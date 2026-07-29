आरोग्य

Monsoon Health: पावसाळा आणि तुमचे आरोग्य: केवळ हंगामी संसर्गाच्या पलीकडे-पावसाळ्यामध्ये आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती

Monsoon health tips for families: पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइडसारख्या संसर्गजन्य आजारांसोबत दमा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब व हृदयरोगही बळावतात; सतत ताप, अशक्तपणा, उलट्या, श्वास घेण्यास त्रास यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यावश्यक
Common health problems during monsoon

Common health problems during monsoon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-डॉ. विप्लव वैद्य, कन्सल्टंट, इन्फेक्शिअस डिसीजेज, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे

How to stay healthy in the rainy season: पावसाळा उन्हाळ्याच्या त्रासापासून सुटका देऊन दिलासा घेऊन येतो, पण त्याच वेळी संसर्गजन्य आजार आणि हवामानाशी संबंधित आरोग्याच्या गुंतागुंतीमध्ये लक्षणीय वाढ होणाऱ्या कालावधीची सुरुवात असते.

पाणी साचणे, साचलेले पाणी, हवेतील जास्त दमटपणा, आणि अन्न व पिण्याच्या पाण्याचे दूषित होणे यामुळे जिवाणू, विषाणू व डासांच्या वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. पावसाळ्यात डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचा मोठा फटका बसणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अजूनही अग्रस्थानी आहे.

२०२५ मध्ये पुण्यामध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद राज्यात सर्वाधिक होती, तर चिकुनगुनियाच्या संसर्गात पुणे अग्रस्थानी होते. केवळ हंगामी संसर्गाच्या पलीकडे पावसाळा दमा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग यांसारख्या जुनाट आजारांना देखील वाढवू शकतो, ज्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि वेळेवर वैद्यकीय मदत घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

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