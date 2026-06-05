आरोग्य

पावसाळ्यातील आरोग्य

पावसाची पहिली सर आबालवृद्धांना सुखावते हे खरे पण आरोग्याचा विचार करता पावसाळ्यामध्ये सर्वांनाच आरोग्यरक्षणासाठी तत्पर राहायला हवे.
Rainy Season

Rainy Season

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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एप्रिल-मे महिन्यात मनसोक्त आंबे खाऊन झाले की वेध लागतात पावसाचे. वरुणराजाने वेळेवर यावे व तापलेल्या भूमीला, मलूल झालेल्या तना-मनाला पुन्हा ताजेतवाने करावे ही सर्वांचीच इच्छा असते. हवाहवासा पाहुणा येण्याअगोदर आपण त्याच्या स्वागताची जशी जय्यत तयारी करतो तसेच वरुणराजाच्या आगमनापूर्वीही खूप काही करावे लागते.

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