरीही आपण जगतो आहोत, निर्णय घेतले आहेत, प्रेम करतो आहे, प्रयत्न केले आणि करतो आहोत. समस्या अनिश्चिततेत नसून ‘मला अनिश्चितता अजिबात चालत नाही’ या हट्टी भूमिकेत असते. ‘व्हॉट इफ’ हा प्रश्न माहिती शोधण्यासाठी उपयोगी असतो. पण तोच प्रश्न सतत भीतीतून विचारला गेला की गडबड होते. एका अर्थाने आपण भविष्याकडून ‘लेखी गॅरेंटी’ मागत असतो. पण आयुष्य म्हणतं- ‘अटी आणि शर्ती लागू’! आयुष्य आपल्याला निश्चितता देत नाही, ते जुळवून घ्यायला शिकवतं. एका राजाला आनंदात अहंकार कमी करणारी आणि दुःखात धीर देणारी अंगठी हवी होती. एका ज्ञानी माणसाने त्याला ती अंगठी दिली. त्यावर लिहिलं होतं- ‘हेही निघून जाईल.’(This shall too pass.) किती साधं वाक्य. पण अनिश्चितता स्वीकारण्याचं सार त्यात दडलं आहे. चांगला काळ कायम राहत नाहीत, वाईट काळही कायम राहत नाही. आपण मात्र दोन्ही ‘फ्रीझ’ करून घट्ट धरून ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो..का घडते असे?हल्ली ‘रि-अश्युअरन्स’ (आश्वस्त वाटण्यासाठीचा- खात्री मिळवण्याचा प्रयत्न) घेण्याचं प्रमाणही खूप वाढलं आहे. मुलाने ‘मला तुमच्याशी बोलायचं आहे’ असं घरात म्हटलं की पालकांच्या मनात पाच सिनेमे सुरू होतात! जोडीदाराने ‘बोलायचं आहे’ म्हटलं की पुढची दहा मिनिटं ‘नेटफ्लिक्स थ्रिलर’सारखी जातात. गुगलवर एखाद्या आजाराची लक्षणं ‘सर्च’ केली की माणूस लगेच एखाद्या दुर्मीळ आजारापर्यंत येऊन पोहोचतो. काही लोक भविष्याची इतकी काळजी करतात की वर्तमानकाळ त्यांना ‘मी निघतो आता’ म्हणतो! मनाला निश्चिततेचं व्यसन लागतं. पण गंमत अशी, की आपण जितकी जास्त निश्चितता शोधतो तितकी चिंता वाढते. कारण मेंदूला एकदा ‘सगळं निश्चित झालं पाहिजे’ ही सवय लागली, की तो प्रत्येक गोष्टीत शंका शोधू लागतो. अनिश्चितता सहन करणं म्हणजे बेदबाबदार होणं नाही, ते वास्तववादी होणं आहे. नियोजन करणं आवश्यक आहे. पण नियोजन म्हणजे आयुष्याशी केलेला करार नसतो. आपण नियोजन करू शकतो पण तयारी जे समोर येईल त्याला स्वीकारण्याची हवी..दोन्ही शक्यतासाहसी ट्रेकला निघालेला प्रवासी, लॉटरीचं तिकीट घेतलेला माणूस किंवा एखाद्या स्पर्धेच्या निकालाची उत्सुकतेने वाट पाहणारा खेळाडू यांना अनिश्चितता रोमांचक वाटू शकते. पण आपल्या रोजच्या आयुष्यात बहुतेक वेळा अनिश्चितता अस्वस्थ करणारीच असते. नोकरी टिकेल का, उपचारांचा परिणाम काय होईल, मुलाचं भवितव्य कसं असेल, नातं टिकेल का, या प्रश्नांची उत्तरं माहीत नसणं मनाला सहजासहजी आवडत नाही. अनिश्चितता स्वीकारणं म्हणजे तिची आवड निर्माण होणं नव्हे. ती अस्वस्थ करणारी वाटत असतानाही तिचं अस्तित्व मान्य करणं महत्त्वाचं असतं.