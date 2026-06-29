Monsoon Care: पावसाळ्यात लहान मुलांच्या ताटात चुकूनही वाढू नका 'हे' पदार्थ; एका चुकीमुळे वाढेल टेन्शन !

Monsoon Foods To Avoid: पावसाळा सुरू झाला की उकाड्यापासून आराम मिळतो खरा, पण हाच ऋतू लहान मुलांसाठी अनेक आजार सोबतीला घेऊन येतो. या दिवसांत हवेतील दमटपणा वाढल्यामुळे इन्फेक्शन पसरवणारे बॅक्टेरिया आणि व्हायरस जास्त ॲक्टिव्ह होतात. त्यामुळे लहान मुले लवकर आजारी पडण्याचा धोका असतो. अशा वेळी पालकांनी मुलांच्या आहारापासून ते त्यांच्या स्वच्छतेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.पावसाळ्याच्या दिवसांत मुलांचा आजारांपासून बचाव करायचा असेल, तर त्यांच्या डाएटमधून कोणत्या गोष्टी लगेच कमी केल्या पाहिजेत, ते जाणून घेऊया..१. रस्त्यावरील उघडे अन्न आणि स्ट्रीट फूड (बाहेरचे खाणे टाळा)पावसाळ्यात रस्त्याच्या कडेला मिळणारी चाट, पाणीपुरी, समोसे किंवा भजी मुलांना देणे पूर्णपणे टाळा. या पदार्थांसाठी वापरले जाणारे पाणी किंवा तेल अनेकदा दूषित असू शकते. यामुळे मुलांना पोटाचे गंभीर इन्फेक्शन किंवा डायरिया होण्याचा धोका असतो. या ऋतूत मुलांना फक्त घरात बनवलेले ताजे आणि गरम अन्नच द्यावे.२. कापलेली फळे आणि शिळे अन्नबाहेर किंवा घरात बरेचदा कापून ठेवलेली फळे पावसाळ्यात लवकर संक्रमित होतात. हवेतील दमटपणामुळे त्यांच्यावर धूळ, घाण आणि बॅक्टेरिया लगेच जमा होतात. तसेच, शिळ्या अन्नामध्येही बुरशी (फंगस) आणि जीवाणू वेगाने वाढतात. त्यामुळे मुलांना नेहमी ताजी कापलेली फळे आणि ताजं अन्नच खायला द्या..Ajwain Benefits: दररोज जेवणात हा छोटासा पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला मिळू शकतात जबरदस्त फायदे !.३. कोल्ड ड्रिंक्स आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सपासून दूर ठेवाडाएट एक्सपर्ट्सच्या मते, पावसाळ्यात मुलांना कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स किंवा जास्त थंड पदार्थ देऊ नयेत. यामुळे गळ्याचे इन्फेक्शन, सर्दी-खोकला आणि पचनक्रिया बिघडण्याची शक्यता असते. या ऐवजी मुलांना उकळून कोमट केलेले पाणी किंवा नारळ पाणी द्यावे.४. जास्त तेलकट आणि तिखट-मसालेदार पदार्थपावसाळ्याच्या दिवसांत आपली पचनसंस्था (Digestion) काहीशी कमकुवत होते. अशा वेळी जास्त तळलेले, तिखट किंवा पचनास जड असणारे पदार्थ खाल्ल्याने मुलांच्या पोटावर ताण पडतो. यामुळे गॅस, ॲसिडिटी आणि अपचन यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच या ऋतूत हलका आणि सुपाच्य आहार उत्तम मानला जातो..५. पालेभाज्यांचा वापर विचारपूर्वक करापावसाळ्यात पालेभाज्यांवर (जसे की पालक, मेथी) माती आणि बारीक कीटक असण्याची शक्यता खूप जास्त असते. जर या भाज्या व्यवस्थित न धुता वापरल्या, तर पोटात जंत किंवा इन्फेक्शन होऊ शकते. म्हणूनच पालेभाज्या बनवण्यापूर्वी त्या कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..पावसाळ्यात 'हे' ७ पदार्थ खाण्याची चूक कराल तर डायरेक्ट हॉस्पिटल गाठाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.