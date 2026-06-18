आरोग्य

तुमच्या मुलांनासुद्धा जेवताना मोबाईल लागतो का? या सवयीमुळे थांबू शकते त्यांची वाढ; संशोधनातून मोठा दावा!

जेव्हा लहान मूल खूप रडत असते किंवा जेवताना त्रास देते तेव्हा त्याला समजावण्याचे, गुंतवून ठेवण्याचे मोबाईल एक माध्यम बनले आहे.
children watching mobile while eating effects

children watching mobile while eating effects

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुलांनी त्रास दिल्यावर त्यांच्या हातामध्ये मोबाईल द्यायचा आणि त्यांना तात्पुरते शांत करायचे, हा उपाय आजकालचे पालक सर्रासपणे वापरताना दिसतात. पण या सवयीमुळे मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतील तर? आत्ताच समोर आलेल्या एका संशोधनानुसार, स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटच्या जास्त वापरामुळे मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

Loading content, please wait...
Child Care
Mobile Phone
health
Mobile Addiction
Children Health Tips
parental guidance