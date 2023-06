By

डायबेटिस किंवा मधुमेह Diabetes म्हणजे एक असा आजार आहे जो बरा करण्यासाठी कोणताही उपचार नाही. केवळ जीवनशैलीतील Life Style काही बदल आणि योग्य आहाराच्या मदतीने मधुमेह नियंत्रणात ठेवणं शक्य आहे. Marathi Health Tips Know these Symptoms about Diabetes

सध्या जगभरामध्ये करोडो लोक या आजारामुळे त्रस्त आहेत. केवळ वयोवृद्धच नव्हे तर तरुण आणि अगदी लहान मुलांमध्ये Children देखील मधुमेहाचं Diabetes प्रमाण वाढताना दिसतं आहे. मधुमेह होण्यासाठी अनेक कारणं जबाबदार आहेत.

यात काही वेळा मधुमेह हा अनुवांशिक Heriditery देखील असू शकतो. तर अलिकडे बदललेली जीवनशैली Lifestyle, कामाचा अतिरिक्त ताण, अपुरी झोप, चुकीचा आहार Diet अशा अनेक गोष्टींमुळे मधुमेहाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत.

मधुमेह होण्याआधी शरीरामध्ये काही बदल जाणवत असतात. रक्तातील शुगर वाढल्याने त्याचे परिणाम शरीरावर होतात. यामुळेच मधुमेहाची चाचणी करण्याआधी डॉक्टरदेखील रुग्णाला या लक्षणांबद्दल विचारतात.

यासाठीच मधुमेहाची लक्षण कोणती हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. जेणे करून तुम्हाला वेळीच तुमच्या जीवनशैलीमध्ये बदल करून मधुमेह नियंत्रणात आणता येईल.

रात्री वारंवार लघवीला होणं- ब्लड शुगर वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वप्रथम किडनी आणि लिव्हरवर होतो. आपण झोपल्यानंतरही आपलं मूत्रपिंड आणि मूत्राशय सक्रिय असतं. यावेळी किडनी शरीरातील अतिरिक्त पाणी ब्लॅडरकडे पाठवतं असतं. मधुमेहामुळे मूत्रपिंडाची लघवी साठवण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे तुम्हाला वारंवार लघवीला येऊ शकते.

अशा स्थितीत झोपण्यापूर्वी पाणी न पिताही तुम्हाला रात्री वारंवार लघवीला उठावं लागू शकतं. तर बऱ्याचदा अत्यंत कमी प्रमाणात लघवी होते.

रात्री सारखी तहान लागणं- मधुमेहामध्ये अनेक लक्षणं ही विशेषत: रात्रीच्या वेळी जास्त दिसून येतात. यातीलच एक लक्षण म्हणजे वारंवार तहान लागणं. यामागचं कारण म्हणजे जेव्हा रक्तात साखरेचं प्रमाण वाढू लागतं तेव्हा किडनी ही साखर शरीराबाहेर टाकण्यासाठी शरीरातील जास्त पाण्याची मदत घेत. परिणामी जास्त लघवी तयार होते.

या क्रियेमुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होते आणि झोपल्यावर तुम्हाला तहान लागू शकते. त्यामुळेच रात्री सारखी तहान लागणं हे हाय ब्लड शुगरचं लक्षणं आहे.

सतत पाय हलवणं- जर तुम्हाला झोपताना सतत पाय हलवण्याची सवय असेल तर हे डाबिटीजचं लक्षणं आहे. या समस्येला रेस्टलेस लेग सिंड्रोम असं म्हंटलं जातं. शरीरात आयरनची कमतरता निर्माण झाल्यास तसचं रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढल्याने असं होतं.

झोपेत श्वास थांबणं- स्लीप एप्निया डिसऑर्डर ही एक अशी समस्या किंवा आजार आहे ज्यामध्ये झोपेमध्ये व्यक्तीचा श्वासोच्छावास आपोआप बंद होतो आणि काही काळाने आपोआप सुरु देखील होतो.

टाईप-२ डायबेटीसच्या रुग्णांमध्ये अशा प्रकारची समस्या पाहायला मिळते. यासाठी अनेकदा लठ्ठपणा हे कारण देखील असू शकतं.

झोप न येणं- टाइप २ डायबिटिजच्या रुग्णांमध्ये झोप न येण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते. रुग्णाची ब्लड शुगर काही वेळा वर खाली होत राहिल्याने रात्री झोप येत नाही. त्यात जर रुग्णाला तणावाची समस्या असेल तर ही स्थिती अधिक गंभीर होवू शकते.

पायांमध्ये वेदना- जेव्हा तुम्हाला मधुमेहाची लागण होते तेव्हा तुम्हाला डायबेटिक न्यूरोपथी होण्याची शक्यता असते. ही एक अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये नसा डॅमेज होतात.

यामुळे पायांमध्ये प्रचंड वेदना निर्माण होवू शकतात. तसचं पायांना सूजही येऊ शकते. काही वेळाला तर यामुळे पाय सुन्न पडू शकतात. अनेकदा रात्री अंथरुणात पडल्यानंतर पायांमध्ये या वेदना वाढू लागतात.

ही काही लक्षण दिसताच त्वरित डॉक्टरांकडे जाऊन योग्य त्या तपासण्या करणं गरजेचं आहेत. योग्य वेळी मधुमेहाचं निदान झाल्यास आहारामध्ये आवश्यक ते बदल करून बल्ड शुगर नियंत्रणात राखणं शक्य आहे.