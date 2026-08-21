सबब म्हातारपणाची

म्हातारपण नेहमी अडचणीचेच का वाटावे? म्हातारपणाची भीती का वाटावी? आपल्या हातातून जीवन सुटत चालले आहे असे का वाटावे? म्हातारपणाची चिंता सतत का करत बसावे? शरीर वार्धक्याकडे म्हणजेच ऱ्हासाकडे झुकत असल्यामुळे इच्छा व वासना पूर्ण करण्यासाठी ते अपुरे पडेल तसेच ते आल्या परिस्थितीला तोंड द्यायला समर्थ राहणार नाही अशी भीती वार्धक्याच्या भीतीत समाविष्ट असावी. पण सर्व रोग मनाच्या अवस्थेवर अवलंबून असतील व तारुण्यही मनाच्या अवस्थेवर अवलंबून असेल तर मनाने तरुण राहून मन जेवढे प्रसन्न राहील तेवढे वार्धक्य मागे सरून, वार्धक्याला तोंड देता येऊन जीवनाचा आनंद अधिकाधिक लुटता येईल. पण मन कुणाच्याच मुठीत राहात नाही, मनाचेच सर्वांवर साम्राज्य असते. म्हणून मनाला आपलेसे करून घेण्यासाठी अनेक मार्ग सुचविलेले दिसतात. आपल्या संत महात्म्यांनी सतत परमेश्र्वरी चिंतनाचा म्हणजेच भक्तिमार्ग सुचविलेला दिसतो व त्याचबरोबर मनाला वश करण्यासाठी उपायही सुचविलेले दिसतात..या सर्व उपायात सद्वर्तणूक, सत्कर्म, सत्संग, ध्यान, संगीत, योग हे मार्ग सुचविलेले दिसतात. या मार्गावर राहण्याची सवय आधीपासून लावलेली नसेल तर ते मार्ग अवघड वाटू शकतात. अन्यथा या मार्गावर चालणे अवघड नाही आणि मनाला आपलेसे करून घेणेही अवघड नाही. सन्मार्ग अवघड वाटतो म्हणून बहुतेक वेळा वृद्धमंडळी फक्त श्रवणभक्तीच्या मागे धावतात. काही न करता परमेश्र्वराची कृपा अनायसे मिळेल असे समजून कथा कीर्तनांना गर्दी करतात पण त्यामुळे कफवृद्धीशिवाय काही प्राप्त होत असेल असे वाटत नाही. परंतु वागणुकीत चांगुलपणा न ठेवता, इतरांचा विचार न करता व त्यांना आपल्या सुख-सोयीत समाविष्ट न करता स्वार्थी पद्धतीने जीवन जगल्यास सत् ला अनुसरून असलेल्या या सर्व पद्धती अवघड वाटतात व त्यामुळे वार्धक्याची भीती वाटू लागते त्याचबरोबरीने वार्धक्याची सबब सतत सांगण्यामुळेही कार्यसिद्धी होत नाही..म्हातारपण म्हणा, वार्धक्य म्हणा, वयोवृद्ध म्हणा, सिनिअर सिटिझन म्हणा वा अनुभवी म्हणा, काहीही म्हटले तरी आपल्या संपूर्ण जीवनपटावर आपल्या परीने नाना तऱ्हेची चित्रे रंगवून झालेली आहेत व आता सूर्यास्ताचे चित्र रंगविण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे हे लक्षात येते. यावेली असंख्य प्रश्र्नांना वाचा फुटते. एका दृष्टीने सूर्योदय व सूर्यास्त ह्या दोन्ही वेळेच्या संक्रमणाचे दृश्य दाखवताना सूर्य अर्धा वर आलेला किंवा बुडत असलेला दाखवणे प्राप्त असते हे नक्की असले तरी सूर्योदयापेक्षा सूर्यास्त रंगवायला अवघडच वाटतो. दोन्ही वेळाला सूर्याचा रंग नारिंगी, पिवळा असला तरी उगवताना तो प्रकाशाची चाहूल देतो तर मावळताना तो अंधाराची चाहूल देतो व या छटा चित्रित करणे अवघडच असते. प्रकाशाची चाहूल देणारा सूर्य रंगवणे हे लहान मुलालाही रंगसंगतीने जमले नाही तरी वर सूर्यबिंबाच्या भोवती पसरणाऱ्या सूर्यकिरणांच्या रेघा ओढल्या की तो सूर्य उगवतो आहे असा निर्देश देणे सोपे असते पण सूर्यास्ताच्या वेळी या रेघा उलट्या मारता येत नाहीत, सूर्यास्ताचा परिणाम रंगसंगतीनेच साधावा लागतो. सूर्याची किरणे सतत पसरणारीच असतात मात्र त्यातील आवेश वेगळा असतो म्हणून उगवत्या वा मावळत्या सूर्याचे आकर्षण असते..