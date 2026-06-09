कानमंत्र : पावसाळ्यात आहाराची अशी घ्या काळजी

पावसाळा म्हणजे निसर्गरम्य वातावरण. मात्र, याच काळात संसर्गजन्य आजार, पचनाशी संबंधित त्रास आणि इतर त्रास होऊ शकतात. या काळात आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. पचनास हलके पदार्थ खाभात, खिचडी, डाळींचे सूप, सांजा, उकडलेल्या भाज्या यांना प्राधान्य द्या.तेलकट, मसालेदार व तळलेले पदार्थ कमी करा..पाण्याच्या शुद्धतेची खात्रीगरज असेल तर उकळून किंवा शुद्धीकरण करून पाणी प्या.पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळे विविध संसर्गजन्य आजार होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे त्याचे शुद्धीकरण अतिशय गरजेचे..भाज्या-फळे स्वच्छ करून घ्यापालेभाज्या, मुळा, गाजर, कोबी इत्यादी चांगल्या प्रकारे वाहत्या पाण्याने धुवून वापरा.बाहेर मिळणारी चिरलेली फळे टाळा; ताजी फळे आणि तीही घरीच चिरून खा.किटाणू-जंतुनाशक खबरदारीशिळे अन्न अजिबात खाऊ नका.खाण्याच्या वस्तू झाकून ठेवा, स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवा.पचनासाठी उपयुक्त पदार्थआहारात आले, हळद, लसूण, पुदिना, ओवा यांचा समावेश करा – यांमुळे पचन सुधारते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.दही, ताक यांसारखे प्रोबायोटिक पदार्थ खा.या गोष्टी टाळारस्त्यावरील पदार्थ, पाणी-बर्फाचे गोळे, पाणीपुरी टाळा.सीफूड (मासे, कोळंबी) फार ताजे नसेल तर टाळा – कारण पावसाळ्यात हे लवकर खराब होते.जास्त आम्ल असलेल्या, आंबट पदार्थांपासून दूर राहा.रोगप्रतिकारशक्ती वाढवालिंबू, संत्री, मोसंबी यांसारखी व्हिटॅमिन सी असलेली फळे नियमित खा.तुळशीच्या पानांचा काढा, आल्याचा चहा, हळदीचे दूध प्या.पावसाळ्यात थोडीशी काळजी आणि संयम म्हणजे निरोगी राहण्याची गुरुकिल्ली. योग्य आहार, स्वच्छता आणि पुरेशी झोप यामुळे तुम्ही पावसाचा आनंद निर्धास्तपणे घेऊ शकाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.