Mobile App to Predict Cancer Risk: कर्करोगाचा अंदाज आता मोबाईलवर! टाटा रुग्णालयातील संशोधकांची निर्मिती; जोखमीचे मूल्यांकन शक्य

Cancer Risk Assessment on Your Phone: टाटा रुग्णालयातील संशोधकांनी तयार केलेल्या नव्या मोबाईल अॅपमुळे वय, BMI आणि जीवनशैलीच्या माहितीवरून कर्करोगाचा धोका आधीच जाणून घेणे शक्य होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कर्करोगाची वाढती रुग्णसंख्या आणि मर्यादित वैद्यकीय संसाधनांच्या पार्श्वभूमीवर, कर्करोगाचा धोका आधीच ओळखण्यासाठी टाटा रुग्णालयातील संशोधकांनी एक नवे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे.