म्हातारपणात प्राणशक्ती शरीराकडे ओढत राहिली व एकेक शरीराचा अवयव बंद पडू लागला वा आत्मप्रभा फाकण्याऐवजी निस्तेज होऊ लागली तर म्हातारपणात चिंता निर्माण होऊ शकते. सूर्याची किरणे जशी नेहमी फाकतच राहतात तसेच आपले कार्य, नावलौकिक, तेज व उपयोग प्रसारित होत राहिला तर म्हातारपण वाढते आहे असे वाटणारही नाही पॅर्यायाने वार्धक्याचे प्रश्र्नही निर्माण होणार नाहीत.यासाठी पाहिजे इच्छा, मनाची उमेद व तयारी. सारखे मृत्यूकडे डोळे लावून का बसावे? परंतु आयुष्यभर कामचुकारपणा करायची सवय लागली की काम का केले नाही किंवा काम का करता आले नाही याच्या सबबी शोधून काढल्या लागतात व पुढे तीच सवय होऊन बसते. मला असे वाटते की म्हातारपणात येणाऱ्या अडचणी याच सवयीचा परिपाक आहे. कुठलीही गोष्ट करताना ती कशी पूर्ण करायची व ती मी पूर्ण करेनच या जिद्दीने व धडाडीने पुढे सरसावण्याऐवजी त्यासाठी सबब शोधताना ‘म्हतारपण’ ही एक सबब शोधली जाते. ही सबब शोधताना ‘‘मी आता म्हातारा झालो’’ हे सांगून सांगून मनावर व शरीरावर त्याचा खरोखरच परिणाम दिसू लागतो..प्रत्येक कामात अडचणी असतातच परंतु त्यांच्यावर मात करून आपल्याला लक्ष्यापर्यंत पोचणे आवश्यक असते, काम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, एखादे काम आज जरी अर्धवट ठेवले तरी उद्या मलाच ते पूर्ण करायचे आहे हे लक्षात ठेवल्यास सबब शोधायची वृत्ती तयार होणार नाही. अनेक इच्छा ठेवता येतात पण त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीने घेण्याची गरज असते. या जन्मात अपुऱ्या राहिलेल्या इच्छा पुन्हा पुढचा जन्म घेऊन पुऱ्या कराव्या लागतात व भूतकाळातील इच्छा भविष्यकाळात पूर्ण करणे खूप अवघड असते. काळ बदलला की वातावरण, आजूबाजूची साधनसामग्री, लोक व त्यांचे विचार हे सर्व बदललेले असते. शास्त्राचा विकास होतो, वस्तुतत्त्वाचा, वास्तुतत्त्वाचा, यंत्रतत्त्वाचा विकास होतो व मग त्या अवस्थेत जुनी कुठलीतरी इच्छा पूर्ण करणे अवघड होऊन जीवन अधिकच खडतर होते व म्हातारपण अधिकच खडतर दिसायला लागते. स्वतःची ताकद ओळखून पूर्ण होण्यासारख्याच इच्छा काराव्यात व त्या पूर्ण करत असताना होणारा आनंद हीच फलश्रुती समजण्याची सवय लावून घेणे फायद्याचे असते..