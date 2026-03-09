Migraine in Women: मासिक पाळीपासून कामाच्या ताणापर्यंत… महिलांमध्ये मायग्रेनचा धोका का वाढतोय? तज्ज्ञांनी सांगितली कारणे

Women Health Awareness: डोकेदुखी हा अनेकांना होणारा साधा त्रास वाटू शकतो. पण काही महिलांसाठी ही वेदना इतकी तीव्र असते की रोजचं काम, ऑफिसची जबाबदारी आणि घरची कामंही करणं कठीण होतं. काही वेळा प्रकाश, आवाज किंवा ताण वाढला की डोकं ठणकायला लागतं आणि संपूर्ण दिवसच बिघडून जातो.तज्ज्ञांच्या मते, महिलांमध्ये मायग्रेनचा त्रास पुरुषांच्या तुलनेत जास्त आढळतो. मासिक पाळीच्या काळात होणारे हार्मोनल बदल, कामाचा ताण, झोपेची कमतरता आणि वाढलेला स्क्रीन टाइम यांसारख्या अनेक गोष्टी यामागे कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत महिलांमध्ये मायग्रेनचा धोका वाढल्याचं दिसत आहे..हार्मोन्समुळे मायग्रेन का वाढतो?महिलांच्या शरीरात इस्ट्रोजेन (Estrogen) नावाच्या हार्मोनमध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. हे बदल मासिक पाळी, प्रेग्नन्सी णि रजोनिवृत्तीच्या (Menopause) काळात अधिक दिसून येतात. या बदलांचा मेंदूतील रसायनांवर आणि रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो.अनेक महिलांना पाळीच्या आधी किंवा पाळीच्या काळात डोकेदुखीचा त्रास वाढतो. कारण या काळात इस्ट्रोजेनची पातळी कमी होते. त्यामुळे मायग्रेनचा अटॅक येण्याची शक्यता वाढते. काही महिलांमध्ये प्रेग्नन्सीदरम्यान किंवा मेनोपॉजच्या काळातही मायग्रेनच्या तीव्रतेत बदल दिसू शकतो..Women Heart Health: “गॅस समजून दुर्लक्ष केल्यास हृदयविकाराचा धोका!” ५०–६० वयोगटातील महिलांचं प्रमाण अधिक .बदलती जीवनशैलीही कारणीभूतआजकालची जीवनशैली खूप धावपळीची झाली आहे. त्यामुळे मायग्रेनचा त्रास वाढताना दिसतो. विशेषतः नोकरी, घर आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळताना महिलांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढतो.लॅपटॉप, मोबाईल किंवा इतर स्क्रीनसमोर जास्त वेळ बसणं, झोपेची वेळ बिघडणं, वेळेवर जेवण न करणं किंवा पाणी कमी पिणं अशा सवयी डोकेदुखी वाढवू शकतात. एवढंच नाही, तर कामाच्या ठिकाणी असलेला ताण, डेडलाईनचा दबाव आणि सततचा मानसिक थकवा यामुळेही मायग्रेनचा अटॅक येण्याची शक्यता वाढते..मायग्रेन होण्याआधी दिसणारी लक्षणेमूड अचानक बदलणेजास्त थकवा जाणवणेमान कडक किंवा ताणलेली वाटणेगोड किंवा काही विशिष्ट पदार्थ खाण्याची इच्छा होणेलक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे .Rising Iron Deficiency in Women: महिलांमध्ये वाढतेय लोहाची कमतरता; वेळीच उपचार न केल्यास अॅनिमियाचा धोका.ही लक्षणे दिसल्यास काय करावे?शांत आणि अंधुक ठिकाणी थोडी विश्रांती घ्यापुरेसे पाणी प्याकाही वेळ मोबाईल, टीव्ही किंवा लॅपटॉपपासून दूर राहाडोळ्यांना आणि मेंदूला थोडा आराम द्या.मायग्रेन टाळण्यासाठी काय करावे?तज्ज्ञांच्या मते काही साध्या सवयी अंगीकारल्या तर मायग्रेनचा त्रास कमी होऊ शकतो. रोज ठराविक वेळी झोपणं आणि उठणं, वेळेवर जेवण करणं आणि पुरेसं पाणी पिणं या सवयी महत्त्वाच्या आहेत.रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईल किंवा स्क्रीनचा वापर कमी करणंही फायदेशीर ठरतं. ताण कमी करण्यासाठी योग, ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा नियमित चालणे यासारख्या गोष्टी मदत करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.