Monsoon Health: पावसाळा आणि तुमचे आरोग्य: केवळ हंगामी संसर्गाच्या पलीकडे-पावसाळ्यामध्ये आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती

-डॉ. विप्लव वैद्य, कन्सल्टंट, इन्फेक्शिअस डिसीजेज, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणेHow to stay healthy in the rainy season: पावसाळा उन्हाळ्याच्या त्रासापासून सुटका देऊन दिलासा घेऊन येतो, पण त्याच वेळी संसर्गजन्य आजार आणि हवामानाशी संबंधित आरोग्याच्या गुंतागुंतीमध्ये लक्षणीय वाढ होणाऱ्या कालावधीची सुरुवात असते.पाणी साचणे, साचलेले पाणी, हवेतील जास्त दमटपणा, आणि अन्न व पिण्याच्या पाण्याचे दूषित होणे यामुळे जिवाणू, विषाणू व डासांच्या वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. पावसाळ्यात डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचा मोठा फटका बसणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अजूनही अग्रस्थानी आहे.२०२५ मध्ये पुण्यामध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद राज्यात सर्वाधिक होती, तर चिकुनगुनियाच्या संसर्गात पुणे अग्रस्थानी होते. केवळ हंगामी संसर्गाच्या पलीकडे पावसाळा दमा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग यांसारख्या जुनाट आजारांना देखील वाढवू शकतो, ज्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि वेळेवर वैद्यकीय मदत घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पावसाळ्यातील सामान्य आजार आणि त्यांची धोक्याची लक्षणेडॉ. विप्लव वैद्य, कंसल्टंट, इन्फेक्शिअस डिसीजेज, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे म्हणाले, "पावसाळ्यातील अनेक आजारांची सुरुवात ही सामान्य व्हायरल तापासारख्या लक्षणांनी होते, ज्यामुळे व्यक्ती वैद्यकीय मदत घेण्यास उशीर करतात. सतत राहणारा तीव्र ताप, प्रचंड अशक्तपणा, अनियंत्रित उलट्या, रक्तस्त्राव, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा डिहायड्रेशनची (शरीरातील पाणी कमी होणे) लक्षणे यांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. गंभीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वेळेवर निदान आणि वेळेवर उपचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.".डेंग्यू आणि मलेरियासारखे डासांमुळे होणारे आजार, तसेच टायफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस आणि हेपेटायटिस ए व ई यांसारखे पाणी व अन्नातून पसरणारे आजार पावसाळ्यातील प्रमुख आरोग्यविषयक चिंतेचे विषय आहेत.डेंग्यूमध्ये सामान्यतः तीव्र ताप, तीव्र डोकेदुखी, अंगदुखी, मळमळ आणि त्वचेवर पुरळ येणे अशी लक्षणे दिसतात, तर मलेरियामध्ये वारंवार येणारा ताप, थंडी वाजणे आणि थकवा ही लक्षणे दिसून येतात.बाधित प्राण्यांच्या लघवीने दूषित झालेल्या पुराच्या पाण्याच्या संपर्कात आल्यामुळे होणारा लेप्टोस्पायरोसिस सुरुवातीला व्हायरल तापासारखा वाटू शकतो, पण उपचार न केल्यास हा आजार मूत्रपिंड, यकृत किंवा फुफ्फुसांच्या गंभीर समस्यांमध्ये वेगाने बदलू शकतो. लक्षणांना लवकर ओळखणे आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे हे गंभीर आजार रोखण्यासाठी आणि जलद उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..केवळ हंगामी संसर्गाच्या पलीकडेडेंग्यू आणि मलेरिया यांसारखे डासांमुळे होणारे आजार, तसेच टायफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस आणि हेपेटायटिस ए व ई यांसारखे पाणी व अन्नातून होणारे आजार सामान्यतः पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढतात.हे आजार अनेकदा व्हायरल तापासारख्या लक्षणांनी सुरू होत असले, तरी सतत राहणारा तीव्र ताप, थंडी वाजणे, अंगदुखी, उलट्या, डिहायड्रेशन (शरीरातील पाणी कमी होणे) किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यांकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण गंभीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार आवश्यक आहेत..प्रतिबंध हीच सर्वोत्तम सुरक्षापावसाळ्याशी संबंधित बहुतांश आजार साध्या खबरदारीच्या उपायांनी रोखले जाऊ शकतात. घरे, बाल्कनी, कुलर, कुंडी आणि गटारांच्या आसपास साचलेले पाणी नष्ट करून डासांची पैदास रोखावी.डास पळवणारी औषधे वापरावीत, पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालावेत, उकळलेले किंवा शुद्ध केलेले पाणी प्यावे आणि ताजे शिजवलेले अन्न खावे. हातांची योग्य स्वच्छता राखणे, फळे व भाज्या व्यवस्थित धुणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःहून औषधे घेणे टाळल्याने संसर्गाचा धोका अधिक कमी होऊ शकतो..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.जुनाट आजार असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांनी दिलेली औषधे नियमितपणे सुरू ठेवावीत, रक्तातील साखरेची पातळी आणि रक्तदाब नियमित तपासावा, शरीरात पुरेसे पाणी ठेवावे, संतुलित आहार घ्यावा आणि घरगुती काळजी घेऊनही लक्षणे दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकून राहिल्यास किंवा त्रास वाढल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.