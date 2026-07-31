वर्षा ऋतू आणि वातदोषांचे संतुलन

डॉ. मालविका तांबे पावसाळा सुरू झाला की हवेतील आर्द्रता वाढते. सूर्याच्या उष्णतेचा अभाव आणि कोंदट वातावरणामुळे बुरशी (फंगस), कृमी आणि जंतूंना पोषक वातावरण मिळते. परिणामी, या ऋतूत त्वचेचे विविध संसर्ग आणि ॲलर्जीच्या समस्या डोकं वर काढतात. आयुर्वेद शास्त्रानुसार, या काळात शरीरातील ‘वातदोषाचे’ असंतुलन होते, ज्यामुळे त्वचा कोरडी, निस्तेज आणि खरखरीत होऊ लागते. बाहेरील हवामान उष्ण नसल्याने हा कोरडेपणा चटकन लक्षात येत नाही आणि त्वचेकडे दुर्लक्ष होते. पावसाळ्यात त्वचेचे आरोग्य आणि सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी काही सोप्या आणि प्रभावी आयुर्वेदिक सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे..१. अभ्यंग आणि स्नानतेलाचा मसाज (अभ्यंग) ः पावसाळ्यात आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा संपूर्ण शरीराला अभ्यंग करणे अत्यंत आवश्यक आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा अंघोळीच्या अर्धा तास आधी तिळाचे तेल किंवा आयुर्वेदिक सिद्ध तेल हलक्या हाताने लावावे. यामुळे कोरडेपणा कमी होतो आणि पावसाळी आर्द्रतेमुळे अंगावर चिकटून राहणारा घाम निघून जाऊन खाज किंवा रॅशेसचा त्रास टळतो..औषधी स्नान ः रोज नियमाने कोमट किंवा गरम पाण्याने अंघोळ करावी. अंघोळीच्या पाण्यात कडुनिंबाची पाने, तुळस आणि थोडी हळद उकळून घालावी. हे पाणी जंतुनाशक असल्याने ॲलर्जी आणि फंगल इन्फेक्शनला प्रतिबंध होतो.नैसर्गिक उटणे ः अंघोळीच्या वेळी साबणाचा अतिवापर टाळावा. त्याऐवजी आयुर्वेदिक मसाज पावडर किंवा घरगुती उटण्याचा वापर करावा, जेणेकरून त्वचेचे नैसर्गिक तेल टिकून राहील..२. चेहऱ्याची विशेष काळजीक्लिंजिंग आणि मॉइश्चरायझिंग ः दिवसातून किमान दोन-तीन वेळा चेहरा साध्या पाण्याने धुवावा. शरीराच्या इतर भागांपेक्षा चेहऱ्याची त्वचा नाजूक असते, त्यामुळे नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेले (उदा. गुलाबयुक्त) मॉइश्चरायझर किंवा क्रीम वापरावे.झोपण्यापूर्वीची निगा ः मेकअप वापरत असल्यास रात्री झोपण्यापूर्वी तो पूर्णपणे काढावा आणि चेहऱ्याला व्यवस्थित आत जिरणारे सूक्ष्म गुणाचे आयुर्वेदिक तेल (उदा. रोझ ब्युटी सिद्ध तेल) लावून हलका मसाज करावा.फेसपॅक आणि वाफ (मुखस्वेदन) ः आठवड्यातून दोन-तीन वेळा चंदन, हळद आणि अनंतमूळ यांसारख्या औषधी वनस्पतींपासून बनवलेला नैसर्गिक फेसपॅक लावावा. तसेच चेहऱ्याला वाफ घेताना पाण्यात गवती चहा, कडुनिंब आणि तुळस घातल्यास त्वचेची रंध्रे स्वच्छ होण्यास मदत मिळते..३. पायांची आणि केसांची निगापायांची काळजी ः पावसाळ्यात पाय भिजल्यास ते तत्काळ कोरडे करावेत. घरात सुती मोजे किंवा चपलांचा वापर करावा. चिखलामुळे बोटांमध्ये फंगल इन्फेक्शन होण्याचा आणि टाचांना भेगा पडण्याचा धोका असतो. हे टाळण्यासाठी आठवड्यातून दोन-तीन वेळा पायांना आयुर्वेदिक धूप द्यावा आणि रात्री झोपण्यापूर्वी तळपायांना तूप किंवा फूट-केअर क्रीम लावून ‘पादाभ्यंग’ (पायांचा मसाज) करावा.केसांचे आरोग्य ः या ऋतूत केसांत कोंडा होण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे आठवड्यातून दोन-तीन वेळा केसांना कोमट आयुर्वेदिक तेल (उदा. सिद्ध तेल) लावून मुळांशी मसाज करावा. रासायनिक शाम्पूऐवजी शिकेकाई, रिठा, नागरमोथा आणि आवळा यांसारख्या नैसर्गिक वनस्पतींचे चूर्ण केस धुण्यासाठी वापरावे..४. आहार आणि अंतर्गत आरोग्यपाणी आणि हायड्रेशन ः तहान लागत नसली तरी पावसाळ्यात पुरेसे पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शक्य असल्यास पाणी उकळून प्यावे. उकळताना त्यात जलसंतुलन किंवा सोन्याचे वळे टाकल्यास ते आरोग्यासाठी अधिक हितकर ठरते.सात्त्विक आहार ः तेलकट, तिखट, चमचमीत, आणि पचायला जड असलेले तसेच थंड किंवा गोठवलेले पदार्थ आहारातून पूर्णपणे वर्ज्य करावेत. जुना तांदूळ, गहू, जव, आणि मूग-मटकी-तूर डाळी तसेच मधाचा आहारात समावेश करावा.यकृत आणि पचन ः त्वचेचे आरोग्य थेट यकृताशी निगडित असते. त्यामुळे पचन सुधारण्यासाठी वैद्यांच्या सल्ल्याने पित्तशामक आणि पचनास मदत करणारी आयुर्वेदिक औषधे घ्यावीत..५. पोशाख आणि पंचकर्म पावसाळ्यात त्वचेला श्वास घेता यावा यासाठी शक्यतो सैलसर आणि सुती कपडे परिधान करावेत. वातदोष संतुलित ठेवण्यासाठी आणि एकूणच आरोग्यासाठी तज्ज्ञ वैद्यांच्या सल्ल्याने पावसाळ्यात शास्त्रोक्त ‘पंचकर्म’ करून घेणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. त्वचेला अधिक त्रास होत असल्यास मंजिष्ठा किंवा अनंतमूळयुक्त औषधी सुरू करावीत.अशा प्रकारे थोडी सजगता आणि आयुर्वेदिक जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास, पावसाळ्याच्या कुंद वातावरणातही आपली त्वचा निरोगी, तजेलदार आणि सुरक्षित राहण्यास नक्कीच मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.