डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : माझे लग्न होऊन केवळ १५ दिवस झाले आहेत. लग्नापूर्वी आमच्यात अनेक विषयांवर चर्चा झाली होती व त्या वेळी मी माझ्या पत्नीला तिच्या पूर्वीच्या नातेसंबंधांबद्दल स्पष्टपणे विचारले होते. तिने काही माहिती दिली व मी तिच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला. लग्नानंतर एकदा तिचा फोन हाताळताना मला तिचे दुसऱ्या व्यक्तीबरोबरचे जुने चॅट्स दिसले. विचारल्यावर तिने सांगितले, की तो तिच्या भूतकाळातील संबंध होता. पण लग्नापूर्वी तिने मला सांगितलेल्या व्यक्तीपेक्षा ही व्यक्ती वेगळी होती. तिने सांगितले, की पहिले ‘ब्रेकअप’ झाल्यानंतर तिची ती एक ‘रिबाउंड रिलेशनशिप’ होती. ही गोष्ट समजल्यानंतर माझ्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. मी तिच्यावर मनापासून प्रेम करतो आणि हे लग्न मोडावे असे मला वाटत नाही. पण फसवणूक झाल्याची भावना आणि नाते टिकविण्याची इच्छा या दोन गोष्टींत मी अडकलो आहे. .उत्तर : लग्नाच्या अगदी सुरुवातीलाच अशा प्रकारची माहिती समोर आल्यामुळे तुम्हाला धक्का बसणे, विश्वासघात झाल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र या परिस्थितीत शांतपणे विचार करणे खूप महत्त्वाचे आहे.भूतकाळातील एखादे नाते आणि वर्तमानातील फसवणूक या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला भूतकाळ असू शकतो. तिने त्याबाबत तुम्हाला पूर्ण व प्रामाणिक माहिती दिली नव्हती. परंतु केवळ ती गोष्ट लपवली गेली म्हणून संपूर्ण लग्न किंवा व्यक्तिमत्त्वाबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.अनेकदा लोकांना आपल्या भूतकाळाबद्दल बोलताना अपराधीपणा, भीती किंवा समोरची व्यक्ती आपल्याला स्वीकारणार नाही अशी चिंता वाटत असते. त्यामुळे काही गोष्टी सांगितल्या जात नाहीत. याचा अर्थ प्रत्येक वेळी जाणीवपूर्वक फसवणूकच केली आहे असे नसते.सध्या तुमच्या मनातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे तिचा भूतकाळ नसून तुमच्या विश्वासाला बसलेला धक्का आहे. तुमच्या लग्नाला फक्त १५ दिवस झाले आहेत. नाते अजून घडत आहे. अशा वेळी राग, दुखावलेपणा किंवा अविश्वास यांच्या भरात मोठे निर्णय घेणे टाळावे. स्वतःला थोडा वेळ द्या. तिच्या सध्याच्या वागण्यात प्रामाणिकपणा, पश्चात्ताप आणि नाते जपण्याची इच्छा दिसते का, हे पाहा.यशस्वी वैवाहिक जीवनाचा पाया हा केवळ भूतकाळातील निर्दोष इतिहास नसतो; तर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा, विश्वास आणि एकमेकांना समजून घेण्याची तयारी असते. त्यामुळे सध्या भूतकाळात अडकून न राहता हे नाते पुढे विश्वासाने उभे करता येईल का, याचा विचार करा.काही वेळा लग्न टिकते किंवा तुटते ते भूतकाळामुळे नाही, तर सत्य समोर आल्यानंतर दोघे त्याला कसे सामोरे जातात यावर ते अवलंबून असते. त्यामुळे घाईत निर्णय घेण्याऐवजी संवाद, संयम आणि वास्तववादी विचार यांना प्राधान्य द्या..प्रश्न : माझ्या लग्नाला चार वर्षे झाली आहेत. लग्नाच्या वेळी आम्ही दोघे वेगवेगळ्या शहरांत नोकरी करत होतो. पत्नीने लग्नापूर्वी स्पष्ट सांगितले होते की, ती तिची नोकरी सोडणार नाही. त्या वेळी मला ते मान्य होते. लग्नानंतर आम्ही एकाच शहरात राहण्यासाठी प्रयत्न केले. मी तिच्या शहरात नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण योग्य संधी मिळाली नाही. दुसरीकडे माझ्या शहरात तिला नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत, पण ती तिकडे येण्यास तयार नाही. ‘मी हे लग्नापूर्वीच स्पष्ट सांगितले होते,’ या तिच्या भूमिकेवर ती ठाम आहे. अशी अडचण भविष्यात निर्माण होऊ शकते, याची कल्पना मी लग्नापूर्वी माझ्या आई-वडिलांना दिली होती. तेव्हा त्यांचे मत होते की लग्नानंतर मुली परिस्थितीनुसार तडजोड करतात. पण तसे झाले नाही. चार वर्षे झाली तरी आम्ही एकत्र संसार उभा करू शकलो नाही. आमचे नाते टिकवायचे आहे, पण या प्रश्नावर कोणता मार्गच निघत नाही..उत्तर : तुमची अडचण आज अनेक सुशिक्षित व नोकरी करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये दिसून येते. येथे प्रश्न केवळ नोकरीचा नसून अपेक्षा, संवाद व परस्पर तडजोडीचा आहे.सर्वप्रथम एक गोष्ट स्वीकारणे आवश्यक आहे, की तुमच्या पत्नीने लग्नापूर्वी तिची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे तिच्या अपेक्षा चुकीच्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. त्याचवेळी विवाहानंतर दोघांनी मिळून एकत्र आयुष्य जगणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची गरज आहे. त्यामुळे ‘कोण बरोबर आणि कोण चूक’ हा प्रश्न नसून ‘दोघांसाठी योग्य तो मध्यम मार्ग कोणता?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.लग्न म्हणजे केवळ दोन व्यक्तींचे नव्हे, तर दोन स्वप्ने, दोन करिअर आणि दोन जीवनदृष्टी यांचे एकत्र येणे असते. संसार यशस्वी होण्यासाठी कधी एका व्यक्तीला, तर कधी दुसऱ्या व्यक्तीला तडजोड करावी लागते. तुमच्या पत्नीसाठी तिचे करिअर महत्त्वाचे असू शकते. त्याचप्रमाणे तुमच्यासाठी एकत्र राहून संसार करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ‘कोणाची इच्छा पूर्ण होणार?’ यापेक्षा ‘दोघांच्या गरजा कशा पूर्ण होतील?’ यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.लग्नापूर्वी घातलेली अट आणि लग्नानंतरचे वास्तव यांमध्ये अनेकदा फरक असतो. आयुष्यातील परिस्थिती बदलत असते व त्यानुसार निर्णयांचाही पुनर्विचार करावा लागतो. केवळ हट्टाने किंवा अहंकाराने कोणतीही भूमिका कायम ठेवली तर नात्याचे नुकसान होऊ शकते. यशस्वी विवाहाचा पाया प्रेमापेक्षा अधिक लवचिकता, संवाद आणि एकमेकांच्या आयुष्याचा आदर यांवर उभा असतो. त्यामुळे हा प्रश्न जिंकण्याचा नाही, तर नाते जपण्याचा आहे. दोघांनीही आपापल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करून भविष्यासाठी व्यवहार्य आणि परस्परांना मान्य होईल असा मार्ग शोधणे हाच पुढचा योग्य टप्पा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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