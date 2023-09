आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी किंवा आरोग्याच्या अनेक तक्रारींवरील प्राथमिक उपचार हे आपल्या स्वयंपाक घरातच Kitchen उपलब्ध असतात. मात्र या पर्यायांचा योग्य वापर कसा करावा हे अनेकांना ठाऊक नसतं आणि म्हणून काही सामान्य समस्यांसाठी देखील दवाखाना गाठावा लागतो. Marathi Health Tips How to get relief from piles by use of kitchen Masala

अशी एक समस्या म्हणजे मुळव्याध Piles. मुळव्याधीवर वेळीच उपचार करणं गरजेचं असतं, अन्यथा त्रास अधिक वाढत जातो. अर्थात यासाठी तुम्हाला डॉक्टरांकडे किंवा दवाखान्यात जाण्याची आवश्यकता नाही. स्वयंपाक घरातील Kitchen एका मसाल्याचा विविध प्रकारे वापर करुनही तुम्ही मुळव्याधीमध्ये होणारा त्रास दूर करू शकता.

हळदीचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत हे अनेकांना ठाऊक असेलच. अगदी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यापासून, त्वचारोग आणि रक्तशुद्ध करण्यासाठी हळदीचा वापर उपयुक्त ठरतो. त्याचप्रमाणे मुळव्याधीमधील समस्या दूर करण्यासाठी देखील हळदीचा विविध प्रकारे वापर फायदेशीर ठरतो.

मूळव्याधीसाठी हळदीचा वापर

मुळव्याधीमध्ये मलत्याग करण्याच्या मार्गात आतून आणि बाहेरून अनेकदा सूज येते. मलत्याग करण्यास त्रास होतो. मल कठिण झाल्याने अनेकदा शौचास अडचणी येतात. हळदीचा वापर करून मुळव्याधीमधील अनेक समस्या दूर होवू शकतात.

हळद आणि नारळाचं तेल

हळदीमध्ये अँटीसेफ्टीक आणि अँटीइंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. ज्यामुळे सूज कमी होवून वेदना देखील कमी होण्यास मदत होते. यासाठीच हळद आणि नारळाच्या तेलाचा वापर प्रभावी ठरू शकतो. यासाठी नारळाच्या तेलामध्ये थोडी हळद मिसळून कापसाच्या मदतीने बाह्य भागातील मुळव्याधीवर लावावी. यामुळे त्रास कमी होईल.

हळद आणि कांदा

एक कांदा किसून त्याचा रस काढा. यामध्ये मोहरीचं तेल आणि हळद टाकून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट मुळवाधीच्या ठिकाणी लावा. दिवसातून ५-६ वेळा ही पेस्ट लावल्याने आराम मिळेल.

हळद आणि अॅलोवेरा जेल

मूळव्याधामध्ये होणारी जळजळ कमी करण्यासाठी हळद आणि अॅलोवेरा जेलचा वापर प्रभावी ठर शकतो. यासाठी तुम्ही कोरफडीचा २ चमचे गर काढून घ्या. त्यानंतर यात थोडी हळद मिसळा. हे जेल लावल्याने मूळव्याधीत होणारी जळजळ कमी होते.

हळदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात औषधी गुणधर्म आढळतात. यामुळे मूळव्याधीत होणारं ब्लिडिंग थांबण्यासही मदत होते. हळदीमध्य करक्यूमिन तत्वासोबतच, अँटीसेप्टिक, अँटीव्हायरल, अँटीऑक्सिडंटस्, अँटीबायोटिक आणि अँटीकार्सिनोजेनिक गुणधर्म आढळतात. ज्यामुळे मूळवाधीत होणाऱ्या विविध समस्यांमध्ये आराम मिळतो.