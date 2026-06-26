प्रश्न - मी पंचेचाळीस वर्षांची आहे. पतीचे अचानक निधन झाल्यामुळे मला नैराश्याचा त्रास सुरू झाला व त्याच दरम्यान पाळीही गेली. आता या गोष्टीला चार वर्ष झाली आहेत. मी या नैराश्याकरिता उपचारही घेतले आणि त्यामुळे वजनही वाढले. पती गेल्याच्या धक्क्याने माझे संपूर्ण केसही पांढरे झाले. आता मी त्या सगळ्यातून सावरले आहे. मला कोणत्याही गोळ्या घ्याव्या लागत नाहीत; परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून मला परत पाळी सुरू झालेली आहे. स्त्री तज्ज्ञांनी तपासण्या केल्या. त्यात काहीच दोष सापडला नाही. मात्र, त्यांनी सांगितले की, अशी पाळी येणे योग्य नाही. पुन्हा नैराश्य येणार का, अशी अनामिक भीती वाटते. कृपया मार्गदर्शन करावे. - शीतल दशपुत्रे, रत्नागिरी.उत्तर - मानसिक स्वास्थ्य आणि स्त्रीच्या शरीरातल्या हार्मोन्स संतुलनचा खूप जवळचा संबंध असतो. त्यामुळे कुठलाही मानसिक ताण, नैराश्य या सगळ्याचा पाळीवर नकारात्मक प्रभाव पडतो. कदाचित पतीच्या निधनामुळे ताण आला असावा त्यातूनच पाळी थांबली असावी. शरीरात थोडे चांगले बदल झाल्यावर पाळी परत सुरू झाली असेल. सगळ्या तपासण्यांचा अहवाल व्यवस्थित असेल तर कुठल्याही प्रकारची चिंता करू नये. उलट स्त्री संतुलन करता प्रयत्न करावे. याकरता रोज संतुलनच्या फेमिसॅन तेलाचा पिचू वापरणे, आठवड्यातून दोन तीनदा तरी संतुलनचा शक्ती धूप करणे व रोज नियमाने न चुकता श्रीगुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांचं स्त्री संतुलन संगीत ऐकणे मदत करू शकेल. रोज अनुलोम विलोम करणे, प्राणायाम करणे, सूर्यनमस्कार, संतुलन क्रियायोग करणे मदत करू शकेल. तसेच तज्ज्ञ वैद्यांकडून किंवा संतुलनमध्ये शास्त्रोक्त पंचकर्मामध्ये शिरोधारा नस्य करून घेण्याचाही फायदा होईल. तसेच रोज संतुलनचे रिलॅक्स सिरप, सॅण्ड ब्रामी गोळ्या व पादाभ्यंग किटने पादाभ्यंग करणंसुद्धा मदत करू शकेल..प्रश्न - मला फार वेळ कॉम्प्युटरवर काम करावे लागते. त्याच्यामुळे डोळ्याखाली काळी वर्तुळे आली आहेत. रात्रीचे जागरणही होतं. त्यामुळे ॲसिडिटीचा त्रास होतो. सतत एन्टासीड घेतल्यानेही अपचनाचा त्रास होऊ शकतो, असे ऐकण्यात आहे. यावर कायमस्वरूपी काय उपाय करता येऊ शकेल ते सांगावे.- विकास गडकरी, पुणे.उत्तर - रात्रीचे जागरण व तसेच संगणकावर सतत काम केल्याने शरीरामध्ये उष्णता वाढते व डोळ्यांवरही ताण येतो. यासाठी रोज रात्री झोपताना चांगल्या प्रतीच्या गुलाबपाण्यामध्ये कापूस भिजवून त्या घड्या डोळ्यावर नक्की ठेवाव्यात. तसेच शक्य असल्यास गायीच्या दुधाच्या घड्याही आठवड्यातून एक दोनदा ठेवल्याचा फायदा होऊ शकेल. डोळ्यांमध्ये रोज सॅन अंजन क्लिअर घातल्यास डोळ्यांवरील ताण कमी करू शकेल. रात्री झोपताना संतुलनचे सुनयन तेल हेही डोळ्यांमध्ये घालणे उत्तम राहील. तसेच पादाभ्यंग घृत व काशाच्या वाटीने नियमाने पादाभ्यंग करण्याचा फायदा होऊ शकेल. शरीरामध्ये उष्णता कमी होण्याच्या दृष्टीने रोज संतुलनचे पित्तशांती गोळ्या, संतुलन गुलकंद स्पेशल घेणे फायदेशीर ठरू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.