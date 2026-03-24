जीवनमान-जीवनभान : न थांबणारे विचार

देवयानी एम. - लाइफस्टाइल कोचप्राणी, माणूस, वनस्पती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या सगळ्यांमध्ये जाणीव, अनुभव आणि प्रतिसाद देण्याच्या क्षमता या विविध स्तरांवर दिसतात; पण त्यांच्या स्वरूपात मूलभूत फरक आहे. वनस्पती प्रकाश, पाणी किंवा स्पर्शाला प्रतिसाद देतात. प्राणी त्यांच्या जगण्याच्या गरजांवर आधारित निर्णय घेतात; पण त्यावर पुन्हा विचार करत नाहीत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपलब्ध माहितीवरून नमुने ओळखून त्यानुसार उत्तरं तयार करते; पण तिच्याकडे जाणीव नसते. मात्र, माणूस वेगळा आहे. माणूस फक्त विचार करत नाही, तर त्याला 'मी विचार करतो आहे' याची जाणीव असते. ही 'स्व'ची जाणीव त्याला आत्मपरीक्षण आणि सखोल विचार करण्याची क्षमता देते. म्हणूनच, मानवी विचार ही केवळ प्रतिक्रिया नाही, तर एक जाणीवपूर्वक अनुभव आहे; जो त्याला इतर सर्वांपेक्षा वेगळं बनवतो. पण याचा दुष्परिणाम म्हणजे तो त्याच्याच विचारांच्या गुंत्यातही अडकून जातो. .आजच्या धकाधकीच्या जीवनात 'विचार थांबत नाहीत' ही समस्या अनेकांना भेडसावत आहे. मन सतत भूतकाळात किंवा भविष्यकाळात अडकून राहतं, आणि वर्तमानाचा आनंद हरवतो. मग ते झोपेच्या त्रासात रूपांतरित होईल, किंवा स्ट्रेस वाढला आहे हे प्रकर्षाने जाणवेल, किंवा आतून अशांत वाटेल. जिथे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनही भगवान श्रीकृष्णाला म्हणतो 'चञ्चलं हि मनः कृष्ण' तिथे आपल्या डोक्यातले विचार थांबत नाहीत याचं फार नवल नाही. 'ओव्हरथिंकिंग' ही केवळ मानसिक अवस्था नसून, ती आपल्या एकूणच जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करते..माझ्याकडे योग शिकायला किंवा काऊन्सेलिंगसाठी येणारे - येतात त्यांच्या शरीराची समस्या घेऊन; पण जातात त्यांच्या मनाच्या अस्वस्थतेची जाणीव घेऊन. मनाचं कामच आहे विचार करणं. संकल्प-विकल्प समोर प्रस्तुत करणं. मात्र, एकाच गोष्टीचा वारंवार, अनावश्यक आणि नियंत्रणाबाहेर जाऊन विचार होत असेल किंवा 'लूप'मध्ये अडकल्यासारखे काही विचार सतत चालूच असतील तर गीतेत म्हटल्याप्रमाणे'आत्मैव ह्यात्मनोबन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः' ।आपणच आपले बंधु, आपणच आपले शत्रू अशी आपली अवस्था होऊन बसते. आपलंच मन आपलं शत्रू होऊन त्याच्या उपयोगापेक्षा त्रासच जास्त देत असेल तर आधी आपल्या विचारांचा 'पॅटर्न' ओळखावा लागेल..ओव्हरथिंकिंगची कारणंअतिताण आणि कामाचा दबावपरफेक्शनची सवयभूतकाळातील नकारात्मक अनुभवअनिश्चित भविष्याची चिंतामोबाईल आणि सोशल मीडियाचा अतिवापरअपयशाची भीतीआत्मविश्वासाचा अभावआयुष्यातली ध्येयहीनतामन सतत एका विचारापासून दुसऱ्या विचाराकडे उड्या मारत राहतं, म्हणून आपल्याला समाधान आणि शांततेचा अनुभव फार कमी येतो. यावर मात करण्यासाठी दोन पद्धतीनं काम करायला हवं..बाहेरून आत (Outside-In)हा मार्ग विचारांचे निरीक्षण करण्याचा आहे. आपले विचार कोणत्या पद्धतीचे आहेत, कोणते विचार वारंवार येत आहेत, त्यांचा काही विशिष्ट पॅटर्न आहे का, त्यात कोणत्या भावना दडलेल्या आहेत हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. विचारांकडे साक्षीभावाने पाहिल्याने त्यामागचा आशय (subtext) समजायला लागतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही सतत 'मी अपयशी होईन का?' असा विचार करत असाल, तर त्यात भीती आणि आत्मविश्वासाचा अभाव दडलेला आहे. विचारांचा प्रवाह लिहून काढल्याने संपूर्ण 'चित्र' स्पष्ट दिसू लागतं आणि मनाच्या गोंधळावर नियंत्रण मिळतं. विचार बाहेर काढल्यावर त्यावर पुढील पाऊलं उचलणं सोपं होतं..आतून बाहेर (Inside-Out)हा मार्ग मनाला वर्तमानात आणण्याचा आहे. यात मनाला बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून न ठेवता, आतून स्थिरता मिळवण्यावर आपण भर देतो. विचार येतात आणि जातात; पण आपल्यातला 'मी' त्याला धरून ठेवतो. भरकटणाऱ्या मनाला एका जागी आणून ठेवणं आणि जागरूकता वाढवणं हे मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. योगाभ्यास, ध्यान, संगीत यामुळे मन 'आत्ता'मध्ये राहतं. श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्यानं मन भूतकाळात किंवा भविष्यकाळात न फिरता त्या त्या क्षणात राहायला शिकू लागतं.या दोन्ही मार्गांचा संगम केल्यास मन शांत, स्पष्ट आणि नियंत्रणाखाली राहतं. एकदा मनाचं व्यवस्थापन जमायला लागलं, की स्ट्रेस, झोप अशा समस्याही हळू हळू कमी होऊ लागतात.