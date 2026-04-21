जीवनमान-जीवनभान : शांततेचा पाया

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचमध्यंतरी माझ्याकडे समुपदेशनासाठी एक पन्नाशीतले गृहस्थ आले होते. ''खूप दिवसांपासून पोटाचा त्रास होतोय,'' इथून आमच्या संवादाला सुरुवात झाली. अनेक औषधोपचार करूनही त्यांना गुण येत नव्हता. संवादाचे पापुद्रे मी हळूहळू उलगडत गेले आणि मूळ कारण समोर आलं. काही वर्षांपूर्वी त्यांची नोकरी गेली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने घराची जबाबदारी स्वीकारली आणि त्या नोकरी करू लागल्या. मुलगीही स्वतःच्या पायावर उभी होती; पण 'माझी नोकरी गेली आणि आता मी घरात बसून आहे,' हे टोचणारं वास्तव ते स्वीकारूच शकले नाहीत. या नकारातून त्यांचा आत्मविश्वास खचत गेला आणि त्या मानसिक संघर्षाचं रूपांतर पुढे पोटाच्या विकारात झालं. खरंतर, या गृहस्थांचा त्रास शारीरिक कमी आणि मानसिक जास्त होता. आपण जेव्हा एखादं बदललेलं सत्य नाकारतो, तेव्हा आपलं मन त्या सत्याशी सतत युद्ध करत असतं. या युद्धाचा ताण मग शरीरावर दिसू लागतो. इथेच प्रवेश होतो एका महत्त्वाच्या शब्दाचा, तो म्हणजे 'स्वीकार' (Acceptance). अनेकांना वाटतं, विशेषतः तरुणांना, की एखादी गोष्ट स्वीकारणं म्हणजे हार मानणं, निष्क्रिय होणं किंवा परिस्थितीसमोर गुडघे टेकणं; पण खरं सांगायचं, तर स्वीकार ही जगातली सर्वांत मोठी 'सक्रिय' (Active) प्रक्रिया आहे. स्वीकार हा योगशास्त्रातील आणि आधुनिक मानसशास्त्रातील सर्वांत मूलभूत; पण सर्वांत कमी समजला जाणारा विषय आहे. स्वीकार म्हणजे वास्तवाला जसं आहे तसं स्पष्टपणे पाहण्याची क्षमता, त्यावर त्वरित प्रतिक्रिया न देता समजून घेण्याची मानसिक परिपक्वता..आजच्या वेगवान जगात आपण सतत 'कसं असायला हवं' या कल्पनेत जगतो. या अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील अंतर वाढलं, की मनात संघर्ष निर्माण होतो. आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात 'स्वीकार' आणखी कठीण झाला आहे. सतत इतरांच्या 'परफेक्ट' आयुष्याशी तुलना केल्यामुळे स्वतःचं आयुष्य अपूर्ण वाटू लागतं. योगशास्त्रात या संघर्षाला 'द्वंद्व' म्हणतात. हेच द्वंद्व ताण, चिंता आणि असमाधान यांचा मूळ स्रोत आहे. आपला मेंदू सतत भविष्यासाठी अपेक्षा तयार करतो आणि त्या पूर्ण झाल्या नाहीत, की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सक्रिय होतो. म्हणजेच, अनेकदा आपला त्रास हा प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा तिच्या 'अपेक्षित आवृत्ती'शी असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण होतो..योगात स्वीकाराचा पाया 'साक्षीभावा'वर आहे. साक्षीभाव म्हणजे स्वतःला आणि परिस्थितीला तटस्थपणे पाहणं. याचा अर्थ भावनांना दाबणं नाही, तर त्यांना ओळखणं - 'मला राग येतो आहे', 'मी अस्वस्थ आहे' हे मान्य करणं. अनेक जण इथेच अडकतात. स्वीकार हा बदलाचा पहिला टप्पा आहे, शेवटचा नाही. गीतेतील 'कर्म कर, फळाची अपेक्षा ठेवू नकोस' ही शिकवण याच स्वीकारावर आधारित आहे. याचा अर्थ प्रयत्न सोडणे नाही, तर परिणामांवर असलेली अति-आसक्ती सोडणे.स्वीकाराची प्रक्रिया अचानक होत नाही. तो एक सराव आहे. थोडं थांबणं, स्वतःच्या भावनांना नाव देणं, आणि परिस्थितीला 'जशी आहे तशी' काही क्षणांसाठी पाहणं - हे छोटे सराव मनाला हळूहळू स्थिर करतात. मन संघर्ष थांबवतं, तेव्हा स्पष्टता वाढते..दैनंदिन जीवन आणि 'स्वीकार'१. परिस्थितीचा स्वीकार : तुम्ही एका महत्त्वाच्या कामासाठी निघालात आणि ट्रॅफिकमध्ये अडकलात. चिडचिड करून ट्रॅफिक कमी होत नाही, फक्त तुमचा रक्तदाब वाढतो. 'हो, मी ट्रॅफिकमध्ये अडकलो आहे' हे वास्तव मान्य केलं, की डोकं शांत होतं आणि मग तुम्ही गाणी ऐकू शकता किंवा पुढच्या कामाचे नियोजन करू शकता.२. स्वतःचा स्वीकार : आजच्या 'फिल्टर'च्या जगात आपण सतत स्वतःची तुलना इतरांशी करतो. 'माझं नाक असं का?', 'मला त्यांच्यासारखं इंग्रजी का बोलता येत नाही?' आपण अनेकदा शरीराच्याही मर्यादांशी लढतो – स्थूलपणा, थकवा, वेदना, ऊर्जा नसणं. जेव्हा आपण स्वतःला आहोत तसं स्वीकारतो, तेव्हाच खऱ्या बदलाची प्रक्रिया सुरू होते.३. इतरांचा स्वीकार : अनेकदा जोडीदार, मित्र किंवा पालक आपल्या मनासारखे वागावेत अशी आपली अपेक्षा असते. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या संस्कारांतून आणि अनुभवातून घडलेली असते. समोरची व्यक्ती 'ती' जशी आहे तशी स्वीकारली, की नात्यातली अर्धी ओढाताण संपते.४. बदलाचा स्वीकार : जग बदलत आहे, तंत्रज्ञान बदलत आहे आणि नातीही बदलत आहेत. जुन्या गोष्टींना घट्ट धरून ठेवल्यानं फक्त वेदना होतात. एखाद्या झाडाचें पान गळून पडते तेव्हाच नवीन पालवी फुटते..स्वीकार म्हणजे आयुष्याला शरण जाणं किंवा तडजोड नाही. आयुष्याशी अधिक प्रामाणिकपणे जोडण्याचा मार्ग आहे. आपण वास्तवाला नाकारण्याचा प्रयत्न थांबवतो, तेव्हा ऊर्जा वाचते आणि ती ऊर्जा बदल घडवण्यासाठी वापरता येते. स्वीकार ही कमजोरी नाही, तर ताकद आहे. कारण जे मन वास्तवाला जसे आहे तसे पाहू शकतं, तेच मन वास्तव बदलण्याची योग्य दिशा निवडू शकतं.आयुष्यात सध्या अशी कोणती गोष्ट आहे जी स्वीकारणं तुम्हाला कठीण जातंय?