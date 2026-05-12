आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : किशोरवयीन मुलांतील नैराश्य

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञबारा वर्षाखालील मुलाचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य एका अत्यंत नाजूक वळणावर असल्याचा इशारा ‘लॅन्सेट कमिशन ऑफ ॲडोलसेंट हेल्थ’च्या एका अहवालात देण्यात आला. या अहवालानुसार २०३० पर्यंत जगभरातील एक अब्जाहून अधिक किशोरवयीन मुलांमध्ये नैराश्य, लठ्ठपणा आणि गंभीर दुखापती यामुळे त्यांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी असुरक्षित तरुणाईकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांत आढळणाऱ्या नैराश्य या मानसिक आजाराविषयी माहिती घेऊ..नैराश्य कुठल्याही वयोगटात आढळते, केवळ प्रोढ व्यक्तींनाच उदासीनता या मानसिक रोगाने पछाडलेले असते असे नाही, तर पौगंडावस्थेतली मुले, लहान मुलेही या आजाराची शिकार बनलेली असतात. किशोरवय हा एक अत्यंत नाजूक काळ असतो. मानसिक आरोग्यातील अगदी किरकोळ बदलांचेही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात..नैराश्य या मानसिक आजाराने घेरलेली मुले सतत किंवा बहुतांश दुःखी असतात आणि त्याचा अनिष्ट परिणाम त्या मुलांच्या एकंदर कार्यक्षमतेवर होत असतो व त्यामुळे रोजच्या जगण्यातल्या अगदी साध्या-साध्या गोष्टीही साध्य मुलाना दुरापास्त होतात. काही उदाहरणांमध्ये शेवट आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलण्यातही होऊ शकतो. सुदैवानं नैराश्यावर अत्यंत रामबाण इलाज उपलब्ध आहेत. त्यासाठी नैराश्य म्हणजे काय, ते कसे रोखायचे व त्यावरचे उपाय या पैलूंबाबत आपल्याला माहिती असायला हवी. लहान मुलांत आढळणारे नैराश्य हे त्या मुलाच्या आयुष्यात घडलेल्या एखाद्या घटनेमुळे असू शकते, मात्र प्रत्येक मुलाला त्यामुळेच डिप्रेशन येते, असे नव्हे. पौगंडावस्थेतल्या मुलांत असलेले नैराश्य हा एक गंभीर प्रकारचा मानसिक आजार! त्याचा त्यांच्या विचारांवर, भावनेवर व वर्तणुकीवर विपरित परिणाम होतो व त्यामुळे अनेक भावनिक, शारीरिक समस्या उद्भवतात. पौगंड या अस्थिर अवस्थेतल्या मुलात अनेक शारीरिक, भावनिक, मानसिक व सामाजिक बदल घडत असतात. त्यांच्या स्वाभिमानाला ठेच देणाऱ्या स्थूलपणा, सवंगड्यांतल्या समस्या, दादागिरी, शैक्षणिक समस्या हे घटक नैराश्य बळावण्यास मदतच करतात..नैराश्य म्हणजे निराशेच्या व दुःखाच्या सतत येणाऱ्या मनातल्या भावना. मोठी माणसे काय अन् लहान मुले काय, दोघांतही कधी तरी मनात उदासीनतेच्या भावना येणे वेगळे; पण तुमचे मूल नेहमीच उदास, दुःखी राहत असेल, रोजच्या ॲक्टिविटींमध्ये किंवा खेळांत त्याचे मन रमत नसेल, त्याला झोपेच्या समस्या उद्भवल्या असतील किंवा त्याची भूक मंदावली असेल, तर त्याला नैराश्य या मानसिक रोगाने पछाडले आहे, असे समजावे..लक्षणेमनात उदासीनता आणि निराशा दाटलेली असते.नैराश्य आलेल्या मुलांत दुःखापेक्षा चिडचिडेपणा अधिक असतो.रोजच्या ॲक्टिविटींतला रस कमी होतो. उदाहरणार्थ, एरवी मित्रासोबत खेळणारे मूल आता एकांतात एकटे राहते.मुलाला नेहमी थकल्यासारखे वाटत राहते.अभ्यासात लक्ष लागत नाही. शाळेतला परफाॅर्मन्स ढासळतो.खूप जास्त किंवा खूपच कमी झोप. खूप जास्त किंवा खूप कमी खाणे; तसेच वजन घटणे किंवा वाढणे.आपण निरुपयोगी व नालायक आहेत, असे सतत वाटत राहणे व त्यासोबत मनात उगाचच अपराधीपणाच्या भावना.मुलाच्या मनात सतत मृत्यू व आत्महत्येचे विचार मनात येत असतात आणि ते मूल त्याबद्दल सतत बोलत राहते.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.