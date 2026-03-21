डॉ. सुवर्णा बोबडे - समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ'ती घटना खूप वर्षांपूर्वीची आहे... पण आठवली की अजूनही मन अस्वस्थ होतं. जणू जखम अजूनही ओलीच आहे.' अशी वाक्ये अनेकांकडून ऐकायला मिळतात. किंवा काही लोक म्हणतात, 'मी त्या व्यक्तीला/ घटनेला विसरलो आहे. माफ केलं आहे.' .बोलताना जाणवतं ती घटना अजूनही भावनिक प्रतिक्रिया निर्माण करते आहे. म्हणजे घटना भूतकाळात आहे... पण तिचा भार अजूनही आपण सोबत वाहत आहोत. अशा संवादांनंतर जेव्हा आपण थोडं खोलात जातो, तेव्हा लक्षात येतं, की माणूस फक्त एक-दोन आठवणी नाही तर नकळत अनेक गोष्टी धरून बसलेला असतो. कुणी तरी कधी तरी केलेला अपमान, जवळच्या व्यक्तीने आपल्याला समजून न घेणे, स्वतःकडून झालेली चूक, न मिळालेली संधी, तुटलेले नाते किंवा मनात साठलेला राग. अनेकांना वाटतं की 'लेटिंग गो' म्हणजे विसरणं किंवा माफ करणं. पण प्रत्यक्षात 'लेटिंग गो' म्हणजे त्या आठवणीशी जोडलेली आताची भावनिक प्रतिक्रिया बदलणं. काही गोष्टी आपण विसरू शकत नाही. विशेषतः ज्या प्रसंगांत तीव्र भावना अनुभवलेल्या असतात- उदा. दु:ख, राग, अपमान, भीती, असुरक्षितता. .मानवी मेंदूची एक विलक्षण क्षमता आहे. भूतकाळातील घटना आठवली की तो ती तपशीलांसह पुन्हा जिवंत करतो. समजा ऑफिसमध्ये कुणीतरी सगळ्यांसमोर तुमच्यावर टीका केली. घटना पाच मिनिटांचीच होती. पण काही दिवसांनी ती आठवली की पुन्हा तोच हॉल, तोच आवाज, तीच वाक्ये आणि त्याच भावना जाग्या होतात. घटना भूतकाळात असते, पण अनुभव वर्तमानात पुन्हा जगला जातो. मेंदूच्या भावनांशी संबंधित भागाला काल-आजची सीमारेषा नेहमी स्पष्ट नसते. .मनात उमटलेले चित्र आणि त्याचा आशय म्हणजेच आपले विचार हाच त्याच्यासाठी त्या क्षणाचा अनुभव असतो. म्हणूनच जुनी आठवण सक्रिय झाली की आपण जणू ती आताच घडते आहे अशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतो. मग विचारांची पुनरावृत्ती सुरू होते आणि आपण स्वतःलाच पुनःपुन्हा दुखावतो. .याचा अर्थ असा नाही की आपण मेंदूच्या या सवयीचे गुलाम आहोत. योग्य वेळी झालेली जाणीव आपल्याला त्यातून मुक्त करू शकते. भूतकाळातील आठवणी आणि त्याविषयीचे विचार आपोआप येतात. त्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न लागत नाहीत. आपल्याला वाटते की या आठवणी येणे बंद व्हावे; पण तसे होत नाही. प्रयत्न करावे लागतात ते आलेल्या आठवणींना माझा आजचा प्रतिसाद बदलण्यासाठी. आजचा प्रतिसाद म्हणजे त्या आठवणींविषयी माझे आजचे विचार आणि भावना. .हा प्रतिसाद बदलण्यासाठी काही पायऱ्या:१. विचारांबद्दल विचारप्रत्येक आठवण आणि त्याविषयीचे विचार आज उपयुक्त किंवा मदत करणारे असतातच असे नाही. त्यामुळे भूतकाळाशी निगडित विचार ओळखणे, तपासणे आवश्यक आहे. आता ते उपयोगी आहेत का? भावना हलकी करणारे आहेत की जड?२. विचारांकडे एका अंतरावरून पाहणेस्वतःला सांगणे, की 'या आठवणी- म्हणजेच माझे विचार आहेत. आताचे वास्तव नाही.' भूतकाळाचा चॅनल बदलून वर्तमान पाहायला लावण्याची सवय वारंवार करायला लागते. ३. भूतकाळाचा स्वीकारभूतकाळ बदलता येत नाही. पण तो आपल्या आयुष्याचा एक भाग आहे... संपूर्ण आयुष्य नाही. आपण आज जे आहोत ते फक्त भूतकाळामुळे नाही, तर त्याला दिलेल्या प्रतिसादामुळे आहोत. भूतकाळाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली तर तो भार न राहता शिक्षक बनू शकतो. उदा. दुखावणाऱ्या अनुभवातून आपण सीमा ठरवायला शिकू शकतो. चुकीच्या निर्णयातून अधिक सजग निर्णय घेणे शिकू शकतो..आपला भूतकाळ आपल्याला पकडून ठेवत नाही, तर आपणच त्याला घट्ट धरून बसतो. म्हणून स्वतःला एक प्रश्न विचारूया, 'मी नेमके काय कवटाळून बसलो आहे, जे आता सोडण्याची गरज आहे?' भूतकाळातल्या कटू आठवणींना घट्ट धरून ठेवायचे की त्यांची पकड हळूहळू सैल करत, त्यातून शिकून पुढे जायचे, हा निर्णय आपला आहे. हे कौशल्य आपण शिकलो तर आयुष्यात पुढे चालण्यासाठी खऱ्या अर्थाने मोकळी वाट दिसू लागेल.