जीवनमान-जीवनभान : पावसाळ्यातही व्यायामाची नियमितता महत्त्वाची

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी जीवनशैलीशी निगडित आजारांमध्ये व्यायामाचे महत्त्व औषधाइतकेच आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांचे निदान झाल्यानंतर नियमित एन्ड्युरन्स व्यायाम करण्याचा सल्ला दिला जातो. जशी औषधे वेळेवर घेणे आवश्यक असते, तशीच व्यायामातही सातत्य ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असते..एन्ड्युरन्स व्यायाम करताना सर्वांत महत्त्वाचा निकष म्हणजे हृदयाची गती (Heart Rate). कोणताही व्यायाम जो हृदयाची गती मध्यम तीव्रतेने वाढवतो, तो आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतो. हृदयाची गती नाडीचे ठोके मोजून किंवा फिटनेस ट्रॅकरसारख्या उपकरणांच्या साहाय्याने मोजता येते. फिजिओथेरपिस्ट तुमच्यासाठी योग्य हृदयगती निश्चित करून देऊ शकतात.हृदयाची गती मोजणे शक्य नसल्यास व्यायामादरम्यान जाणवणारा थकवा हा देखील चांगला निकष ठरतो. ० ते १० या मोजपट्टीवर ३ ते ४ इतका थकवा जाणवेल अशा तीव्रतेने किमान ३० मिनिटे व्यायाम करणे आवश्यक असते..अनेकजण रोज सकाळी चालणे, धावणे या गोष्टी करतात किंवा जिममध्ये व्यायाम करतात. मात्र, पावसाळ्यात चिखल, पाण्याने भरलेले रस्ते, सार्वजनिक बागांमधील पाणी साचणे किंवा वाहतुकीची समस्या यामुळे व्यायामात खंड पडतो. अशा वेळी आजार नियंत्रणात ठेवणे कठीण होऊ शकते. मात्र घरच्या घरी, अगदी कमी उपकरणांमध्येही प्रभावी व्यायाम करता येतो.जागच्या जागी कदमतालएका जागी उभे राहून एकेक पाय मांडीतून सुमारे ९० अंशांपर्यंत उचलून पुन्हा खाली ठेवायचा. व्यायामाची गती अशी ठेवावी, की ० ते १० च्या थकवा मोजपट्टीवर ३ ते ४ इतका थकवा जाणवेल. हा व्यायाम किमान ३० मिनिटे करावा.तोल जाण्याची शक्यता असल्यास आधार घेऊन व्यायाम करण्यास हरकत नाही. सुरुवातीला मांडीच्या स्नायूंमध्ये थकवा जाणवू शकतो. अशा वेळी काही मिनिटांचा विराम घेऊन पुन्हा व्यायाम सुरू करावा..चेअर एरोबिक्सहा खुर्चीवर बसून करण्याचा एरोबिक व्यायाम आहे. बसल्यानंतर दोन्ही पाय जमिनीवर पूर्ण टेकलेले असावेत. त्यानंतर खांदे, कोपरे, मांडी आणि पोटरी यांच्या हालचाली क्रमाने कराव्यात.या व्यायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, हृदयाची गती वाढते आणि एन्ड्युरन्स वाढण्यास मदत होते. गुडघेदुखी असलेल्या व्यक्ती, फ्रॅक्चरमुळे पायावर वजन देणे टाळणारे रुग्ण किंवा दीर्घकाळ बसून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठी हा व्यायाम विशेष उपयुक्त आहे. कार्यालयीन कामादरम्यान मिळणाऱ्या छोट्या विश्रांतीतही हा व्यायाम सहज करता येतो.सूर्यनमस्कारजलद गतीने, साधारण दोन मिनिटांत एक सूर्यनमस्कार या वेगाने केलेले १२ ते २० सूर्यनमस्कार हे सुमारे २०-२५ मिनिटांचा मध्यम तीव्रतेचा एन्ड्युरन्स व्यायाम ठरतात. यामुळे हृदयाची कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच संपूर्ण शरीरातील स्नायूही बळकट होतात.मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींमध्ये सूर्यनमस्काराचे अतिरिक्त आरोग्यदायी फायदे दिसून आले आहेत. सुरुवातीपासूनच २० सूर्यनमस्कार करण्याचा आग्रह न धरता, आपल्या क्षमतेनुसार संख्या हळूहळू वाढवावी..किक-बॉक्सिंगकिक-बॉक्सिंग हा मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा व्यायाम आहे. यामध्ये वेगवान किक्स आणि पंचेस सलग केले जातात. हालचाली अचानक आणि जोरदार असल्यामुळे सांधे किंवा स्नायूंचे विकार, हृदयविकार किंवा समतोलाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी हा व्यायाम तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करावा. तरुण वय, चांगला फिटनेस आणि कोणताही वैद्यकीय त्रास नसलेल्या व्यक्तींसाठी हा व्यायाम उत्तम पर्याय ठरू शकतो.गेमिंगद्वारे व्यायामआजकाल एक्स-बॉक्स किंवा इतर मोशन-सेन्सिंग गेमिंग प्रणालींच्या माध्यमातूनही प्रभावी व्यायाम करता येतो. आभासी वास्तव (Virtual Reality) किंवा हालचाली ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने खेळ किंवा व्यायामाचे अनुकरण केले जाते. त्यामुळे एन्ड्युरन्स वाढण्याबरोबरच व्यायाम अधिक मनोरंजकही वाटतो. हे तंत्रज्ञान मूळतः खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी विकसित झाले असले, तरी घरात अशी उपकरणे उपलब्ध असल्यास त्यांचा नियमित व्यायामासाठीही उपयोग करता येतो. .मात्र, कोणताही नवीन व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या आरोग्यस्थितीनुसार योग्य व्यायामाची निवड करणे आणि तो योग्य तंत्राने करणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीच्या पद्धतीने केलेला व्यायाम इजा होण्याचा धोका वाढवू शकतो. त्यामुळे आवश्यक असल्यास फिजिओथेरपिस्टचा सल्ला अवश्य घ्या. पावसाळा, वेळेची कमतरता किंवा इतर अडचणी या व्यायाम थांबवण्याची कारणे ठरू नयेत. आपल्या आरोग्याची जबाबदारी आपल्या हातात आहे. इच्छा असेल तर मार्ग नक्की सापडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.