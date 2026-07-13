Cracked Heels: पावसाळ्यात टाचांच्या भेगा जास्त दुखतात? जाणून घ्या कारणे आणि आजच करा 'हे' उपाय...

Walking Hurts In Monsoon?: बदलत्या हवामानात किंवा शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे टाचांना भेगा पडणे ही सामान्य पण तितकीच त्रासदायक समस्या आहे. अनेकदा महिला आणि पुरुषांमध्ये वर्षभर हा त्रास पाहायला मिळतो. सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष केले जाते, पण जेव्हा या भेगा खोल होतात, तेव्हा असह्य वेदना होतात, चालणे-उभे राहणे कठीण होते आणि काही वेळा रक्तस्त्रावही सुरू होतो. तज्ज्ञांच्या मते, टाचांना भेगा पडणे हा फक्त पायांच्या सौंदर्याचा प्रश्न नसून, ते शरीरातील काही गंभीर आजारांचे किंवा पोषक तत्वांच्या कमतरतेचे संकेत असू शकतात..टाचांना भेगा का पडतात ?टाचांच्या काठाभोवतीची त्वचा जेव्हा खूप कोरडी आणि जाड (कॉलस) होते, तेव्हा शरीराच्या दाबामुळे ती फुटू लागते. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत-चुकीची फूटवेअर वापरणे: उघड्या पाठीचे शूज किंवा सँडल घालणे किंवा सतत अनवाणी चालणे.जीवनशैली: जास्त वेळ उभे राहून काम करणे.पाण्याची कमतरता: शरीरात पुरेसे पाणी नसल्यामुळे त्वचा कोरडी पडणे.पायांच्या स्वच्छतेचा अभाव: चेहऱ्याप्रमाणे पायांच्या त्वचेची योग्य काळजी न घेणे..Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात चेहऱ्यावर येईल 'ग्लो'! फॉलो करा या ५ सोप्या स्कीन केअर टिप्स.'या' गंभीर आजारांचे असू शकतात संकेत!जर उपाय करूनही तुमच्या टाचांच्या भेगा बऱ्या होत नसतील, तर त्यामागे खालील आरोग्य समस्या असू शकतात-मधुमेह (Diabetes): रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याने त्वचा जाड होते आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. तसेच मधुमेहामुळे पायांच्या जखमा लवकर भरून येत नाहीत.पोषक तत्वांची कमतरता: शरीरात व्हिटॅमिन सी, बी३, व्हिटॅमिन ई, कॅल्शियम आणि प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे त्वचा कोरडी होऊन तडे जातात.इतर आजार: हायपोथायरॉडीझम, लठ्ठपणा, सोरायसिस, एक्जिमा किंवा बुरशीजन्य संसर्ग (Fungal Infection).टाचांच्या भेगा गंभीर असल्यास आणि त्यातून रक्त येत असल्यास किंवा त्वचा लाल होऊन सूज आली असल्यास, लगेच डॉक्टरांचा किंवा त्वचातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा..टाचांच्या भेगांवर उपचारखास मॉइश्चरायझर्स: युरिया, सॅलिसिलिक ऍसिड किंवा अल्फा-हायड्रॉक्सी ऍसिड (AHAs) घटक असलेली क्रीम्स त्वचेला मऊ करतात.अँटीफंगल क्रीम: बुरशीजन्य संसर्ग असल्यास डॉक्टर योग्य मलम लिहून देतात.ऑर्थोटिक्स: सपाट पाय किंवा चुकीच्या चालीमुळे टाचांवर दाब येत असल्यास विशेष इनसोल्स वापरले जातात..कच्च्या बटाट्याचा घरगुती उपाय: असा करा वापरबटाट्यामध्ये असलेले स्टार्च आणि पोषक घटक कोरडी त्वचा हायड्रेट करण्यास मदत करतात. बटाट्यातील व्हिटॅमिन सी त्वचेची लवचिकता सुधारते आणि सूज कमी करते.वापरण्याची सोपी पद्धत-पाय भिजवणे: सगळ्यात आधी कोमट पाण्यात थोडे मीठ घाला. या पाण्यात १० ते १५ मिनिटे पाय ठेवून बसा. त्यानंतर फूट स्क्रबरने हलक्या हाताने टाचांची डेड स्किन (मृत त्वचा) काढून घ्या.बटाटा मसाज: एक कच्चा बटाटा मधोमध कापून घ्या. हा अर्धा बटाटा टाचांच्या भेगांवर १० ते १५ मिनिटे चांगला चोळा.रस सुकू द्या: बटाट्याचा रस टाचांवर तसाच अर्धा तास राहू द्या. त्यानंतर पाय कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवा.मॉइश्चरायझिंग: पाय पूर्णपणे कोरडे करून त्यावर खोबरेल तेल किंवा मोहरीच्या तेलाने मसाज करा आणि सूती मोजे (Socks) घाला.निरोगी टाचांसाठी प्रतिबंधात्मक टिप्सरोज रात्री झोपण्यापूर्वीआधी पायांसाठी डिझाइन केलेले मॉइश्चरायझर आवर्जून लावा.मऊ आणि गादी असलेले बंद पाठीचे बूट किंवा सँडल वापरा.त्वचा आतून हायड्रेट ठेवण्यासाठी दिवसभर भरपूर पाणी प्या.कडक आणि कोरडे करणारे साबण वापरणे टाळा, त्याऐवजी सौम्य क्लींजर वापरा..Mansoon Fungal Infection: पावसाळ्यात Ringworm चा धोका का वाढतो ? जाणून घ्या लक्षणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.