अनिश्चिततेशी संबंधित आणखी एक गंमत आहे. जेव्हा आपल्याला पुढे काय होईल हे माहिती नसतं, तेव्हा आपलं मन बहुतेक वेळा थेट वाईटातल्या वाईट शक्यतेकडे धावतं. शस्त्रक्रियागृहाच्या बाहेर थांबलेल्या नातेवाईकाच्या मनात ‘रुग्ण बरा होऊ शकतो’ हा विचार कमी आणि ‘काही बिघडलं तर?’ हा विचार जास्त येतो. नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीला ‘माझी निवड होऊ शकते’ यापेक्षा ‘नकार मिळाला तर?’ याचीच चिंता जास्त वाटते. पण अनिश्चिततेची व्याख्याच अशी आहे, की परिणाम कोणत्याही बाजूला जाऊ शकतो. मग आपण फक्त एका बाजूचीच खात्री का धरून बसतो? अनिश्चितता म्हणजे फक्त वाईट घडण्याची शक्यता नव्हे; ती चांगलं घडण्याची शक्यताही असते. प्रश्न एवढाच की आपल्या मनाला दुसरी शक्यता आठवते का?....म्हणूनच अनिश्चिततेला सामोरं जाताना भविष्याचा अचूक अंदाज बांधण्यापेक्षा स्वतःच्या असुरक्षित जागा ओळखणं अधिक उपयोगी ठरतं. काचेचं भांडं खिडकीत ठेवताना वारा नेमका किती वेगाने वाहील याचा अंदाज बांधत बसण्यापेक्षा, ते पडल्यास मऊ वस्तूवर पडेल अशी व्यवस्था करणं अधिक व्यवहार्य असतं! प्रवासात आजारी पडेन का, याची चिंता करत राहण्यापेक्षा आवश्यक औषधं जवळ ठेवणं अधिक शहाणपणाचं. मुलाखतीत नेमके कोणते प्रश्न विचारतील याचा अंदाज बांधण्यापेक्षा अनपेक्षित प्रश्न आल्यास शांत राहण्याची तयारी करणं अधिक उपयुक्त. आपण भविष्य नियंत्रित करू शकत नाही, पण अडचण आली तर काय करायचं याची तयारी करू शकतो..खरंतर आपल्याला नियोजन चुकण्याची भीती नसते. भीती असते ती एवढं सगळं करूनही काहीतरी गडबड होऊ शकते या शक्यतेची. म्हणून नियोजन करणं सोडू नका, तयारी करणं सोडू नका, जोखीम कमी करण्याचे प्रयत्नही सोडू नका. पण या सगळ्याचा उद्देश अनिश्चितता शून्य करणे नाही. कारण ते अशक्य आहे. उद्देश असा असावा, की अनिश्चितता उरली तरी मी तिला तोंड देऊ शकतो. भावनिक प्रगल्भता (इमोशनल मॅच्युरिटी) म्हणजे 'मला काय होईल हे माहित नाही, पण काहीही झालं तरी मी त्याला सामोरं जाऊ शकते/ शकतो' हा दृष्टिकोन स्वतःला शिकवणं. अनिश्चिततेबद्दलची चिंता आणि त्याचा आत्मविश्वासावर होणारा परिणाम जर कमी करायचा असेल, तर स्वतःला हे ठामपणे सांगणं गरजेचं आहे की 'माझ्याबरोबर फक्त चांगलंच घडेल असा नियम नाही. जरी वाईट घडलं तरी मी तग धरू शकते'..अनिश्चितता कमी झाली की मन स्थिर होईल असं नाही, 'मी अनिश्चिततेला सामोरं जाऊ शकते' ही जाणीव मनाला स्थिर करते. पुढे काय होईल हे आपल्या हातात नसतं, पण काहीही झालं तरी पुन्हा उभं राहण्याची क्षमता आपल्या सगळ्यांमध्ये असते. कदाचित म्हणूनच निश्चिततेपेक्षा लवचीकता (रेझिलियन्स) जास्त महत्त्वाची असते. 'व्हॉट इफ?'च्या जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कदाचित भविष्य जाणून घेण्यात नाही, तर स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्यात आहे! 