तेव्हा म्हातारपण ही सबब मुळीच तयार करू नये. म्हातारपण असे विशेष म्हणून काही नसतेच. कारण तसे म्हटले तर प्रत्येक मनुष्य दिवसेंदिवस म्हातारा होत असतो. एक वर्षाच्या मुलाची जी शक्ती असते ती दोन वर्षाच्या मुलात बदललेली असते आणि तेच मूल सात वर्षाचे झाल्यावर स्तन्यपानाची शक्यता व इच्छा दोन्ही मावळतात. रांगणाऱ्या मुलाची मातेला ज्या पद्धतीने काळजी घ्यावी लागते तशी काळजी ऑलिंपिकमध्ये धावणाऱ्या मुलाची घ्यायची गरज नसते. तेव्हा अशा बदलणाऱ्या शारीरिक, मानसिक वा परस्परसंबंधांना जर म्हातारपण म्हटले तर मनुष्य रोजच म्हातारा होतो असे म्हणावे लागेल.तेव्हा मानवी आयुष्यात स्थित्यंतरे होतच असतात, वय वाढल्यावर शरीर एका विशिष्ट अवस्थेत जाणे हे स्थित्यंतर आहे व आपल्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत असताना आपल्याला अधिक नेटाने प्रयत्न करावा लागेल किंवा आपले वाहन बदलावे वागेल हे लक्षात ठेवले की म्हातारपण अडचणीसमान दिसणार नाही..म्हातारपणाची भीती न ठेवता तारुण्याचा पूर्ण आनंद उपभोगण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मनाला प्रसन्न ठेवणे किंवा मनाने निर्णय करणे जसे आवश्यक आहे तसे काही छोट्या छोट्या संवयी कालमानाप्रमाणे बदलणे आवश्यक आहे. लहानपणी वडिलांचे बोट धरून चालण्याची लागलेली सवय किंवा तोंडात अंगठा घालून झोपण्याची सवय कालांतराने सोडावीच लागते. तारुण्यातील सकाळची भरपूर न्याहारी, भरपूर जेवण, कुठेही गेले तरी अबरचबर खाण्याची तयारी, पावसात दाखविलेला उत्छृंखलपणा या सर्व सवयी वय वाढल्यानंतर काही अंशी बदलून घ्याव्याच लागतात. म्हातारपणात खाण्या-पिण्यात काही बदल अवश्य करावे लागतात. तेव्हा शरीराला, गुडघ्यांना व पाठीला दिवसातून एकदा तरी तेलाचा अभ्यंग करण्याची आवश्यकता भासेल. त्यानंतर मनाचे दाखविलेले तारुण्य म्हातारपणाची चिंता दूर करण्यास मदत करेल. ‘‘हे दोन पिढीतले अंतर आहे’’ असे सारखे म्हणत म्हणत ते अंतर वाढविण्याचा प्रयत्न न करता बदललेल्या काळानुरूप कोणत्याही वयाच्या व्यक्तींमध्ये मिसळण्याचा प्रयत्न केला व त्यांचा विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ‘‘मी म्हातारा असल्यामुळे माझ्यापासून लोक दूर राहतात’’ असे म्हणायची पाळी येणार नाही..लहान मूल सर्वांना हवेहवेसे वाटते. मोठे झालेले शरीर इतरांना नकोसे होण्याचे कारणच काय? मूल जोपर्यंत स्वतःचे विचार प्रकट करत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा विरोध तयार होत नाही. तेव्हा म्हातारपणीही काही वेळा गप्प बसण्याचे मनाला शिकविता येते. प्रत्येक गोष्टीवर टीका करण्याच्या सवयीमुळे म्हातारा मनुष्य नकोसा वाटतो.एकूण काय तर म्हातारपण आले आहे या कारणाने कुठल्यातरी वृद्धाश्रमात जाऊन पडून न राहता, वास्तव्य कुठेही असले तरी चारचौघात मिसळणे, नाना तऱ्हेचे उत्सव साजरे करण्यात आनंद मानणे, वेगवेगळ्या समूहातील व्यक्तींचे विचार समजून घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधणे व शरीर कालनियमाप्रमाणे म्हातारे झाले असले तरी येन केन प्रकारेण मन सतत प्रसन्न ठेवणे यांचे पालन केल्यास म्हातारपणाचा त्रास होणार नाही.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.