तुमच्या मुलांनासुद्धा जेवताना मोबाईल लागतो का? या सवयीमुळे थांबू शकते त्यांची वाढ; संशोधनातून मोठा दावा!

मुलांनी त्रास दिल्यावर त्यांच्या हातामध्ये मोबाईल द्यायचा आणि त्यांना तात्पुरते शांत करायचे, हा उपाय आजकालचे पालक सर्रासपणे वापरताना दिसतात. पण या सवयीमुळे मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतील तर? आत्ताच समोर आलेल्या एका संशोधनानुसार, स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटच्या जास्त वापरामुळे मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. .पीजीआय चंदीगड येथील बालरोगविषयक आणि सामाजिक बालरोग विभागातील प्राध्यापिका भवनीत भारती आणि त्यांच्या टीमने केलेल्या संशोधनानुसार १८ महीन्यांच्या वयापर्यंत जवळ-जवळ ६८ % मुलं ही स्क्रीनच्या थेट संपर्कात आलेली आहेत. याचा अर्थ दीड वर्षाचा मुलगाही मोबाईलचा वापर करतो..7-7-7 Parenting Rule: फक्त 3 टप्पे आणि मुलांचं भविष्य सेट! सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणारा 7-7-7 पॅरेंटिंग नियम आहे तरी काय?.१८ ते २४ महिने वयोगटातील मुलांचा केला गेला अभ्यासइंडिया पीडियाट्रिक्स मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात १८ ते २४ महिन्यातील मुलांचा समावेश केला गेला. जास्त स्क्रीन पाहिल्यानंतर मुलांच्या शिकण्याच्या आणि बोलण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे, असे या संशोधनातून समजले. एवढेच नाही तर जेवताना मोबाईल पाहण्याच्या वाईट सवयीमुळे भाषा आणि एकाग्रता या क्षमतासुद्धा बिघडत आहेत..३३ % मुलं रोज एकातासापेक्षा जास्त मोबाईल वापरतातअभ्यासात दिलेल्या आकडेवाडीनुसार जवळ-जवळ ३३ % मुलं रोज एका तासापेक्षा जास्त वेळ मोबाईलवर घालवतात. परिणामी मुलांचे शारीरिक आरोग्य खराब होत आहे. आणि साहजिकच मुलांचा वेळ हा मोबाईलवर जात असेल तर त्यांची बाहेर खेळण्याची सवयी कमी झालेली पाहायला मिळाली..Screen Time Effects on Children Brain: 'स्क्रीनटाइम'चा डोळ्यांसह मेंदूवरही परिणाम; बालरोगतज्ज्ञांचा सावधानतेचा इशारा.स्क्रीन टाइम कमी असलेल्या मुलांमध्ये जास्त कौशल्यसंशोधनात असेही आढळून आले आहे की, या वयोगटातील ज्या मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी असतो, त्यांच्यामध्ये समस्या सोडवण्याची कौशल्ये अधिक चांगली असतात. त्यामुळे, लहान मुलांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक विकासात 'स्क्रीन टाइम' हा एक मोठा अडथळा असल्याचे या अभ्यासातून समोर येते..स्क्रीन टाइम कसा कमी करता येईल?डॉ. भवनीत भारती यांच्या मते, सतत स्क्रीन पाहण्यापेक्षा आपल्या आजूबाजूला असलेल्या लोकांशी , जसे की आई-वडील, बहिण-भाऊ, मित्र-मैत्रिणी यांच्याशी डायरेक्ट गप्पा मारल्या, काही संवाद साधला तर आपल्या ज्ञानात भर पडायला मदत होते. इतकेच नाही, तर नवनवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. लहान मुलांचा मानसिक विकास होण्यासाठी आणि शारीरिकदृष्ट्या त्यांना सक्रिय (active) ठेवण्यासाठी मोबाईल, लॅपटॉपची नाहीस तर आपल्या लोकांशी होणाऱ्या संवादाची आणि खेळण्याची गरज असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.