आरोग्य

जीवनमान-जीवनभान : पावसाळ्यातही व्यायामाची नियमितता महत्त्वाची

पावसाळ्यात बाहेरचा व्यायाम खंडित झाला तरी घरच्या घरी एन्ड्युरन्स वाढवणारे सोपे, सुरक्षित आणि परिणामकारक पर्याय; हृदयगती, थकवा मोजपट्टी आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यांचे महत्त्व अधोरेखित
Maintaining consistent physical activity helps manage lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity even during the rainy season.

Maintaining consistent physical activity helps manage lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity even during the rainy season.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी

जीवनशैलीशी निगडित आजारांमध्ये व्यायामाचे महत्त्व औषधाइतकेच आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांचे निदान झाल्यानंतर नियमित एन्ड्युरन्स व्यायाम करण्याचा सल्ला दिला जातो. जशी औषधे वेळेवर घेणे आवश्यक असते, तशीच व्यायामातही सातत्य ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असते.

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