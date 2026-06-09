आरोग्य

कानमंत्र : पावसाळ्यात आहाराची अशी घ्या काळजी

पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार, पचनाचे त्रास टाळण्यासाठी हलका, स्वच्छ आणि घरगुती आहार, शुद्ध पाणी, ताज्या भाज्या-फळांचा वापर आणि प्रोबायोटिक पदार्थांचे महत्त्व अधोरेखित करणारे मार्गदर्शन
Hydration Safety Metrics: Eliminating Waterborne Pathogens Through Rhythmic Boiling and Filtration

Hydration Safety Metrics: Eliminating Waterborne Pathogens Through Rhythmic Boiling and Filtration

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पावसाळा म्हणजे निसर्गरम्य वातावरण. मात्र, याच काळात संसर्गजन्य आजार, पचनाशी संबंधित त्रास आणि इतर त्रास होऊ शकतात. या काळात आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

पचनास हलके पदार्थ खा

  • भात, खिचडी, डाळींचे सूप, सांजा, उकडलेल्या भाज्या यांना प्राधान्य द्या.

  • तेलकट, मसालेदार व तळलेले पदार्थ कमी करा.

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