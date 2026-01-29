India’s Mental Health Warning: मानसिक आरोग्यस्थितीचे चित्र चिंताजनक; ३५ वर्षांखालील व्यक्तींना ६० टक्के मानसिक आजार

Mental Health Crisis: भारताच्या मानसिक आरोग्यस्थितीचे चित्र अत्यंत चिंताजनक असून, देशातील ६० टक्के मानसिक आजार ३५ वर्षांखालील व्यक्तींना झाल्याचे उघड झाले आहे. 'इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी'च्या ७७व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने याबाबतचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.उच्चस्तरीय वैज्ञानिक चर्चेदरम्यान सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मानसिक आजार आता आयुष्याच्या उत्तरार्धातील कालमयदित मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते किशोरवयीन, तरुण नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. चार दिवसांची ही राष्ट्रीय परिषद २८ ते ३१ जानेवारीदरम्यान दिल्लीतील यशोभूमी येथे होत असून, देशभरातील हजारो मानसोपचारतज्ज्ञ, चिकित्सक, संशोधक, अभ्यासक यात सहभागी झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मानसिक आजार वयाच्या १९ ते २० व्या वर्षापासून सुरू होतात..जागतिक आणि भारतीय अभ्यासकांनीही याबाबत गंभीर चित्र मांडले आहे. 'मॉलिक्युलर सायकियाट्री' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासात सात लाखांहून अधिक व्यक्तींचा मागोवा घेण्यात आला. त्यात दिसून आले की, ३४.६ टक्के मानसिकआजार वयाच्या १४ वर्षापूर्वी सुरू होतात, ४८.४ टक्के वयाच्या १८ वर्षापूर्वी आणि ६२.५ टक्के मानसिक आजार वयाच्या २५ वयापूर्वी सुरू होतात..याचा अर्थ असा की, बहुसंख्य रुग्णांमध्ये मानसिक आजार प्रौढत्वाच्या आधीच सुरू होतात आणि शिक्षण, करिअर, नातेसंबंध आणि जीवनमान यावर परिणाम करतात. वयाच्या २५ वयापर्यंत चिंताजन्य विकार आणि खाण्याचे विकार दिसून येतात. नैराश्य, व्यसनाधीनता यापूर्वपिक्षा कमो वयात्त नोंदवले जात आहेत. 'इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी' ने इशारा दिला की मानसिक आजार लवकर सुरू होऊन उपचार न झाल्यास ते दीर्घकालीन अपंगत्व येऊ शकते..आकडेवारीनुसार तरुणांमध्ये मानसिक तणावात मोठी वाढ झाली आहे. २०११ ते २०२१ दरम्यान १८ ते २५ वयोगटातील व्यक्तीमध्ये वारंवार मानसिक तणावात १०१.७टक्के वाढ झाली आहे, असे रहेजा यांनी स्पष्ट केले.राष्ट्रीय परिषदेच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेविअर अँड अलाइड सायन्सेसचे माजी संचालक डॉ. नीमेश देसाई म्हणाले, "डिजिटल उपकरणांचा अतिरेकी वापर आणि आभासी जगावर अवलंबित्व यामुळे भविष्यात मानसिक आजार अधिक वाढणार आहेत. वेळेवर उपचाराबद्दल भारतात जागरूकता नसल्याचे चित्र आहे. मानसिक आजार लवकर सुरू होऊन उपचार न झाल्यास ते आयुष्यभर टिकतात आणि व्यक्ती, कुटुंबे, कार्यस्थळे आणि देशाच्या उत्पादकतेवर परिणाम करतात.".तीव्र शैक्षणिक स्पर्धा, डिजिटल वावर, कनेक्टिव्हिटी असूनही एकटेपणा यांमुळे आजच्या तरुण पिढीपुढे मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मानसिक आरोग्य उपचार सेवा वास्तवाशी जुळवून घ्यायला हव्यात; तसेच त्या अधिक सुलभ, तरुणांसाठी अनुकूल व्हायला हव्यात. - डॉ. सविता मल्होत्रा, 'इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी'च्या अध्यक्षा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.